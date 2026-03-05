Бэйл о «Реале»: «Мы отдавали приоритет ЛЧ – знали, что выиграем половину матчей в Ла Лиге. Это не АПЛ, где каждая неделя изматывает»

Бэйл о «Реале»: отдавали приоритет ЛЧ, в Ла Лиге знали, чтобы победим в матчах.

Экс-полузащитник «Реала » Гарет Бэйл признался, что мадридская команда отдавала приоритет Лиге чемпионов, а не Ла Лиге .

«Наверное, в половине матчей ты знаешь, что выиграешь, вопрос только в том, с каким преимуществом.

Так что не то чтобы в чемпионате можно расслабляться, но это не Премьер-лига, где каждая неделя тебя просто изматывает.

Мы скорее просто отдавали приоритет Лиге чемпионов», – сказал Бэйл в выпуске подкаста The Overlap.