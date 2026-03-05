Юран о пожизненном бане Садыгова: «Какой здесь может быть запрет? Он давал финансы «Химкам». А где его подпись? Кто-то захотел хайп поймать»

Юран о пожизненном бане Садыгова: кто-то захотел хайп поймать.

Бывший главный тренер «Химок» и «Серика» Сергей Юран отреагировал на информацию о пожизненном отстранении экс-инвестора подмосковной команды Туфана Садыгова решением ФИФА .

«Он никогда и не имел официальной причастности [к «Химкам»]. Садыгов всегда был как инвестор.

Я даже не понимаю, какой здесь может быть запрет? Он давал финансы. А где его подпись? Не знаю, что там ему запретили во всем мире. Кто-то захотел хайп поймать. История с отстранением для меня непонятна. Все со слов же. Будут официальные факты – тогда можно о чем-то говорить», – заявил Юран.

«Химки » объявили о приостановке деятельности 18 июня 2025 года после того, как Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом. В ноябре 2025-го КДК РФС пожизненно запретил Садыгову заниматься любой связанной с футболом деятельностью. После этого были сообщения, что Садыгов был связан с турецким клубом «Серик Беледиеспор ».