Бэйл о «Реале»: «Мы отдавали приоритет ЛЧ – знали, что выиграем половину матчей в Ла Лиге. Это не АПЛ, где каждая неделя изматывает»
Экс-полузащитник «Реала» Гарет Бэйл признался, что мадридская команда отдавала приоритет Лиге чемпионов, а не Ла Лиге.
«Наверное, в половине матчей ты знаешь, что выиграешь, вопрос только в том, с каким преимуществом.
Так что не то чтобы в чемпионате можно расслабляться, но это не Премьер-лига, где каждая неделя тебя просто изматывает.
Мы скорее просто отдавали приоритет Лиге чемпионов», – сказал Бэйл в выпуске подкаста The Overlap.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
ЛЛ сейчас в упадке, но буквально не так давно барса брала ЛЧ, Мадрид делал это регулярно, Севилья кубок УЕФА и лигу Европы несколько раз подряд.
В этих турнираз разве не было клубов из АПЛ?