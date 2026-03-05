Дьокереш, Шешко, ван Дейк, Семеньо – среди номинантов на приз лучшему игроку февраля в АПЛ

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду по итогам февраля претендуют 6 футболистов.

Виктор Дьокереш («Арсенал ») – 2 победы, 2 ничьих, 4 гола;

Нико О ’Райли («Манчестер Сити ») – 4 победы, 1 ничья, 3 гола;

Данго Уаттара («Брентфорд ») – 3 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 2 ассиста;

Антуан Семеньо («Манчестер Сити ») – 4 победы, 1 ничья, 3 гола;

Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед ») – 3 победы, 1 ничья, 3 гола;

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 3 победы, 1 поражение, 2 гола, 2 сухих матча.

Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.