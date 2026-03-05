  • Спортс
  • Бэйл о «Реале»: «Мы отдавали приоритет ЛЧ – знали, что выиграем половину матчей в Ла Лиге. Это не АПЛ, где каждая неделя изматывает»
Бэйл о «Реале»: «Мы отдавали приоритет ЛЧ – знали, что выиграем половину матчей в Ла Лиге. Это не АПЛ, где каждая неделя изматывает»

Экс-полузащитник «Реала» Гарет Бэйл признался, что мадридская команда отдавала приоритет Лиге чемпионов, а не Ла Лиге.

«Наверное, в половине матчей ты знаешь, что выиграешь, вопрос только в том, с каким преимуществом.

Так что не то чтобы в чемпионате можно расслабляться, но это не Премьер-лига, где каждая неделя тебя просто изматывает.

Мы скорее просто отдавали приоритет Лиге чемпионов», – сказал Бэйл в выпуске подкаста The Overlap.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Извини Гарет, но сейчас придут местные эксперты и скажут что ты не прав, и вообще дилетант, и Ла Лига сильнейшая в мире 😃
Ответ CHELSEA_2008
Извини Гарет, но сейчас придут местные эксперты и скажут что ты не прав, и вообще дилетант, и Ла Лига сильнейшая в мире 😃
Что есть критерий определения сильнейшей лиги мира? Интенсивность? Или что?
ЛЛ сейчас в упадке, но буквально не так давно барса брала ЛЧ, Мадрид делал это регулярно, Севилья кубок УЕФА и лигу Европы несколько раз подряд.
В этих турнираз разве не было клубов из АПЛ?
Ответ marshalericsson1357
Что есть критерий определения сильнейшей лиги мира? Интенсивность? Или что? ЛЛ сейчас в упадке, но буквально не так давно барса брала ЛЧ, Мадрид делал это регулярно, Севилья кубок УЕФА и лигу Европы несколько раз подряд. В этих турнираз разве не было клубов из АПЛ?
Просто для примера календарь Ньюкасла за 2 недели: МЮ, Сити, Барса, Челси, Барса. В АПЛ у клубов по 8-10 топ-матчей за сезон, а не 2-4. Поэтому она и сильнейшая. И ровно по этой же причине клубу из АПЛ сложнее выиграть ЛЧ на фоне такой интенсивности
Дело не в интенсивности, а в силе команды. Тот Реал был очень силён и поэтому легко выигрывал. А сейчас??? Влетают Осасуне и дома Хетафе! И не потому что лига стала интенсивнее, а потому что Реал слаб.
