  • Канчельскис о Соболеве: «Если хочет играть за «Зенит», нужно забивать. 5-6 голов в сезоне – это ни о чем. У хорошего форварда такого не должно быть»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с «Балтикой».

Соболев забил победный гол «Зенита» в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0). До этого форвард не забивал с сентября.

«Соболев после матча сказал, что он хочет играть больше за «Зенит». Если он хочет играть, то нужно забивать.

Дуран пришел, и Александр сразу отличился, пусть и в кубковом матче. Конкуренция всегда должна быть, потому что она помогает прогрессировать.

Нападающий должен забивать, потому что 5-6 голов в сезоне – это ни о чем. У хорошего форварда такого не должно быть», – сказал Канчельскис.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
11 комментариев
5-6 для Соболева это классный сезон.
Если Саня забьет 10 голов за сезон, то у него на месте его короны вырастет еще одна и он испортит всю обстановку в команде. В Спартаке подтвердят
"Хороший форвард" и "Соболев" в одной статье это смешно.
если он забьет 6, перейдет в Манчестер Юнайтед. ну, в его мире плохих мальчиков.
5-6 ему ещё надо постараться забить. О чем речь?)
У хорошего форварда таково быть не должно....
А у дельфина - плавники
Короче, дорога - в Сочи!
так это у хорошего форварда, соболев тут причем
Конкуренция должна быть, для этого надо было сначала всех продать и оставить Соболева, крайне не стабильного с психическими отклонениями и купить Дюрана, которому нужно адаптироваться к климату, стране, партнёрам и который непонятно вообще когда начнёт забивать.
Да он и 5 не может за сезон забить, о чем тут вообще можно говорить. Это игрок из второй восьмерке, его надо летом сливать в Сочи
