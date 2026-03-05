  • Спортс
  Экс-казначей «Барсы» Оливе об уходе Месси: «Мы хотели, чтобы он остался, но это было невозможно. Нам бы пришлось заложить клуб – мы не могли позволить себе то, что он просил»
Экс-казначей «Барсы» Оливе об уходе Месси: «Мы хотели, чтобы он остался, но это было невозможно. Нам бы пришлось заложить клуб – мы не могли позволить себе то, что он просил»

Экс-казначей «Барсы» Оливе о Месси: пришлось бы заложить клуб, чтобы он остался.

Ферран Оливе, казначей «Барселоны» до отставки экс-главы Жоана Лапорты и член его штаба на президентских выборах, высказался об уходе Лионеля Месси из клуба.

Форвард «Интер Майами» покинул каталонскую команду в 2021 году.

– Месси пришлось уйти из-за финансовой ситуации?

– Мы в первую очередь хотели, чтобы Месси остался, но это было невозможно. Мы пытались до самой последней минуты, и я могу вас в этом заверить, потому что я участвовал в переговорах. Это было невозможно.

Нам пришлось поставить «Барселону» на первое место. Мы хотели, чтобы он остался, но мы не могли позволить себе то, что он просил. Нам бы пришлось заложить клуб, – заявил Оливе.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoЛа Лига
деньги
бизнес
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoЖоан Лапорта
Месси великий игрок, но то как его идеализируют иногда, вызывает улыбку)
Конечно Месси надо было остаться в Барсе и споров про лучшего в истории Барсы не было бы никогда.

Месси: деньги – это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол.
«Деньги позволяют жить лучше, но это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол, а не ради его финансовой выгоды. Я играю не для себя, а для команды»
Ответ Forza14Viola
Месси великий игрок, но то как его идеализируют иногда, вызывает улыбку) Конечно Месси надо было остаться в Барсе и споров про лучшего в истории Барсы не было бы никогда. Месси: деньги – это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол. «Деньги позволяют жить лучше, но это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол, а не ради его финансовой выгоды. Я играю не для себя, а для команды»
Месси вдохновляют не деньги. Месси вдохновляют большие деньги.
Ответ Forza14Viola
Месси великий игрок, но то как его идеализируют иногда, вызывает улыбку) Конечно Месси надо было остаться в Барсе и споров про лучшего в истории Барсы не было бы никогда. Месси: деньги – это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол. «Деньги позволяют жить лучше, но это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол, а не ради его финансовой выгоды. Я играю не для себя, а для команды»
Почему Месси НЕ МОГ остаться в Барселоне даже БЕСПЛАТНО? Коротко и по фактам:
Лето 2021. Лимит зарплат Ла Лиги для Барсы — всего 97 млн евро на всю команду (игроки + тренер). Реальная зарплатная ведомость клуба — 400–500+ млн в год. Уже превышение огромно без Месси. Месси согласился на снижение зарплаты на 50% (с ~40–50 млн нетто до ~20–25 млн). Но даже это не вписывалось — клуб превышал лимит на сотни миллионов.
Правила Ла Лиги: чтобы зарегистрировать хоть кого-то, нужно сначала освободить лимит.
Чтобы вписать Месси (даже на минималке), пришлось бы: уволить/продать половину состава с большими контрактами. расторгнуть кучу контрактов с компенсациями, урезать зарплаты десяткам других игроков и персонала. Испанский закон не позволял снизить зарплату больше чем на ~50% (защита работника), но это была мелочь — главная стена = лимит Ла Лиги, а не закон о труде. Лапорта: «Мы достигли соглашения с Лео, но Ла Лига не разрешила».
Тебас: «Исключений не будет — иначе рухнет вся система». Месси не мог играть бесплатно — это нарушило бы регламент и испанское право. Клуб просто не имел права его зарегистрировать без массовых увольнений и чисток. Не «Барса не хотела», не «Месси ушёл сам». Жёсткие финансовые правила Ла Лиги + долги Бартомеу не дали шанса.

Вот что пишет ИИ на счёт ухода Месси. Он не мог играть бесплатно даже если бы этого хотел бы.

