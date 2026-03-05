  • Спортс
  • Гласнера лишили прав на полгода за превышение скорости – 29 миль в час при разрешенных 20. Тренер «Кристал Пэлас» нарушил правила на BMW в июле
6

Оливера Гласнера лишили водительских прав за превышение скорости.

Главного тренера «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера лишили водительских прав на полгода за превышение скорости.

Как сообщает The Sun, нарушение произошло 15 июля на юге Лондона. Гласнер ехал на своем BMW со скоростью 29 миль в час (46,7 км/ч) в зоне с разрешенной скоростью не более 20 миль в час (32,2 км/ч). Превышение было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Согласно судебным протоколам, Гласнер признал свою вину в письменном виде в январе.

«Я полностью принимаю на себя ответственность за свои действия и понимаю серьезность этого вопроса. Я предпринял шаги, чтобы подобное больше не повторилось. В силу характера моей роли, я обязательно приму меры для решения проблемы», – написал Гласнер.

Отмечается, что изначально Гласнер хотел решить вопрос, заплатив штраф, однако из-за того, что ранее австрийский тренер уже нарушал правила дорожного движения, он был временно отстранен от управления автомобилем. Кроме того, Гласнер выплатит штраф в размере 660 фунтов, а также судебные издержки в размере 130 фунтов и сбор в пользу потерпевших в размере 264 фунтов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Sun
происшествия
logoКристал Пэлас
logoОливер Гласнер
logoпремьер-лига Англия
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У нас уже полстраны пешком ходили бы.
Недавно со знакомым дискуссия была. Он где то прочитал, что хотят сделать рейтинг водителей и чем больше нарушений, тем меньше рейтинг и соответственно лишение прав при низком показателе. Он был против, а я за. Причина одна - чтобы всякие "звезды" не накатывали по 500к штрафов, а просто их лишали их.
Ответ Kulagin_m
У нас уже полстраны пешком ходили бы. Недавно со знакомым дискуссия была. Он где то прочитал, что хотят сделать рейтинг водителей и чем больше нарушений, тем меньше рейтинг и соответственно лишение прав при низком показателе. Он был против, а я за. Причина одна - чтобы всякие "звезды" не накатывали по 500к штрафов, а просто их лишали их.
Нологи откуда брать? 😄
Ответ Sultan Abdulazizov
Нологи откуда брать? 😄
"нологи" к штрафам за нарушение ПДД не имею отношения
С Райсом будут на великах гонять.
Жестко там, конечно, со штрафами
