2

ЦСКА встретится с «Динамо». Поддержите красно-синих в домашнем матче против бело-голубых!

В 20-м туре Мир РПЛ ЦСКА сыграет с «Динамо».

Матч пройдет в воскресенье, 8 марта, в 19:30 на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА после 19 туров находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата, имея 36 очков в активе. Бело-голубые же расположились на восьмом месте, набрав 24 очка. Армейцы, приходите поддержать команду в братском дерби!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Завтра иду болеть за наших, купил билет! Я счастлив!
Это планировался как один самых сложных матчей весной. Но в силу нашего триумфа в Грозном, выигрывать в нем задача факультативная. Уверен, что наши после Краснодара выйдут на расслабоне.
