Лапорта и Фонт зарегистрированы как кандидаты на пост президента «Барсы»: у Жоана 7226 одобренных подписей, у Виктора – 4440. Сирии не хватило 90 подписей

На выборах президента «Барселоны» будет два кандидата.

Жоан Лапорта и Виктор Фонт официально зарегистрированы в качестве кандидатов на пост президента «Барселоны».

Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии, по итогам которой стало известно о результатах проверки собранных потенциальным кандидатами подписей.

Лапорта предоставил 8170 подписей в свою поддержку, комиссия одобрила 7226 из них. Из 5144 предоставленных Фонтом подписей одобрены 4440.

Воспитанник «Барсы» Марк Сирия предоставил 2845 подписей, но одобрили только 2247 из них. Для регистрации в качестве кандидата нужны 2337 одобренных подписей. Таким образом, Сирия не примет участия в выборах.

Выборы президента «Барселоны» пройдут 15 марта.