Пьерлуиджи Коллина: «Сначала люди влюбляются в ВАР, а потом наступает кризис, как в браке. В 2016-м, когда мы только вводили систему, технология была совсем другой»
Коллина: сначала люди влюбляются в ВАР, а потом наступает кризис, как в браке.
Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина сравнил отношение к ВАР с кризисом в семейных отношениях.
«Мы в Италии говорим, что в каждом счастливом браке спустя семь лет наступает кризис. Так что вполне возможно, что люди влюбляются в ВАР, а затем через несколько лет наступает кризис, как и с женой.
В 2016 году, когда мы приняли решение о внедрении ВАР, технология была совсем другой. Протокол был написан с нуля и вдохновлен другими видами спорта, такими как регби, а у видеоассистентов не было опыта. Сегодня ситуация совсем иная», – сказал Коллина, выступая на ежегодной ассамблее IFAB в Уэльсе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В идеале вообще ввести компьютерное судейство. С учетом штрафных,аутов и угловых
Прочитайте про эксперименты с тестами и наличием телефона (просто физическое присутствие) рядом с тестируемыми.Все станет предельно ясно.И это кстати к вопросу о том,что умнее ли современные люди с 100500 технологичными девайсами,чем их 100-летние предки,которые имели немобильные бумажные тексты,наблюдательность и ориентировку на свои силы.