Ди Мария об аргентинцах в «Атлетико: «Игроки в порядке, когда дела идут хорошо, но потом начинают затухать. В сборной они преображаются»

Ди Мария об аргентинцах в «Атлетико»: они затухают, а в сборной преображаются.

Бывший полузащитник «Реала» Анхель Ди Мария высказался о выступлениях аргентинских футболистов в «Атлетико ».

Сейчас в составе «кольчонерос» играют 6 фубтболистов из Аргентины – Хулиан Альварес , Джулиано Симеоне , Николас Гонсалес , Тьяго Альмада, Науэль Молина и голкипер Хуан Муссо.

«Атлетико» – довольно странный клуб. Когда дела идут хорошо, они [игроки] тоже в порядке. А потом, я думаю, их внезапно начинают подавлять. Они затухают. Это случается с большинством. Очень немногие из тех, кто постоянно играет в стартовом составе, не выпадают из него.

Самое прекрасное в сборной, что, когда эти ребята надевают бело-голубую форму, они становятся другими. Они преображаются и играют на невероятном уровне. Им нравится быть в сборной», – сказал Ди Мария, играющий за «Росарио Сентраль » в эфире Radio La Red.