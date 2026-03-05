  • Спортс
  Булыкин о раздевалке «Краснодара» после матча с ЦСКА: «Обычная, неплохая даже. Мы не японцы, чтобы все за собой убирать – есть специальные люди»
Булыкин о раздевалке «Краснодара» после матча с ЦСКА: «Обычная, неплохая даже. Мы не японцы, чтобы все за собой убирать – есть специальные люди»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал жалобы ЦСКА на состояние гостевой раздевалки после матча с «Краснодаром».

В среду «Краснодар» уступил ЦСКА со счетом 1:3 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры врач армейцев Эдуард Безуглов выложил видео разгромленной игроками «Краснодара» раздевалки на «ВЭБ Арене».

«Обычная раздевалка, даже неплохая. Просто там песка насыпано с поля после футбола, тейпы лежат, бутылки воды везде валяются. А дверь, видимо, деревянная, которую обо что‑то могли ударить, и она повредилась.

В принципе, это еще нормальная раздевалка, не вижу здесь ничего такого. Мы, конечно, не японцы, чтобы все за собой убирать.

Есть специальные люди, которые после убирают. Ее уберут, и все будет нормально в этой раздевалке», – сказал Булыкин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
135 комментариев
Наверное поэтому у нас все через одно место, потому что мы не японцы.
Ну справедливости ради, вспомним, как футболисты ЦСКА убирались у них дома. И даже игрушку оставляли… а тут такая лажа в ответ)
Именно так. Японцам надо постараться, чтобы что-то сделать некачественно. Нашим - наоборот и все равно не получается.
Суждение быдла
Комментарий скрыт
Суждение быдла
Комментарий скрыт
А тебя, Димочка, обо что ударили что так повредили?)
Об бутылку
есть специальные люди
Японцы тут при чëм? Не оставлять после себя свинюшник это правило любых порядочных людей, но в Краснодаре об этом просто не знают. Вполне нормально для них, поведение на поле продолжается и вне поля.
Чисто не там, где убираются
А там, где не мусорят
И этот бардак идёт от головы
В голове помойка
Комментарий скрыт
вообще-то чисто там где убираются)) это странная поговорка. ибо даже если не мусорить специально, мусор накапливается.
Это называется уважение. Некоторым неплохо было бы ему поучиться у японцев.
По мнению Будыкина можно прийти в чужую раздевалку навалить кучу говна и уйти.
Уборщики уберут
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
То есть была бы необычная - было бы ещё на столе насрано...
Может, потому и не выкладывают, что где-то глубоко в душе за это стыдно?
Вот с таким отношением и живем, а потом мусор из окна машины выкидываем и также говорит ’’ Есть специальные люди...’’. А когда сам выезжает на природу удивляется откуда столько мусора
мы не японцы, пусть ее уберут японцы
