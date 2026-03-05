  • Спортс
  • Орлов о Соболеве: «Могу лишь сожалеть, что такой футболист играет за «Зенит» – не хватает координации, стартовой скорости, в касание играть не умеет. Надо наигрывать молодых»
31

Комментатор Геннадий Орлов считает, что форварду «Зенита» Александру Соболеву не хватает технических качеств.

Соболев забил победный гол «Зенита» в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0). До этого форвард не забивал с сентября.

«Соболеву не повезло. Он конкурирует с игроками-кандидатами в сборную Бразилии. Что тут сделаешь? И ему не хватает координации в движениях, нет стартовой скорости, в одно касание не умеет играть, далеко мяч отпускает, вверху Андраде у него все выиграл.

Я только могу сожалеть, что такой футболист играет за «Зенит», что они кого-то другого не могут выпустить. Надо брать и наигрывать молодых», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Почему вообще Соболев нападающий? Кто его в нападение определил? Он по типажу на Дивеева похож. Может его центральным защитником попробовать?
Этой чистый защитник...
игрок без координации, скорости и не играющий головой и в ЦЗ?
Я вижу его лишь меняющим лампочки в подъездах
Соболев после Спартака деградировал окончательно
Так и есть , ни скорости ни координации .
Когда ему дают низом пас в борьбу это писец , будет опасный обрез. А если без борьбы то его догонит любой самый медленный защитник .
Не Вы один сожалеете,Геннадий Сергеевич...
Чтоб наигрывать молодых, нужно Семак гнать жёлтыми тряпками, у него при виде молодого в составе все штаны мокрые. Таких трусливых физруков я её никогда не видел. Есть тренеры-практтки, есть тренеры-теоретики, а Семак тренер-ануретик.
Зачем ты продолжаешь строить из себя болельщика Зенита, ряженый?
Чуть напустили Гену на Дельфина, чтобы не зазнавался)
ГСО прав. Наверное, все болелы Зенита сожалеют. Хороший Соболев плохо играет, а вот сейчас он будет Плохишом. Будут ли перемены?
Чтобы столб реагировал, надо попадать в столб. Чтобы Соболев забивал, надо попадать ему в лоб, а Вендел, Мостовой и прочие не попадают. Вот они и виноваты в плохой игре Соболева.
Дело не в древесности и координации Соболева, а в убогости Семака. В Спартаке у него и голы с пасами искуссные были, и с координацией более-менее сносно всё было для его габаритов, а в Зените напрочь разучился играть, как и всё бразильцы, между прочим. С физрук ом давно всё ясно, но упёртый как 100 ослов.
Осталось только уточнить - почему спартак такого суперпрофессионала отдал своему конкуренту.
В последний свой сезон в Спартаке он уже был так себе. Даже присел на скамейку в итоге. Он играл намного лучше, когда ему было не 29 лет, как сейчас (вернее будет завтра), а 23-25. С возрастом у него всё больше деревянность проявляется, чего раньше вообще не наблюдалось.
При всей моей ненависти к Александру, которую он сам выработал за последние 3 года, Соболев почти сотку забил к 29 годам. Не нападающий.
Так у нас тогда в стране уже 30 с лишним лет нападающих раз два и обчелся.
