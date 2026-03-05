  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Витинья о лучших хавбеках: «Высокомерно называть себя, но я вхожу в их число. Педри – первый, он волшебен. Затем я бы поставил Невеша и Бруну»
63

Витинья о лучших хавбеках: «Высокомерно называть себя, но я вхожу в их число. Педри – первый, он волшебен. Затем я бы поставил Невеша и Бруну»

Витинья о лучших хавбеках: Педри, Невеш, Бруну и я.

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья высказался о лучших хавбек на сегодняшний день.

О том, что его называют лучшим в мире

«Я не люблю говорить, что я лучший полузащитник, это высокомерно. Но я знаю, что, возможно, я вхожу в число лучших».

О том, кого из полузащитников он выделяет

«Я бы поставил Педри на первое место. Он волшебный, его игра захватывает. Когда играешь против него, понимаешь это еще лучше…

Мне немного сложно назвать тройку лучших. Трудно выбрать только двоих. Я бы поставил Жоау [Невеша] и Бруну [Фернандеша].

Они оба там, вместе с Педри и мной. Так что у меня нет тройки лучших, у меня есть четверка лучших», – сказал Витинья.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер PSG Report
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoВитинья
logoЖоау Невеш
logoСборная Испании по футболу
logoБруну Фернандеш
logoПедри
logoМанчестер Юнайтед
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoСборная Португалии по футболу
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бруну жалко, все пиковые годы в переходящем неизвестно куда «МЮ» провел, на самом деле он там очень даже светлое пятно. В целом Витинья очень адекватно составил список и себя не забыл👍🏻
Ответ PUYOL5
Бруну жалко, все пиковые годы в переходящем неизвестно куда «МЮ» провел, на самом деле он там очень даже светлое пятно. В целом Витинья очень адекватно составил список и себя не забыл👍🏻
В прошлом или в этом году в Мадриде не помешал бы
Но у Переса возрастной ценз после Азара на игроков
Ответ King_X
В прошлом или в этом году в Мадриде не помешал бы Но у Переса возрастной ценз после Азара на игроков
Парижане за него лямов 200 запросили бв
у Португалии конечно топ игроки - Витинья, Мендеш, Невеш, Фернандеш, Диас
но есть и проблема
Ответ доломит
у Португалии конечно топ игроки - Витинья, Мендеш, Невеш, Фернандеш, Диас но есть и проблема
Главная прима?)))
Ответ доломит
у Португалии конечно топ игроки - Витинья, Мендеш, Невеш, Фернандеш, Диас но есть и проблема
Далот?
Топ3:
Педри
Витинья
Войд
Ответ Men77
Топ3: Педри Витинья Войд
Войд
Педри
Витинья
Ответ Men77
Топ3: Педри Витинья Войд
База)
не убавить не прибавить, все по делу, только Витинью бы поставил сразу после Педри, он где то рядом с ним
Ответ slavaprivet1
не убавить не прибавить, все по делу, только Витинью бы поставил сразу после Педри, он где то рядом с ним
Без травмы Родри должен быть в топе
Но сейчас уже не тот, да
Как там было у Юрия Никулина:
- Я второй клоун Советского Союза.-
- А кто первый ?-
- А первых ..... ну ооооочень много...-
И не упомянуть Умярова...
Педри - первый, он волшебен! Здесь бесспорно Витинья прав, как и то, что он сейчас в тройке лучших, как минимум в мире также..
Тот случай, когда на счет Педри все согласятся и никто не поспорит. Витинья оказался адекватным португальцем👍
Войд сейчас заплачет после этих слов!
Он не видел Батракова и Кисляка! Серьезно...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Витинья не планирует переходить в «Реал» или Саудовскую Аравию: «Было бы глупо покидать «ПСЖ». Удвоение или утроение зарплаты не сделает меня счастливее – стабильная карьера важнее»
5 марта, 09:41
Витинья счастлив в «ПСЖ» и недавно купил дом в Париже. Его контракт рассчитан до 2029-го, и в нем нет отступных. Сообщалось, что «Реал» хочет купить хавбека летом
8 февраля, 16:13
Витинья – лучший полузащитник года по версии Globe Soccer Awards. Хавбек «ПСЖ» обошел Беллингема, Педри, Палмера и Невеша
28 декабря 2025, 16:52
Витинья о шансах полузащитников на «Золотой мяч»: «Не расстроюсь, если не выиграю. Нападающие популярнее, это естественно. За Роналду и Месси мне нравилось наблюдать в детстве»
27 декабря 2025, 20:49
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
9 минут назадПромо
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
31 минуту назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
36 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
41 минуту назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
52 минуты назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Отмену гола «Балтики» «Зениту» в ЭСК поддержали единогласно: «Судья верно определил положение «вне игры» у Хиля»
сегодня, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
7 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
13 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
13 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
25 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
41 минуту назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем