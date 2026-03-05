Витинья о лучших хавбеках: «Высокомерно называть себя, но я вхожу в их число. Педри – первый, он волшебен. Затем я бы поставил Невеша и Бруну»

Витинья о лучших хавбеках: Педри, Невеш, Бруну и я.

Полузащитник «ПСЖ » и сборной Португалии Витинья высказался о лучших хавбек на сегодняшний день.

О том, что его называют лучшим в мире

«Я не люблю говорить, что я лучший полузащитник, это высокомерно. Но я знаю, что, возможно, я вхожу в число лучших».

О том, кого из полузащитников он выделяет

«Я бы поставил Педри на первое место. Он волшебный, его игра захватывает. Когда играешь против него, понимаешь это еще лучше…

Мне немного сложно назвать тройку лучших. Трудно выбрать только двоих. Я бы поставил Жоау [Невеша] и Бруну [Фернандеша].

Они оба там, вместе с Педри и мной. Так что у меня нет тройки лучших, у меня есть четверка лучших», – сказал Витинья.