  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» был абсолютно подавлен натиском ЦСКА. Отличные проходы, фланговые атаки – все как в советское время». Пономарев о победе армейцев
28

«Краснодар» был абсолютно подавлен натиском ЦСКА. Отличные проходы, фланговые атаки – все как в советское время». Пономарев о победе армейцев

Пономарев о победе ЦСКА: «Краснодар» был абсолютно подавлен натиском.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Краснодаром» (3:1).

«Честно скажу, я не ожидал такой игры. После того матча в Грозном я просто перенервничал: думал, как же они дальше-то будут играть? Никакой игры, никакой команды не было, абсолютно.

И вдруг – выходят, и все соединилось: и игроки, и команда. Великолепная игра, все взаимосвязано, взаимопонимание четкое, пас своевременный. Отличные проходы, фланговые атаки – все как в советское время. Я даже сам удивлен был.

«Краснодар» был подавлен таким натиском ЦСКА. Они не знали, что делать, у них ничего не получалось. Они даже выпустили во втором тайме основных игроков, думали спасти положение, но спасать было уже нечем – подавили их абсолютно.

Как в Великую Отечественную войну наши немцев подавили – вот так с «Краснодаром» получилось. Здорово сыграли, великолепно.

Я думаю, если так дальше пойдет, они будут чемпионами, если выдержат. А выдержать должны, у них два полноценных состава, есть чем играть, конкуренция здоровая. Пусть противники задумываются.

Сейчас с «Динамо» будет игра. Думаю, в таком же темпе сыграют – и «Динамо» будет побито. Не хочу предсказывать, не дай бог срыв, но главное, что к игре были готовы. Игру с Грозным я видел: они ехали, улыбались, в карты играли – ехали просто три очка получить. Вот и получили. А сейчас поняли: на поле нужно вкалывать, иначе ничего не получится. Пословица же: без труда не вытащишь и рыбку из пруда», – сказал Пономарев.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Советский спорт»
logoЦСКА
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
Владимир Алексеевич Пономарев
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пожалуйста, умоляю, ну не трогайте больше деда, не надо к нему звонить
И вас, комментаторы, прошу, хватит комментировать это
Ну это же уже старческое
Как можно ВОВ сравнивать со вчерашней игрой? Что это за кощунство?
Больше не одного комментария деда, ну это надо заканчивать
Ответ Dr_horrible
Пожалуйста, умоляю, ну не трогайте больше деда, не надо к нему звонить И вас, комментаторы, прошу, хватит комментировать это Ну это же уже старческое Как можно ВОВ сравнивать со вчерашней игрой? Что это за кощунство? Больше не одного комментария деда, ну это надо заканчивать
Чего вы ожидали, если источник новости «СОВЕТСКИЙ спорт»
Ответ Dr_horrible
Пожалуйста, умоляю, ну не трогайте больше деда, не надо к нему звонить И вас, комментаторы, прошу, хватит комментировать это Ну это же уже старческое Как можно ВОВ сравнивать со вчерашней игрой? Что это за кощунство? Больше не одного комментария деда, ну это надо заканчивать
Как, если деда сам не против?
При чем тут вообще немцы?
Ответ кабан галльский
При чем тут вообще немцы?
"Ну немцы!"(с)
Краснодар побили, как немцев в 1945-м.
Динамо побьют, как французов в 1812-м.
Спартак побьют, как турок в 1770-м.
Локомотив побьют, как шведов в 1709-м.
Зенит побьют, как крестоносцев в 1242-м.
Ответ Н.Ф.
Краснодар побили, как немцев в 1945-м. Динамо побьют, как французов в 1812-м. Спартак побьют, как турок в 1770-м. Локомотив побьют, как шведов в 1709-м. Зенит побьют, как крестоносцев в 1242-м.
И только ахмат бить не будут, а сразу вагонами в Казахстан!
Ответ mean machine/
И только ахмат бить не будут, а сразу вагонами в Казахстан!
Ахмат как при Ермолове, год запамятовал))
Да чего уж, как Трамп выкрал президента Венесуэлы, так же и ЦСКА украл победу у Краснодара во втором тайме.
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Да чего уж, как Трамп выкрал президента Венесуэлы, так же и ЦСКА украл победу у Краснодара во втором тайме.
Какие подлецы И не знал, что у нас в составе есть спецназ.)
Он невменяемый совсем что ли?
Ответ mean machine/
Он невменяемый совсем что ли?
Алкоголь на всех по-разному действует. Дед по классике: либо грубит, буянит, хамит, либо в интоксикационной эйфории выдает вот такое, как сегодня. Вопрос больше в том, кто там ему наливает всё время.
Параллели не корректны.
А в гражданскую войну
Он спас дивизию одну
Немцы наших окружили
Немцы наших перебили
Ну это у деда перебор, сравнил краснодарцев с немцами. Понятно что этот клуб не любят за его поведение на поле, но такое сравнение конечно ни к чему.
Больше не с чем сравнить?🤔
Эх сейчас бы Краснодар с фашистами сравнивать…
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ЦСКА прошелся катком по «Краснодару», переиграл по всем статьям. Могли забить еще больше, «быки» играли неважно – опять тяжело втягиваются в сезон». Гришин о матче Кубка
5 марта, 12:17
Булыкин о раздевалке «Краснодара» после матча с ЦСКА: «Обычная, неплохая даже. Мы не японцы, чтобы все за собой убирать – есть специальные люди»
5 марта, 11:55
Агкацев о скандале с Кордобой: «Шокирует, что в России остается проблема расизма. Нужно было остановить игру – как в матче «Бенфики» и «Реала»
5 марта, 11:51
Рекомендуем
Главные новости
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
4 минуты назадФото
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
21 минуту назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
23 минуты назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
45 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
50 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
55 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
10 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
27 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
27 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
39 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
55 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем