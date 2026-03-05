  • Спортс
  • Журавель о том, как на него повлияла Англия: «Я стал уважать очередь. У нас считается крутым ее обогнуть – в Англии это неприемлемо. Если масштабировать, то это уважение к правилам»
155

Тимур Журавель: в Англии зауважал очередь, у нас считается крутым ее обогнуть.

Комментатор Тимур Журавель рассказал, как на него повлияли регулярные поездки в Англию.

– Как Англия изменила тебя? 

– Возможно, это смешно звучит, но я стал уважать очередь. У нас почему-то считается крутым ее обогнуть и пролезть первым. В Англии это категорически неприемлемо. Очередь – святое. А очередей там много. Вплоть до того, что стоишь за пивом в пабе, чтобы заказать у стойки.

Если масштабировать, то это уважение к правилам. У меня в Москве был такой маркер: поворот с Ленинского проспекта на Садовое кольцо. Все время ехал по правилам и проезжал последним – потому что другие встревали, поворачивали не из своего ряда. Но я думал: нет, буду упрямым. Так на меня повлияла Англия. И сейчас, кстати, все больше людей на этом повороте поворачивают по правилам. 

– А в чем кайф соблюдать правила?

– Уважение к окружающим. И таким образом – к себе. Уверенность, что не будешь обманутым. Когда не по правилам, сначала нарушишь ты, потом нарушат против тебя. Начнется хаос. Мне очень неприятна доблесть в нарушении закона. 

– Как Англия твоему сыну?

– Мы хотели, чтобы он заговорил на английском, поэтому он побывал в языковом лагере в Лондоне. Но он всегда рвался домой, что нормально для ребенка. Он еще маленький, но недавно сказал: «Дом – там, где родные». А бабушки и дедушки у него в Москве. 

Мы смогли его успокоить, чтобы он провел там время. Теперь книги, написанные на английском – например, «Винни-Пуха», – он читает в оригинале. 

– Сколько ему? 

– Пять с половиной. 

– У тебя есть желание, чтобы он жил в Англии? 

– Посмотрим. Он еще не может отдавать себе отчет, что нравится или не нравится в конкретной стране. Думаю, кайфует, что мы с ним за пять лет побывали в Ереване, Милане, Малаге, Амстердаме и других городах. Ему везде интересно, но он с удовольствием возвращается в Москву, потому что здесь дом, – сказал Журавель в интервью Спортсу’‘.

Журавель – как понять Англию. Большое интервью Кораблеву

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
155 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ахаха, над Союзом смеялись по поводу очередей и авосек. В итоге, авоськи модные, а очередь, оказывается, круто
Ответ Тралл из Питера
Ахаха, над Союзом смеялись по поводу очередей и авосек. В итоге, авоськи модные, а очередь, оказывается, круто
Классика
Ответ Travis Henderson
Классика
Только природа очередей в союзе и Англии различается
За свои 40 лет проживания в России в городе Челябинск я ни разу не помню случая что бы кто то обогнул очередь, возможно у этого журавля такое наглое окружение или он сам такой что по себе равняет
Ответ заблокированному пользователю
За свои 40 лет проживания в России в городе Челябинск я ни разу не помню случая что бы кто то обогнул очередь, возможно у этого журавля такое наглое окружение или он сам такой что по себе равняет
А по обочине пробку объехать - неужели у вас нет таких?
Ответ maks44
А по обочине пробку объехать - неужели у вас нет таких?
А мы глаза закрываем и нет таких.
Попробуй в России в поликлинике обогнуть очередь к терапевту.

