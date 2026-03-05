  • Спортс
14

Вьештица о ЧМ-2026: «Россия не прошла по политическим причинам, Сербия – по игровым. Турнир потеряет от их отсутствия»

Милан Вьештица: ЧМ потеряет от отсутствия России и Сербии.

Экс-футболист «Зенита» Милан Вьештица сожалеет, что сборные России и Сербии не сыграют на ЧМ-2026.

Сборная Сербии не смогла отобраться на турнир, заняв третье место в группе K с Англией, Албанией, Латвией и Андоррой.

«Жаль, что две братские страны не примут участие в чемпионате мира. На наши сборные было бы интересно посмотреть. Но Россия не прошла на турнир по политическим причинам, а Сербия – по игровым.

Чемпионат мира в США потеряет от отсутствия сборных России и Сербии. Обе команды всегда смотрелись интересно и боролись за выход в плей-офф», – сказал Вьештица.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСборная России по футболу
logoСборная Сербии по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Сербия
logoЧМ-2026
logoМилан Вьештица
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
От отсутствия Сербии пострадает? Так там много других андердогов не способных из группы выходить
Давайте будем честны - турнир не потеряет от нашего отсутствия. Как бы нам ни хотелось поскорее вернуться, нас там особо не ждут. Реально от бана наших сборных страдают фигурное катание, лыжи, немного хоккей и биатлон - а на ЧМ по футболу мы порой просто статисты которые даже не выходят из группы. Нет, поколение сильное - могли бы и до топ-8 дойти. Но это на бумаге. А финансово они даже больше от отсутствия Китая или Италии потеряют, возможно.

Надеюсь хотя бы к отбору к ЧЕ-2028 будет разбан!
Ответ Xiil
Давайте будем честны - турнир не потеряет от нашего отсутствия. Как бы нам ни хотелось поскорее вернуться, нас там особо не ждут. Реально от бана наших сборных страдают фигурное катание, лыжи, немного хоккей и биатлон - а на ЧМ по футболу мы порой просто статисты которые даже не выходят из группы. Нет, поколение сильное - могли бы и до топ-8 дойти. Но это на бумаге. А финансово они даже больше от отсутствия Китая или Италии потеряют, возможно. Надеюсь хотя бы к отбору к ЧЕ-2028 будет разбан!
"Поколение сильное" тоже сомнительное заявление. Их бы проверить в деле
Ответ Xiil
Давайте будем честны - турнир не потеряет от нашего отсутствия. Как бы нам ни хотелось поскорее вернуться, нас там особо не ждут. Реально от бана наших сборных страдают фигурное катание, лыжи, немного хоккей и биатлон - а на ЧМ по футболу мы порой просто статисты которые даже не выходят из группы. Нет, поколение сильное - могли бы и до топ-8 дойти. Но это на бумаге. А финансово они даже больше от отсутствия Китая или Италии потеряют, возможно. Надеюсь хотя бы к отбору к ЧЕ-2028 будет разбан!
Который будет в Англии. Вот тут вообще надеяться на разбан не приходится.
Ровным счётом ничего не потеряет.
Милан если что то ЧМ 2026 ни чего не потерял что Россия пропускает турнир
Да вы смеётесь? Англия была дисквалифицирована, Италия не проходила отбор и особо никто не переживал, кроме их болельщиков! Россия и Сербия не те страны, которые являются грандами в футболе. Это не то же самое, что отсутствие России в хоккее. Фил Эспозито это очень хорошо обозначил!
Их под дулом заставляют эту хрень нести?
Говорит, что Сербия не прошла на ЧМ по игре и чемпионат потеряет от их отсутствия, так какие проблемы играйте и проходите на мундиаль
🤣🤣🤣..Сербия могла бы выиграть ЧМ, но единственная проблема: не получается попасть туда!!!
