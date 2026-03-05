  • Спортс
Юран о пожизненном бане Садыгова: «Какой здесь может быть запрет? Он давал финансы «Химкам». А где его подпись? Кто-то захотел хайп поймать»

Юран о пожизненном бане Садыгова: кто-то захотел хайп поймать.

Бывший главный тренер «Химок» и «Серика» Сергей Юран отреагировал на информацию о пожизненном отстранении экс-инвестора подмосковной команды Туфана Садыгова решением ФИФА.

«Он никогда и не имел официальной причастности [к «Химкам»]. Садыгов всегда был как инвестор.

Я даже не понимаю, какой здесь может быть запрет? Он давал финансы. А где его подпись? Не знаю, что там ему запретили во всем мире. Кто-то захотел хайп поймать. История с отстранением для меня непонятна. Все со слов же. Будут официальные факты – тогда можно о чем-то говорить», – заявил Юран.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня 2025 года после того, как Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом. В ноябре 2025-го КДК РФС пожизненно запретил Садыгову заниматься любой связанной с футболом деятельностью. После этого были сообщения, что Садыгов был связан с турецким  клубом «Серик Беледиеспор».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Стокгольмский синдром футбольного человека
Он его по инерции что ли защищает?! Мышечная память?
Ответ Евгений Сидоров
Он его по инерции что ли защищает?! Мышечная память?
Садыгов наверное с ним ещё не до конца рассчитался, защищает чтобы не спугнуть 😁
Ответ Евгений Сидоров
Он его по инерции что ли защищает?! Мышечная память?
Сосательный рефлекс.
Когда понял, что теперь некуда будет присосаться в плане "работы"
Ответ Aleksey Yashin
Когда понял, что теперь некуда будет присосаться в плане "работы"
Может там не только работа)))
Ну Барсик явно в схеме был, поэтому и "недоумевает"
Юран жалко выглядит
Ну так если был бы официальным лицом его бы еще посадили. Юран зачем его выгораживает, этот «инвестор» один клуб развалил у нас, видимо, и в Турции развалит. Еще едут к нему наши игроки, хотя к нему никакого доверия вообще нет, он в своей строительной фирме платит интересно зп или тоже обещаниями кормит? Хорошо, что его забанили, нечего такому проходимцу делать в футболе
А то что Садыгов кидал абсолютно всех работяг и банкротил юр.лица - это тоже инвестор? Это ещё когда Садыгов в тендерах участвовал все его коллеги знает, что он всех кинет и никому не заплатит.
У Юрана подгорает, закончил тренерскую карьеру. Кроме Садыгова никто его не позовёт, теперь только сидеть экспертом у Черданцева, накидывая на иностранных тренеров
интересно если бы юрану зарплату не платили и долг перед ним был он также его бы защищал?
Хайп на Садыгове ? Можно было что то и правда подобней придумать было ,когда собрался защищать
