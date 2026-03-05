«ЦСКА прошелся катком по «Краснодару», переиграл по всем статьям. Могли забить еще больше, «быки» играли неважно – опять тяжело втягиваются в сезон». Гришин о матче Кубка

Гришин о матче Кубка: ЦСКА прошелся катком по «Краснодару», игравшему неважно.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Краснодаром » (3:1).

«ЦСКА порадовал, и совсем не порадовал «Краснодар» – они и с «Ростовом » в РПЛ дома играли очень неважно, и в этой игре тоже.

ЦСКА просто переиграл «Краснодар» по всем статьям и, как говорится, прошелся катком по ним. Игра понравилась, но она была в одну калитку со стороны ЦСКА. Что случилось с «Краснодаром»? Они уже третий раз втягиваются в сезон очень тяжело.

Мне кажется, подготовка к сезону у Мусаева построена по-другому. Мы видели, что в начале сезона они проиграли Суперкубок и потом играли два матча очень тяжело. И весной, получается, тоже выдают не очень хороший старт. Но, как говорится, команда играет так, как дает играть соперник.

ЦСКА – молодцы, сориентировались после пропущенного гола, взяли себя в руки и забили три мяча, могли забить еще больше», – сказал Гришин.