В этой Истории на самом деле я не защищаю никого. Я в этой ситуации обвиняю только руководство во главе Бартомеу который почти обанкротил Барселону. Они подписали вообще не нужных игроков за большие деньги всем раздали большие зарплаты не имея таких финансов как у Ман Сити и ПСЖ начали вести себя как клубы Шейхов и Барселона почти обанкротился из-за этих идиотов.
До сих пор Барса из ломбарда в ломбард бегает благодаря легенде
Ответ Олег Васечкин
До сих пор Барса из ломбарда в ломбард бегает благодаря легенде
Клубника со сливками детектед.
Ответ Акмаль Нажмутдинов
Любовь к клубу
он готов был играть БЕСПЛАТНО!!!
По вопросу ухода Месси показания разных вовлеченных сторон вообще не сходятся. Кто-то явно лжёт.
Сначала, помнится, продвигали тему, что больше пол зп срезать не позволяют законы.
Потом здесь же на спортсе была новость с цитированием слов Месси "я снизил зп на 50%, больше меня ни о чем не просили".
Далее Лапорта якобы надеялся, что Месси предложит играть бесплатно)) Что изначально как будто бы было нельзя делать.
А теперь этот господин высказывается так, будто бы Месси не на уступки по зп шел, а просил что-то неподъемное.
До кучи еще наговорил, что будут долг семимильными шагами сокращать а летом уже прочно впишутся в правило 1 к 1 и смогут купить любого, кого захотят Флик и Деку.
Пока что последнее на красивую сказку больше похоже, соответственно и этим словам про Месси я бы не спешил верить.
Ответ Alexander One
По вопросу ухода Месси показания разных вовлеченных сторон вообще не сходятся. Кто-то явно лжёт. Сначала, помнится, продвигали тему, что больше пол зп срезать не позволяют законы. Потом здесь же на спортсе была новость с цитированием слов Месси "я снизил зп на 50%, больше меня ни о чем не просили". Далее Лапорта якобы надеялся, что Месси предложит играть бесплатно)) Что изначально как будто бы было нельзя делать. А теперь этот господин высказывается так, будто бы Месси не на уступки по зп шел, а просил что-то неподъемное. До кучи еще наговорил, что будут долг семимильными шагами сокращать а летом уже прочно впишутся в правило 1 к 1 и смогут купить любого, кого захотят Флик и Деку. Пока что последнее на красивую сказку больше похоже, соответственно и этим словам про Месси я бы не спешил верить.
Скорее всего изначально чтобы Месси мог остаться и играть хотя бы за 50 процентов от нынешнего зп было бы возможным если бы барса подписала контракт с CVC который активно толкал именно Тебас видимо подписав этот контракт Тебас ты сделал исключение и Месси бы остался в Барсе но в последний момент Лапорта и команда решили что этот контракт полная шляпа и свернули лавочку и Месси ушел
Ответ Alexander One
По вопросу ухода Месси показания разных вовлеченных сторон вообще не сходятся. Кто-то явно лжёт. Сначала, помнится, продвигали тему, что больше пол зп срезать не позволяют законы. Потом здесь же на спортсе была новость с цитированием слов Месси "я снизил зп на 50%, больше меня ни о чем не просили". Далее Лапорта якобы надеялся, что Месси предложит играть бесплатно)) Что изначально как будто бы было нельзя делать. А теперь этот господин высказывается так, будто бы Месси не на уступки по зп шел, а просил что-то неподъемное. До кучи еще наговорил, что будут долг семимильными шагами сокращать а летом уже прочно впишутся в правило 1 к 1 и смогут купить любого, кого захотят Флик и Деку. Пока что последнее на красивую сказку больше похоже, соответственно и этим словам про Месси я бы не спешил верить.
Идёт предвыборная кампания. Вот и всё объяснение всей болтовни от Лапорты и его помощников. Это же касается и его конкурентов.
Да гном ограбил барсу жестко, 500 лямов за 4 года, платить кому-то такой контракт просто безумие, теперь барса на 20+ лет вперед продала там свои доходы, лишь бы ей в долг дали, к чему это приведет непонятно еще в будущем
Ответ Dzhansug Bukiya
Да гном ограбил барсу жестко, 500 лямов за 4 года, платить кому-то такой контракт просто безумие, теперь барса на 20+ лет вперед продала там свои доходы, лишь бы ей в долг дали, к чему это приведет непонятно еще в будущем
а ты пришёл накинуть я смотрю,слышишь звон да не знаешь где он,там долги от большого ума бартомеу, который зарплаты конские всему составу по надавал даже тем кто на банке сидел, потом ещё их тебас добил со своими потолками зарплат вот и итог
А что просил? Прибавку к жалованью?
Да уж. Опустил Барсу на годы вперёд.
Интересно. Лео попросил 140 в год и ему выписали 555 на 4. Сколь ж он попросил что не смогли отсыпать???
казначей буквально подтвердил, что месси пытался выдоить барсу чтобы той пришлось заложить клуб?
лапорта знал это, но все равно разыгрывал карту с лионелем на выборах?)
но ничего, старина риго сможет оправдать и это))
Лапорта: «Я надеялся, что в последний момент Месси скажет, что согласен играть бесплатно. Думаю, что Ла Лига бы согласилась на это. Но мы не можем просить об этом футболиста настолько высокого уровня», — добавил президент «Барселоны».
Так в этом и состояли ваши переговоры до последней минуты?))
Лапорта и его шестерка даже врать складно не могут, хоть бы согласовали версии, бесстыдники.
Ответ Caterina
Лапорта: «Я надеялся, что в последний момент Месси скажет, что согласен играть бесплатно. Думаю, что Ла Лига бы согласилась на это. Но мы не можем просить об этом футболиста настолько высокого уровня», — добавил президент «Барселоны». Так в этом и состояли ваши переговоры до последней минуты?)) Лапорта и его шестерка даже врать складно не могут, хоть бы согласовали версии, бесстыдники.
Он не мог играть бесплатно,его зарплату по регламенту не могли снизить более чем в два раза
Ответ Глор_Барсы!
Он не мог играть бесплатно,его зарплату по регламенту не могли снизить более чем в два раза
Это ерунда, много раз уже об этом писали, статьи на эту тему были. Нету такого пункта в испанском футбольном регламенте.
