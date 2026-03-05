Дьокереш, Шешко, ван Дейк, Семеньо – среди номинантов на приз лучшему игроку февраля в АПЛ
Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.
На награду по итогам февраля претендуют 6 футболистов.
Виктор Дьокереш («Арсенал») – 2 победы, 2 ничьих, 4 гола;
Нико О’Райли («Манчестер Сити») – 4 победы, 1 ничья, 3 гола;
Данго Уаттара («Брентфорд») – 3 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 2 ассиста;
Антуан Семеньо («Манчестер Сити») – 4 победы, 1 ничья, 3 гола;
Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед») – 3 победы, 1 ничья, 3 гола;
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 3 победы, 1 поражение, 2 гола, 2 сухих матча.
Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
