Гласнера лишили прав на полгода за превышение скорости – 29 миль в час при разрешенных 20. Тренер «Кристал Пэлас» нарушил правила на BMW в июле
Главного тренера «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера лишили водительских прав на полгода за превышение скорости.
Как сообщает The Sun, нарушение произошло 15 июля на юге Лондона. Гласнер ехал на своем BMW со скоростью 29 миль в час (46,7 км/ч) в зоне с разрешенной скоростью не более 20 миль в час (32,2 км/ч). Превышение было зафиксировано камерой видеонаблюдения.
Согласно судебным протоколам, Гласнер признал свою вину в письменном виде в январе.
«Я полностью принимаю на себя ответственность за свои действия и понимаю серьезность этого вопроса. Я предпринял шаги, чтобы подобное больше не повторилось. В силу характера моей роли, я обязательно приму меры для решения проблемы», – написал Гласнер.
Отмечается, что изначально Гласнер хотел решить вопрос, заплатив штраф, однако из-за того, что ранее австрийский тренер уже нарушал правила дорожного движения, он был временно отстранен от управления автомобилем. Кроме того, Гласнер выплатит штраф в размере 660 фунтов, а также судебные издержки в размере 130 фунтов и сбор в пользу потерпевших в размере 264 фунтов.
Недавно со знакомым дискуссия была. Он где то прочитал, что хотят сделать рейтинг водителей и чем больше нарушений, тем меньше рейтинг и соответственно лишение прав при низком показателе. Он был против, а я за. Причина одна - чтобы всякие "звезды" не накатывали по 500к штрафов, а просто их лишали их.
Жестко там, конечно, со штрафами