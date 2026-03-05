Журавель о том, как на него повлияла Англия: «Я стал уважать очередь. У нас считается крутым ее обогнуть – в Англии это неприемлемо. Если масштабировать, то это уважение к правилам»
Комментатор Тимур Журавель рассказал, как на него повлияли регулярные поездки в Англию.
– Как Англия изменила тебя?
– Возможно, это смешно звучит, но я стал уважать очередь. У нас почему-то считается крутым ее обогнуть и пролезть первым. В Англии это категорически неприемлемо. Очередь – святое. А очередей там много. Вплоть до того, что стоишь за пивом в пабе, чтобы заказать у стойки.
Если масштабировать, то это уважение к правилам. У меня в Москве был такой маркер: поворот с Ленинского проспекта на Садовое кольцо. Все время ехал по правилам и проезжал последним – потому что другие встревали, поворачивали не из своего ряда. Но я думал: нет, буду упрямым. Так на меня повлияла Англия. И сейчас, кстати, все больше людей на этом повороте поворачивают по правилам.
– А в чем кайф соблюдать правила?
– Уважение к окружающим. И таким образом – к себе. Уверенность, что не будешь обманутым. Когда не по правилам, сначала нарушишь ты, потом нарушат против тебя. Начнется хаос. Мне очень неприятна доблесть в нарушении закона.
– Как Англия твоему сыну?
– Мы хотели, чтобы он заговорил на английском, поэтому он побывал в языковом лагере в Лондоне. Но он всегда рвался домой, что нормально для ребенка. Он еще маленький, но недавно сказал: «Дом – там, где родные». А бабушки и дедушки у него в Москве.
Мы смогли его успокоить, чтобы он провел там время. Теперь книги, написанные на английском – например, «Винни-Пуха», – он читает в оригинале.
– Сколько ему?
– Пять с половиной.
– У тебя есть желание, чтобы он жил в Англии?
– Посмотрим. Он еще не может отдавать себе отчет, что нравится или не нравится в конкретной стране. Думаю, кайфует, что мы с ним за пять лет побывали в Ереване, Милане, Малаге, Амстердаме и других городах. Ему везде интересно, но он с удовольствием возвращается в Москву, потому что здесь дом, – сказал Журавель в интервью Спортсу’‘.
