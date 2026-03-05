Джузеппе Росси об «МЮ»: «Теперь все дело в деньгах, а не в футболе. Фанатов и игроков волнуют титулы, но нужно ли руководству это или быть самой прибыльной командой в мире?»

Росси об «МЮ»: фанатов и игроков волнуют титулы, а не самая большая прибыль.

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед » Джузеппе Росси порассуждал о стратегии развития клуба.

Бывший футболист ответил на вопрос о том, сможет ли «МЮ» обогнать «Манчестер Сити » в ближайшие пять лет со спортивной точки зрения.

«Это интересно. Вопрос, хотят ли владельцы «Манчестер Юнайтед» быть впереди по количеству трофеев, титулов или по выручке?

Есть два разных подхода. Для людей, которым важен футбол, главное – титулы, победы, стремление быть лучшими.

Футбол изменился. Теперь все дело в деньгах, а не в футболе. И, знаете, в этом они лидируют. Я думаю, они по-прежнему лидеры, верно? Если нет, то в мировом футболе они на втором месте после «Реала », «Барселоны» или кого-то еще.

Так что же для них важнее всего? Болельщиков волнуют титулы. Меня волнуют титулы. Я уверен, что игроков волнуют титулы, и это правильно. Так и должно быть. Посмотрим. Посмотрим, сможет ли руководство клуба донести это до игроков, и хотим ли мы вернуться к завоеванию титулов, вместо того чтобы быть самой прибыльной командой в мире», – сказал Росси.