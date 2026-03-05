Лапорта и Фонт зарегистрированы как кандидаты на пост президента «Барсы»: у Жоана 7226 одобренных подписей, у Виктора – 4440. Сирии не хватило 90 подписей
На выборах президента «Барселоны» будет два кандидата.
Жоан Лапорта и Виктор Фонт официально зарегистрированы в качестве кандидатов на пост президента «Барселоны».
Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии, по итогам которой стало известно о результатах проверки собранных потенциальным кандидатами подписей.
Лапорта предоставил 8170 подписей в свою поддержку, комиссия одобрила 7226 из них. Из 5144 предоставленных Фонтом подписей одобрены 4440.
Воспитанник «Барсы» Марк Сирия предоставил 2845 подписей, но одобрили только 2247 из них. Для регистрации в качестве кандидата нужны 2337 одобренных подписей. Таким образом, Сирия не примет участия в выборах.
Выборы президента «Барселоны» пройдут 15 марта.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Барселоны»
