Кэррик, Гвардиола, Слот и Эндрюс претендуют на приз тренеру месяца в АПЛ

АПЛ объявила четырех кандидатов на приз лучшему тренеру февраля.

Кит Эндрюс, Майкл Кэррик, Пеп Гвардиола и Арне Слот претендую на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.

«Брентфорд» при Эндрюсе набрал 10 очков в пяти матчах АПЛ в феврале, одержав три победы, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Кэррика провел в феврале четыре матча в лиге и не проиграл ни разу, одержав три победы при одной ничьей.

«Ман Сити» с Гвардиолой завершил февраль без поражений, выиграв четыре матча и один раз сыграв вничью.

«Ливерпуль» при Слоте провел в феврале четыре игры в АПЛ и одержал три победы при одном поражении.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт АПЛ
Ну я бы за февраль Кэррику бы насыпал, было бы объективно
Слот да, проиграв последней команде фаворит в этом списке
Каррик и Шешко номинированы.
Кэррик как по мне.
Гвардиола или Каррик, скорее первый тк у него побед больше + Каррик в прошлом месяце брал
Рекомендуем