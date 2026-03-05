Орлов о Соболеве: «Могу лишь сожалеть, что такой футболист играет за «Зенит» – не хватает координации, стартовой скорости, в касание играть не умеет. Надо наигрывать молодых»
Орлов о Соболеве: могу лишь сожалеть, что такой футболист играет за «Зенит».
Комментатор Геннадий Орлов считает, что форварду «Зенита» Александру Соболеву не хватает технических качеств.
Соболев забил победный гол «Зенита» в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0). До этого форвард не забивал с сентября.
«Соболеву не повезло. Он конкурирует с игроками-кандидатами в сборную Бразилии. Что тут сделаешь? И ему не хватает координации в движениях, нет стартовой скорости, в одно касание не умеет играть, далеко мяч отпускает, вверху Андраде у него все выиграл.
Я только могу сожалеть, что такой футболист играет за «Зенит», что они кого-то другого не могут выпустить. Надо брать и наигрывать молодых», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Я вижу его лишь меняющим лампочки в подъездах
Когда ему дают низом пас в борьбу это писец , будет опасный обрез. А если без борьбы то его догонит любой самый медленный защитник .
Так у нас тогда в стране уже 30 с лишним лет нападающих раз два и обчелся.