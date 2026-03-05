Агкацев о скандале с Кордобой: «Шокирует, что в России остается проблема расизма. Нужно было остановить игру – как в матче «Бенфики» и «Реала»

Агкацев о скандале с Кордобой: шокирует, что в России остается проблема расизма.

Вратарь «Краснодара » Станислав Агкацев предложил останавливать матчи РПЛ в случае расизма.

«Краснодар» уступил армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После игры капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил , что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты». «Краснодар» заявил , что обратится в КДК.

– У нас нет никакого желания, чтобы ЦСКА был как-то наказан за те выкрики с трибун, что были по ходу этого матча. Мы этого не хотим. Мы лишь хотим, чтобы такого не повторялось.

Меня шокирует, что в России, как оказывается, остается проблема расизма.

– Как нужно было поступить?

– Наверное, как в матче «Бенфики» и «Реала ». Остановить матч, – сказал Агкацев.

По ходу матча Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» вингер «Мадрида» Винисиус заявил, что Джанлука Престианни назвал его обезьяной. Арбитр игры активировал антирасистский протокол и временно прервал матч.

«Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел». «Краснодар» обвинил фанатов ЦСКА в расизме