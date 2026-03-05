ЦСКА встретится с «Динамо». Поддержите красно-синих в домашнем матче против бело-голубых!

В 20-м туре Мир РПЛ ЦСКА сыграет с «Динамо».

Матч пройдет в воскресенье, 8 марта, в 19:30 на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА после 19 туров находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата, имея 36 очков в активе. Бело-голубые же расположились на восьмом месте, набрав 24 очка. Армейцы, приходите поддержать команду в братском дерби!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .