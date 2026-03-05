Витинья о лучших хавбеках: «Высокомерно называть себя, но я вхожу в их число. Педри – первый, он волшебен. Затем я бы поставил Невеша и Бруну»
Витинья о лучших хавбеках: Педри, Невеш, Бруну и я.
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья высказался о лучших хавбек на сегодняшний день.
О том, что его называют лучшим в мире
«Я не люблю говорить, что я лучший полузащитник, это высокомерно. Но я знаю, что, возможно, я вхожу в число лучших».
О том, кого из полузащитников он выделяет
«Я бы поставил Педри на первое место. Он волшебный, его игра захватывает. Когда играешь против него, понимаешь это еще лучше…
Мне немного сложно назвать тройку лучших. Трудно выбрать только двоих. Я бы поставил Жоау [Невеша] и Бруну [Фернандеша].
Они оба там, вместе с Педри и мной. Так что у меня нет тройки лучших, у меня есть четверка лучших», – сказал Витинья.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер PSG Report
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но у Переса возрастной ценз после Азара на игроков
но есть и проблема
Педри
Витинья
Войд
Педри
Витинья
Но сейчас уже не тот, да
- Я второй клоун Советского Союза.-
- А кто первый ?-
- А первых ..... ну ооооочень много...-