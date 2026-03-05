  • Спортс
3

Арбелоа о травме Мбаппе: «Килиану лучше с каждым днем. Мы внимательно следим за его состоянием»

Альваро Арбелоа: Мбаппе чувствует себя лучше с каждым днем.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил состояние травмированного Килиана Мбаппе.

Ранее «Реал» сообщил, что обследование в Париже подтвердило растяжение связок колена у форварда. Ожидалось, что француз пропустит 3 недели. Также утверждалось, что в «Реале» верят, что Мбаппе сможет сыграть в ответном матче с «Манчестер Сити» в лиге чемпионов 17 марта, но окружение Килиана не согласно с этой оценкойю

«Я говорю с ним каждый день. Мы внимательно следим за тем, что с ним происходит, как он себя чувствует. Мы будем следить за его самочувствием изо дня в день. С каждым днем ему становится лучше», – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с «Сельтой».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С Арбелоа понятно. Следующий
Ответ Nils Michael
С Арбелоа понятно. Следующий
Мостовой Ташуев двойное имя
Очень жаль Килуана
