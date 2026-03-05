Вьештица о ЧМ-2026: «Россия не прошла по политическим причинам, Сербия – по игровым. Турнир потеряет от их отсутствия»

Милан Вьештица: ЧМ потеряет от отсутствия России и Сербии.

Экс-футболист «Зенита» Милан Вьештица сожалеет, что сборные России и Сербии не сыграют на ЧМ-2026 .

Сборная Сербии не смогла отобраться на турнир, заняв третье место в группе K с Англией, Албанией, Латвией и Андоррой.

«Жаль, что две братские страны не примут участие в чемпионате мира. На наши сборные было бы интересно посмотреть. Но Россия не прошла на турнир по политическим причинам, а Сербия – по игровым.

Чемпионат мира в США потеряет от отсутствия сборных России и Сербии. Обе команды всегда смотрелись интересно и боролись за выход в плей-офф», – сказал Вьештица.