У тех, кто не оторван от жизни, как этот подросток, мнение которого никому не интересно, уважение к очереди с детства воспитано.
Ответ Азубуйке Эгвуэкве
Попробуй в России в поликлинике обогнуть очередь к терапевту. У тех, кто не оторван от жизни, как этот подросток, мнение которого никому не интересно, уважение к очереди с детства воспитано.
Ты реально не видел в больницах и поликлиниках людей, которые вне очереди лезут в кабине якобы «мне просто спросить», и остаются там на минут 20?🤔
Видимо ты не в России живешь
Ответ Азубуйке Эгвуэкве
Попробуй в России в поликлинике обогнуть очередь к терапевту. У тех, кто не оторван от жизни, как этот подросток, мнение которого никому не интересно, уважение к очереди с детства воспитано.
а как же про я только спросить? и занять терапевта на пол часа?
Бываю в очередях, каждый день
В магазине на кассе, на какой-нибудь проходной
И не видел ни разу, чтобы люди аплодировали и восхищались теми, кто лезет без очереди
Есть такие чудаки, наглые и хамоватые, но это же в каждой нации, разве нет, Журавель?
Или это получается, что опять же, в Европе одни джентльмены, а у нас тут в России орки Саурона?
Ответ Dr_horrible
Бываю в очередях, каждый день В магазине на кассе, на какой-нибудь проходной И не видел ни разу, чтобы люди аплодировали и восхищались теми, кто лезет без очереди Есть такие чудаки, наглые и хамоватые, но это же в каждой нации, разве нет, Журавель? Или это получается, что опять же, в Европе одни джентльмены, а у нас тут в России орки Саурона?
Видимо, опять народ не тот👌
Ответ Иван Буренков
Видимо, опять народ не тот👌
Ох уж эта немытая и извращённая Россия
Не то что, эти просвещенные за бугром
Примитивный мальчик
Ответ Степан Захаров
Примитивный мальчик
До ужаса.
Если бы такой додик как журавель у нас бы очередь обогнул, ему бы пришлось тогда не к терапевту идти, а на операцию к хирургу:))
Ответ rigobersong
Если бы такой додик как журавель у нас бы очередь обогнул, ему бы пришлось тогда не к терапевту идти, а на операцию к хирургу:))
Не соглашусь. Пригласили бы на вскрытие без его согласия. )))
Ответ rigobersong
Если бы такой додик как журавель у нас бы очередь обогнул, ему бы пришлось тогда не к терапевту идти, а на операцию к хирургу:))
Это где ж такие нравы?
Всё до банальности просто - в РФ Журавель чувствует себя хозяином жизни и смотрит на всех сверху вниз, поэтому даже если бы ему у нас несколько раз сделали замечание, он бы просто презрительно нос поворотил и продолжил этим заниматься, мол чего челядь слушать.

А перед ИНОСТРАНЦАМИ из Европы он базово пресмыкается (это кстати тоже советское наследие наверняка), поэтому их замечания уважает, + карго-культ - всё, что делают ОНИ, это по умолчанию круто.

Вывод: даже хорошие вещи Журавель делает из низменных побуждений.
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Всё до банальности просто - в РФ Журавель чувствует себя хозяином жизни и смотрит на всех сверху вниз, поэтому даже если бы ему у нас несколько раз сделали замечание, он бы просто презрительно нос поворотил и продолжил этим заниматься, мол чего челядь слушать. А перед ИНОСТРАНЦАМИ из Европы он базово пресмыкается (это кстати тоже советское наследие наверняка), поэтому их замечания уважает, + карго-культ - всё, что делают ОНИ, это по умолчанию круто. Вывод: даже хорошие вещи Журавель делает из низменных побуждений.
Странный вывод
Где это считается крутым? У 15 летних подростков типа Журавеля?
Сыну расскажи как Англия в рабство брали коллонии, про работорговлю, про опиумные воины против Китая, про то как ярсно ведт войны против слабых стран в коалиции НАТО, про то как борис джонсон уговорил украину в 2022 году воевать дальше с Россией и погибли сотни тысяч, раскажи сыну как англичанка гадит
Ответ заблокированному пользователю
Сыну расскажи как Англия в рабство брали коллонии, про работорговлю, про опиумные воины против Китая, про то как ярсно ведт войны против слабых стран в коалиции НАТО, про то как борис джонсон уговорил украину в 2022 году воевать дальше с Россией и погибли сотни тысяч, раскажи сыну как англичанка гадит
Сейча коалиция эпштейнов.
Ответ заблокированному пользователю
Сыну расскажи как Англия в рабство брали коллонии, про работорговлю, про опиумные воины против Китая, про то как ярсно ведт войны против слабых стран в коалиции НАТО, про то как борис джонсон уговорил украину в 2022 году воевать дальше с Россией и погибли сотни тысяч, раскажи сыну как англичанка гадит
Не расскажет.
Меня это кстати дико удивляет, что есть люди с капанием слюны от восхищения смотрят на Запад, восхищаются им, объясняя что он развитый, что там цивилизация, но забывая каким образом он стал развитым и продолжает им оставаться, какой ценой далось им благополучие.
Нет, вот честно, я бы понял их если бы они честно сказали, что мол да, Запад грабит и эксплуатирует весь мир, а кто против то там устраивает перевороты или просто бомбит, но мы хотим жить сытно, получать крошки с их стола.
Но нет же, об этом никто не говорит. Тишина. Но это обычное лицемерие.
То есть для того, чтобы найти в себе совесть и воспитать у себя внутри стремление к порядку, надо уехать пожить в Англию? Меня реально просто убивает эта фигня. ВЫ ВСЕ ТОЧНО ТАК ЖЕ МОЖЕТЕ ЖИТЬ И ЗДЕСЬ. Но не хотите. Вы лезете вперёд очереди, подрезаете. Это везде неприемлимо. Просто там за это вас оштрафуют, а тут вы лезете, потому что прокатывает.
