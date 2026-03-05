Булыкин о раздевалке «Краснодара» после матча с ЦСКА: «Обычная, неплохая даже. Мы не японцы, чтобы все за собой убирать – есть специальные люди»

Булыкин о раздевалке «Краснодара»: мы не японцы, чтобы все за собой убирать.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал жалобы ЦСКА на состояние гостевой раздевалки после матча с «Краснодаром».

В среду «Краснодар» уступил ЦСКА со счетом 1:3 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры врач армейцев Эдуард Безуглов выложил видео разгромленной игроками «Краснодара» раздевалки на «ВЭБ Арене ».

«Обычная раздевалка, даже неплохая. Просто там песка насыпано с поля после футбола, тейпы лежат, бутылки воды везде валяются. А дверь, видимо, деревянная, которую обо что‑то могли ударить, и она повредилась.

В принципе, это еще нормальная раздевалка, не вижу здесь ничего такого. Мы, конечно, не японцы, чтобы все за собой убирать.

Есть специальные люди, которые после убирают. Ее уберут, и все будет нормально в этой раздевалке», – сказал Булыкин.