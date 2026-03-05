Расизм в адрес Кордобы зафиксирован в рапорте делегата матча ЦСКА – «Краснодар». В протоколе судьи эпизод не упомянут

Расизм в адрес Кордобы зафиксирован в рапорте делегата матча.

В рапорте комиссара матча ЦСКА – «Краснодар» есть запись об инциденте с форвардом «быков» Джоном Кордобой

«Краснодар» уступил армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После игры капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил , что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты». «Краснодар» заявил , что обратится в КДК.

По данным «РБ Спорт», комиссар матча отразил информацию об эпизоде в своем рапорте. Информация внесена со слов начальника «Краснодара » и вратаря Станислава Агкацева .

В то же время информации об инциденте нет в протоколе матча, который заполняют судьи. Главным арбитром матча был Алексей Сухой .

