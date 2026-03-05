Бэйл о Роналду: «В «Реале» он понял, что получит еще больше признания, если будет больше забивать. Ему были нужны только голы – поэтому у него так много рекордов»
Бывший вингер «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл оценил трансформацию бывшего партнера по «Мадриду» Криштиану Роналду в ходе карьеры.
«Когда я в молодости играл в АПЛ, Роналду определенно был скорее вингером, более ярким игроком. Когда я перешел в «Мадрид», он, по ощущениям, только начал трансформацию в бомбардира. Там он понял, что если будет забивать [больше] голов, не прилагая столько усилий, то получит еще больше похвалы и признания.
Так что в «Реале» он по-прежнему шел в дриблинг и все такое, но с возрастом все больше трансформировался. Первые 2-3 сезона он, вероятно, был похож на Криштиану из «Манчестер Юнайтед». А потом произошла трансформация: «Мне не нужно так много отрабатывать сзади, ведь так я могу оказаться в лучшей позиции в случае контратаки».
Он был очень нацелен на голы на тренировках и в играх. Ему были нужны только голы, буквально. В итоге именно поэтому у него так много рекордов», – сказал Бэйл в подкасте The Overlap.
Хотел бы услышать фамилию забивалы,который отрабатывает в обороне.