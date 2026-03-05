Орлов о Соболеве: «Могу лишь сожалеть, что такой футболист играет за «Зенит» – не хватает координации, стартовой скорости, в касание играть не умеет. Надо наигрывать молодых»

Орлов о Соболеве: могу лишь сожалеть, что такой футболист играет за «Зенит».

Комментатор Геннадий Орлов считает, что форварду «Зенита» Александру Соболеву не хватает технических качеств.

Соболев забил победный гол «Зенита» в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0). До этого форвард не забивал с сентября.

«Соболеву не повезло. Он конкурирует с игроками-кандидатами в сборную Бразилии. Что тут сделаешь? И ему не хватает координации в движениях, нет стартовой скорости, в одно касание не умеет играть, далеко мяч отпускает, вверху Андраде у него все выиграл.

Я только могу сожалеть, что такой футболист играет за «Зенит», что они кого-то другого не могут выпустить. Надо брать и наигрывать молодых», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».