Реграги покидает сборную Марокко и хочет возглавить европейский клуб. Тренер ведет переговоры с командами АПЛ и Ла Лиги (Foot Mercato)

Экс-тренер сборной Марокко хочет работать в АПЛ или Ла Лиге.

Валид Реграги закончил работу в сборной Марокко . Королевская марокканская футбольная федерация в итоге приняла его отставку, пишет Foot Mercato.

Ранее сообщалось, что главный тренер команды подал в отставку после поражения в финале Кубка Африки.

Теперь Реграги планирует будущее вне национальных сборных, желая возглавить европейский клуб. Утверждается, что тренер ведет переговоры с командами АПЛ и Ла Лиги .

Марокканец уже отклонил предложения из Саудовской Аравии, так как предпочитает спортивный проект в Европе.