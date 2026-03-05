Гласнера лишили прав на полгода за превышение скорости – 29 миль в час при разрешенных 20. Тренер «Кристал Пэлас» нарушил правила на BMW в июле

Оливера Гласнера лишили водительских прав за превышение скорости.

Главного тренера «Кристал Пэлас » Оливера Гласнера лишили водительских прав на полгода за превышение скорости.

Как сообщает The Sun, нарушение произошло 15 июля на юге Лондона. Гласнер ехал на своем BMW со скоростью 29 миль в час (46,7 км/ч) в зоне с разрешенной скоростью не более 20 миль в час (32,2 км/ч). Превышение было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Согласно судебным протоколам, Гласнер признал свою вину в письменном виде в январе.

«Я полностью принимаю на себя ответственность за свои действия и понимаю серьезность этого вопроса. Я предпринял шаги, чтобы подобное больше не повторилось. В силу характера моей роли, я обязательно приму меры для решения проблемы», – написал Гласнер.

Отмечается, что изначально Гласнер хотел решить вопрос, заплатив штраф, однако из-за того, что ранее австрийский тренер уже нарушал правила дорожного движения, он был временно отстранен от управления автомобилем. Кроме того, Гласнер выплатит штраф в размере 660 фунтов, а также судебные издержки в размере 130 фунтов и сбор в пользу потерпевших в размере 264 фунтов.