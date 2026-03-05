  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маньяков о «Спартаке» Карседо: «Его «Пафос» забил 16 голов со стандартов, это будет козырь. Появилась конкуренция в линиях, станет больше дисциплины. Будет интересно смотреть»
5

Маньяков о «Спартаке» Карседо: «Его «Пафос» забил 16 голов со стандартов, это будет козырь. Появилась конкуренция в линиях, станет больше дисциплины. Будет интересно смотреть»

Маньяков о «Спартаке» Карседо: будет интересно, много стандартов и дисциплина.

Агент Александр Маньяков считает, что «Спартак» может преуспеть при новом главном тренере Хуане Карседо.

– Вы сказали, что «Спартак» будет серьезной силой. Говорите в том числе на основании вашей поездки на сборы в ОАЭ?

– Не только. Я знал ранее, что у Франсиса Кахигао свое видение развития ситуации, у Деяна Станковича – свое. Где‑то они не сходились. Сейчас же в «Спартаке» есть единство. Фран привез испанца, Хуана Карлоса Карседо. Думаю, им просто будет более приятно работать вместе, они будут идти в унисон. То есть не будет никакого противостояния или непонимания концепций друг друга, как было у Станковича и Кахигао. Сейчас это все в одном русле, в одном направлении. Это очень важно.

– Есть представление, какой тренер Карседо?

– Точно знаю, что его «Пафос» забил 16 голов со стандартных положений. Как понимаю, это будет один из козырей сейчас и у «Спартака». Ну и я разговаривал с ребятами, которые имели прямое отношение к «Пафосу». Они сказали, что Карседо не спринтер, а стайер. Ему нужно время, чтобы выстроить команду, как он ее видит.

То, что она будет более дисциплинирована уже сейчас – 100%. К тому же появилась конкуренция в линиях, это тоже точно можно сказать. Вот Даня Денисов продлил контракт – отлично. Но еще купили Сауся, реально хорошего футболиста, который может сыграть на нескольких позициях. Глубина состава стала больше. Кого подтянули из молодежной команды, из «двойки» – они не выпадают. Уверен, на «Спартак» будет интересно смотреть, – сказал Маньяков.

Карседо возглавил «Спартак» в январе. В первом официальном матче под его руководством красно‑белые обыграли «Сочи» (3:2) в 19‑м туре Мир РПЛ. До этого испанец возглавлял «Пафос», с которым выиграл чемпионат Кипра и стал обладателем Кубка страны.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoХуан Карлос Карседо
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoПафос
Александр Маньяков
logoвысшая лига Кипр
logoВладислав Саусь
logoФрансис Кахигао
logoДеян Станкович
logoДаниил Денисов
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Заголовок косячный.
Не Маньяков, а агент Маньяков.
Ответ Dmitry Orlov
Заголовок косячный. Не Маньяков, а агент Маньяков.
Не маньяк, а агент маньяка.
Отлично, а то раньше мы забить со стандартов почти не могли, сейчас и в этом компоненте добавим.
Твои слова, да Богу в уши!
Наладить реализацию в атаке, укрепить оборону, найти хорошего вратаря, забивать со стандартов - и победы не заставят себя долго ждать. Надеемся на нового тренера.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радимов о «Спартаке»: «Проблему раздолбайства Карседо не решил. Вместо того чтобы добивать соперника, начинают заниматься фигней – какие-то стычки, игра на публику»
4 марта, 14:06
Ловчев о 1-й победе «Спартака» при Карседо: «Ничего особенного. Пока ничего такого тренерского не увидел. Игроки иногда и без тренера могут сыграть»
4 марта, 04:22
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
3 марта, 10:21
Мостовой о «Спартаке»: «Ничего не изменилось. Тем, кто не следит, даже не понятно, кто там на бровке – Карседо или Станкович. Правила одни и те же: забить больше, чем соперник»
2 марта, 15:06
Рекомендуем
Главные новости
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
2 минуты назадФото
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
19 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
21 минуту назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
43 минуты назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
48 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
53 минуты назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
8 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
25 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
25 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
37 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
53 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем