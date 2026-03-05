  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Расизм в адрес Кордобы зафиксирован в рапорте делегата матча ЦСКА – «Краснодар». В протоколе судьи эпизод не упомянут
140

Расизм в адрес Кордобы зафиксирован в рапорте делегата матча ЦСКА – «Краснодар». В протоколе судьи эпизод не упомянут

Расизм в адрес Кордобы зафиксирован в рапорте делегата матча.

В рапорте комиссара матча ЦСКА – «Краснодар» есть запись об инциденте с форвардом «быков» Джоном Кордобой

«Краснодар» уступил армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После игры капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты». «Краснодар» заявил, что обратится в КДК.

По данным «РБ Спорт», комиссар матча отразил информацию об эпизоде в своем рапорте. Информация внесена со слов начальника «Краснодара» и вратаря Станислава Агкацева.

В то же время информации об инциденте нет в протоколе матча, который заполняют судьи. Главным арбитром матча был Алексей Сухой.

«Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел». «Краснодар» обвинил фанатов ЦСКА в расизме

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoДжон Кордоба
logoсудьи
logoАлексей Сухой
logoЦСКА
дискриминация
logoFONBET Кубок России
logoКраснодар
болельщики
logoСтанислав Агкацев
logoпремьер-лига Россия
140 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Информация внесена со слов «Краснодара». Ясно
Ответ andrew.p
Информация внесена со слов «Краснодара». Ясно
а как по вашему в гражданских судах делопроизводство запускают??
почти всегда есть истец
Ответ andrew.p
Информация внесена со слов «Краснодара». Ясно
Колумбийского форварда - в Колумбийский Университет !
Ну раз есть пусть рассматривают, фануйди свой подключают.
Ответ Vertiderti
Ну раз есть пусть рассматривают, фануйди свой подключают.
конечно, Краснодару это очень выгодно. на их стадионе 100% «кузьмичей»
Ответ Vertiderti
Ну раз есть пусть рассматривают, фануйди свой подключают.
«Ну это типа, в общем никого найти не удалось… кхм ну вроде что-то кричали, но это не точно. И вообще у нашего фан-айди лапки. Вот.»
А в случае с Ндонгом все также поверили Сперцяну и Краснодару)))
По данным «РБ Спорт», комиссар матча отразил информацию об эпизоде в своем рапорте. Информация внесена со слов начальника «Краснодара» и вратаря Станислава Агкацева. (С) Так всё таки комиссар сам слышал или нет? Кто был комиссаром? Если только со слов краснодарцев - грош цена этому заявлению.
Не думаю, что столько краснодарцев наврало, расистские оскорбления возможно были. Но видео почему-то до сих пор нет, что странно. И причем тут раздевалка? Не поддерживаю людей, которые ничего такого в такого рода оскорблениях не видят, темнокожих игроков у нас много, среди них достойных тоже достаточно, не хотелось бы, чтобы они уехали. Я знаю, что у нас не расистская страна, тем не менее наказание для расистов необходимо. Это вне зависимости от того, как Кордоба себя ведет, не всегда чисто, это понятно, но оскорбления не допустимы
Ответ Тралл из Питера
Не думаю, что столько краснодарцев наврало, расистские оскорбления возможно были. Но видео почему-то до сих пор нет, что странно. И причем тут раздевалка? Не поддерживаю людей, которые ничего такого в такого рода оскорблениях не видят, темнокожих игроков у нас много, среди них достойных тоже достаточно, не хотелось бы, чтобы они уехали. Я знаю, что у нас не расистская страна, тем не менее наказание для расистов необходимо. Это вне зависимости от того, как Кордоба себя ведет, не всегда чисто, это понятно, но оскорбления не допустимы
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
"Во время игры делегат матча наблюдает за проведением матча, поведением болельщиков, действием команд и их представителей, протоколирует все инциденты, по возможности делает видео или фотофиксацию.Рапорт делегата может быть основанием для открытия дисциплинарного дела против какого-то клуба, а потом применяются различные санкции."
Делегат матча видимо ничего такого не видел и не слышал.Телефоны с возможностью снимать видео сейчас есть у всех.
Ждём, когда в рапорте комиссара появятся записи о плохой погоде, невкусной еде в буфете и громкой музыке со слов… начальника «Краснодара». Серьёзное заявление требует серьёзных доказательств, а не пересказа. Иначе это выглядит как попытка создать «официальный» повод для шума, который уже подняли в СМИ
Раньше после матчей Спартака всю неделю наслаждались их стонами, теперь им на смену пришёл Краснодар....
А как они поняли, что это именно в адрес кордобы?
Ответ mean machine/
А как они поняли, что это именно в адрес кордобы?
А про кого ещё? На поле других негров не было.
Информация внесена со слов начальника «Краснодара» и вратаря Станислава Агкацева. - топ источник
Ответ ZarvuR2020
Информация внесена со слов начальника «Краснодара» и вратаря Станислава Агкацева. - топ источник
В принципе, как и со слов Винисиуса и Мбаппе)
Не знал, что Сперцян - черный, а ведь о расизме сказал именно он🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о возможном расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Обычные отговорки после поражения. Когда «Краснодар» выигрывает, никто не кричит с трибун?»
5 марта, 11:01
Непомнящий о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Это катастрофа, мы живем в таком многонациональном государстве! Для меня это как по сердцу. Нужно найти и наказать виновных»
5 марта, 10:33
«Краснодар»: «Вместо того чтобы обратить внимание на расизм, публикуется раздевалка. Увести разговор от незаслуженно преимущества в одного игрока и возмутительных криков не получится»
5 марта, 10:01
Рекомендуем
Главные новости
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
2 минуты назадФото
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
19 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
21 минуту назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
43 минуты назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
48 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
53 минуты назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
8 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
25 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
25 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
37 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
53 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем