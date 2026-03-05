  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Реграги покидает сборную Марокко и хочет возглавить европейский клуб. Тренер ведет переговоры с командами АПЛ и Ла Лиги (Foot Mercato)
Реграги покидает сборную Марокко и хочет возглавить европейский клуб. Тренер ведет переговоры с командами АПЛ и Ла Лиги (Foot Mercato)

Экс-тренер сборной Марокко хочет работать в АПЛ или Ла Лиге.

Валид Реграги закончил работу в сборной Марокко. Королевская марокканская футбольная федерация в итоге приняла его отставку, пишет Foot Mercato.

Ранее сообщалось, что главный тренер команды подал в отставку после поражения в финале Кубка Африки.

Теперь Реграги планирует будущее вне национальных сборных, желая возглавить европейский клуб. Утверждается, что тренер ведет переговоры с командами АПЛ и Ла Лиги.

Марокканец уже отклонил предложения из Саудовской Аравии, так как предпочитает спортивный проект в Европе.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
ему бы в испании или португалии для начала поработать в бенфике, севильи, валенсии
