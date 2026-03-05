Канчельскис о Соболеве: «Если хочет играть за «Зенит», нужно забивать. 5-6 голов в сезоне – это ни о чем. У хорошего форварда такого не должно быть»
Канчельскис о Соболеве: если хочет играть за «Зенит», нужно забивать.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с «Балтикой».
Соболев забил победный гол «Зенита» в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0). До этого форвард не забивал с сентября.
«Соболев после матча сказал, что он хочет играть больше за «Зенит». Если он хочет играть, то нужно забивать.
Дуран пришел, и Александр сразу отличился, пусть и в кубковом матче. Конкуренция всегда должна быть, потому что она помогает прогрессировать.
Нападающий должен забивать, потому что 5-6 голов в сезоне – это ни о чем. У хорошего форварда такого не должно быть», – сказал Канчельскис.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
