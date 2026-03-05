  • Спортс
  Лапорта и Фонт зарегистрированы как кандидаты на пост президента «Барсы»: у Жоана 7226 одобренных подписей, у Виктора – 4440. Сирии не хватило 90 подписей
Лапорта и Фонт зарегистрированы как кандидаты на пост президента «Барсы»: у Жоана 7226 одобренных подписей, у Виктора – 4440. Сирии не хватило 90 подписей

На выборах президента «Барселоны» будет два кандидата.

Жоан Лапорта и Виктор Фонт официально зарегистрированы в качестве кандидатов на пост президента «Барселоны».

Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии, по итогам которой стало известно о результатах проверки собранных потенциальным кандидатами подписей.

Лапорта предоставил 8170 подписей в свою поддержку, комиссия одобрила 7226 из них. Из 5144 предоставленных Фонтом подписей одобрены 4440.

Воспитанник «Барсы» Марк Сирия предоставил 2845 подписей, но одобрили только 2247 из них. Для регистрации в качестве кандидата нужны 2337 одобренных подписей. Таким образом, Сирия не примет участия в выборах.

Выборы президента «Барселоны» пройдут 15 марта.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Барселоны»
ну Лапорта слоняра , много сделал !
Ну думаю, тут очевидно, что победит Лапорта, Фонт вообще ему не конкурент
Ну думаю, тут очевидно, что победит Лапорта, Фонт вообще ему не конкурент
разрыв уже не такой большой как на прошлых выборах + Лапорта вроде как не сможет баллотироваться на следующих выборах, так что в любом случае надо присматриваться к этому персонажу, вполне возможно, что он и будет следующим президентом, так как после него конкуренции там вообще нет
разрыв уже не такой большой как на прошлых выборах + Лапорта вроде как не сможет баллотироваться на следующих выборах, так что в любом случае надо присматриваться к этому персонажу, вполне возможно, что он и будет следующим президентом, так как после него конкуренции там вообще нет
Лапорта не сможет в следующий раз баллотироваться. В Барселоне разрешено только 2 срока подряд. Жерар Пике его заменит
Опять Сирия без выборов
Сирии не хватило....🤣🤣🤣🤣🤣
Сирии не хватило....🤣🤣🤣🤣🤣
Ираку и Ирану тоже не хватило.
Я был строго за Сирию.
За Фонта с детства!
Интересно, а почему так много не одобренных?
Больше 10% у каждого...
Интересно, а почему так много не одобренных? Больше 10% у каждого...
Стандартная ситуация. Чаще всего неправильно заполненный бланк или не полностью заполненный. Где-то исправление, подарка, просто пятно от чернил- уже не принимают бланк.
За Фонта, за возвращение короля Леонида
От Сирии кто был, Башар Асад?
