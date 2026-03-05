«Краснодар» был абсолютно подавлен натиском ЦСКА. Отличные проходы, фланговые атаки – все как в советское время». Пономарев о победе армейцев

Пономарев о победе ЦСКА: «Краснодар» был абсолютно подавлен натиском.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Краснодаром » (3:1).

«Честно скажу, я не ожидал такой игры. После того матча в Грозном я просто перенервничал: думал, как же они дальше-то будут играть? Никакой игры, никакой команды не было, абсолютно.

И вдруг – выходят, и все соединилось: и игроки, и команда. Великолепная игра, все взаимосвязано, взаимопонимание четкое, пас своевременный. Отличные проходы, фланговые атаки – все как в советское время. Я даже сам удивлен был.

«Краснодар» был подавлен таким натиском ЦСКА. Они не знали, что делать, у них ничего не получалось. Они даже выпустили во втором тайме основных игроков, думали спасти положение, но спасать было уже нечем – подавили их абсолютно.

Как в Великую Отечественную войну наши немцев подавили – вот так с «Краснодаром» получилось. Здорово сыграли, великолепно.

Я думаю, если так дальше пойдет, они будут чемпионами, если выдержат. А выдержать должны, у них два полноценных состава, есть чем играть, конкуренция здоровая. Пусть противники задумываются.

Сейчас с «Динамо» будет игра. Думаю, в таком же темпе сыграют – и «Динамо» будет побито. Не хочу предсказывать, не дай бог срыв, но главное, что к игре были готовы. Игру с Грозным я видел: они ехали, улыбались, в карты играли – ехали просто три очка получить. Вот и получили. А сейчас поняли: на поле нужно вкалывать, иначе ничего не получится. Пословица же: без труда не вытащишь и рыбку из пруда», – сказал Пономарев.