Вьештица о ЧМ-2026: «Россия не прошла по политическим причинам, Сербия – по игровым. Турнир потеряет от их отсутствия»
Милан Вьештица: ЧМ потеряет от отсутствия России и Сербии.
Экс-футболист «Зенита» Милан Вьештица сожалеет, что сборные России и Сербии не сыграют на ЧМ-2026.
Сборная Сербии не смогла отобраться на турнир, заняв третье место в группе K с Англией, Албанией, Латвией и Андоррой.
«Жаль, что две братские страны не примут участие в чемпионате мира. На наши сборные было бы интересно посмотреть. Но Россия не прошла на турнир по политическим причинам, а Сербия – по игровым.
Чемпионат мира в США потеряет от отсутствия сборных России и Сербии. Обе команды всегда смотрелись интересно и боролись за выход в плей-офф», – сказал Вьештица.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Надеюсь хотя бы к отбору к ЧЕ-2028 будет разбан!