Арбелоа о травме Мбаппе: «Килиану лучше с каждым днем. Мы внимательно следим за его состоянием»
Альваро Арбелоа: Мбаппе чувствует себя лучше с каждым днем.
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил состояние травмированного Килиана Мбаппе.
Ранее «Реал» сообщил, что обследование в Париже подтвердило растяжение связок колена у форварда. Ожидалось, что француз пропустит 3 недели. Также утверждалось, что в «Реале» верят, что Мбаппе сможет сыграть в ответном матче с «Манчестер Сити» в лиге чемпионов 17 марта, но окружение Килиана не согласно с этой оценкойю
«Я говорю с ним каждый день. Мы внимательно следим за тем, что с ним происходит, как он себя чувствует. Мы будем следить за его самочувствием изо дня в день. С каждым днем ему становится лучше», – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с «Сельтой».
