  • Дьокереш, Шешко, ван Дейк, Семеньо – среди номинантов на приз лучшему игроку февраля в АПЛ
8

Дьокереш, Шешко, ван Дейк, Семеньо – среди номинантов на приз лучшему игроку февраля в АПЛ

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду по итогам февраля претендуют 6 футболистов. 

Виктор ДьокерешАрсенал») – 2 победы, 2 ничьих, 4 гола;

Нико О’Райли («Манчестер Сити») – 4 победы, 1 ничья, 3 гола;

Данго УаттараБрентфорд») – 3 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 2 ассиста;

Антуан Семеньо («Манчестер Сити») – 4 победы, 1 ничья, 3 гола;

Беньямин ШешкоМанчестер Юнайтед») – 3 победы, 1 ничья, 3 гола;

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 3 победы, 1 поражение, 2 гола, 2 сухих матча.

Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
8 комментариев
Как фан МЮ скажу, Шешко даже в МЮ не лучший. Даже не в пятёрке лучших.
Голы Шешко в феврале принесли 2 победы и ничью, при этом сыграл он минут 80-90. Ты не фан МЮ, а какой-то хейтер Шешко, если не можешь его признать даже в пятёрке лучших в феврале.
Уровень рассуждения, когда лучший игрок это тот, кто больше забивает, понятен. Иди уроки делай.
Только Шешко в игре не показывал ничего особенного. Бруну, Ламенс, Каземиро, Шоу, Майну, Мбемо играли больше и были лучше
Голы Шешко принесли 7 очков. Его вклад весомее остальных
Рекомендуем