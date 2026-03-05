Экс-казначей «Барсы» Оливе об уходе Месси: «Мы хотели, чтобы он остался, но это было невозможно. Нам бы пришлось заложить клуб – мы не могли позволить себе то, что он просил»

Экс-казначей «Барсы» Оливе о Месси: пришлось бы заложить клуб, чтобы он остался.

Ферран Оливе, казначей «Барселоны» до отставки экс-главы Жоана Лапорты и член его штаба на президентских выборах, высказался об уходе Лионеля Месси из клуба.

Форвард «Интер Майами » покинул каталонскую команду в 2021 году.

– Месси пришлось уйти из-за финансовой ситуации?

– Мы в первую очередь хотели, чтобы Месси остался, но это было невозможно. Мы пытались до самой последней минуты, и я могу вас в этом заверить, потому что я участвовал в переговорах. Это было невозможно.

Нам пришлось поставить «Барселону» на первое место. Мы хотели, чтобы он остался, но мы не могли позволить себе то, что он просил. Нам бы пришлось заложить клуб, – заявил Оливе.