Экс-казначей «Барсы» Оливе об уходе Месси: «Мы хотели, чтобы он остался, но это было невозможно. Нам бы пришлось заложить клуб – мы не могли позволить себе то, что он просил»
Ферран Оливе, казначей «Барселоны» до отставки экс-главы Жоана Лапорты и член его штаба на президентских выборах, высказался об уходе Лионеля Месси из клуба.
Форвард «Интер Майами» покинул каталонскую команду в 2021 году.
– Месси пришлось уйти из-за финансовой ситуации?
– Мы в первую очередь хотели, чтобы Месси остался, но это было невозможно. Мы пытались до самой последней минуты, и я могу вас в этом заверить, потому что я участвовал в переговорах. Это было невозможно.
Нам пришлось поставить «Барселону» на первое место. Мы хотели, чтобы он остался, но мы не могли позволить себе то, что он просил. Нам бы пришлось заложить клуб, – заявил Оливе.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Конечно Месси надо было остаться в Барсе и споров про лучшего в истории Барсы не было бы никогда.
Месси: деньги – это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол.
«Деньги позволяют жить лучше, но это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол, а не ради его финансовой выгоды. Я играю не для себя, а для команды»
Лето 2021. Лимит зарплат Ла Лиги для Барсы — всего 97 млн евро на всю команду (игроки + тренер). Реальная зарплатная ведомость клуба — 400–500+ млн в год. Уже превышение огромно без Месси. Месси согласился на снижение зарплаты на 50% (с ~40–50 млн нетто до ~20–25 млн). Но даже это не вписывалось — клуб превышал лимит на сотни миллионов.
Правила Ла Лиги: чтобы зарегистрировать хоть кого-то, нужно сначала освободить лимит.
Чтобы вписать Месси (даже на минималке), пришлось бы: уволить/продать половину состава с большими контрактами. расторгнуть кучу контрактов с компенсациями, урезать зарплаты десяткам других игроков и персонала. Испанский закон не позволял снизить зарплату больше чем на ~50% (защита работника), но это была мелочь — главная стена = лимит Ла Лиги, а не закон о труде. Лапорта: «Мы достигли соглашения с Лео, но Ла Лига не разрешила».
Тебас: «Исключений не будет — иначе рухнет вся система». Месси не мог играть бесплатно — это нарушило бы регламент и испанское право. Клуб просто не имел права его зарегистрировать без массовых увольнений и чисток. Не «Барса не хотела», не «Месси ушёл сам». Жёсткие финансовые правила Ла Лиги + долги Бартомеу не дали шанса.
Вот что пишет ИИ на счёт ухода Месси. Он не мог играть бесплатно даже если бы этого хотел бы.
В этой Истории на самом деле я не защищаю никого. Я в этой ситуации обвиняю только руководство во главе Бартомеу который почти обанкротил Барселону. Они подписали вообще не нужных игроков за большие деньги всем раздали большие зарплаты не имея таких финансов как у Ман Сити и ПСЖ начали вести себя как клубы Шейхов и Барселона почти обанкротился из-за этих идиотов.
Сначала, помнится, продвигали тему, что больше пол зп срезать не позволяют законы.
Потом здесь же на спортсе была новость с цитированием слов Месси "я снизил зп на 50%, больше меня ни о чем не просили".
Далее Лапорта якобы надеялся, что Месси предложит играть бесплатно)) Что изначально как будто бы было нельзя делать.
А теперь этот господин высказывается так, будто бы Месси не на уступки по зп шел, а просил что-то неподъемное.
До кучи еще наговорил, что будут долг семимильными шагами сокращать а летом уже прочно впишутся в правило 1 к 1 и смогут купить любого, кого захотят Флик и Деку.
Пока что последнее на красивую сказку больше похоже, соответственно и этим словам про Месси я бы не спешил верить.
лапорта знал это, но все равно разыгрывал карту с лионелем на выборах?)
но ничего, старина риго сможет оправдать и это))
Так в этом и состояли ваши переговоры до последней минуты?))
Лапорта и его шестерка даже врать складно не могут, хоть бы согласовали версии, бесстыдники.