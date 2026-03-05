  • Спортс
  • Пьерлуиджи Коллина: «Сначала люди влюбляются в ВАР, а потом наступает кризис, как в браке. В 2016-м, когда мы только вводили систему, технология была совсем другой»
18

Коллина: сначала люди влюбляются в ВАР, а потом наступает кризис, как в браке.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина сравнил отношение к ВАР с кризисом в семейных отношениях.

«Мы в Италии говорим, что в каждом счастливом браке спустя семь лет наступает кризис. Так что вполне возможно, что люди влюбляются в ВАР, а затем через несколько лет наступает кризис, как и с женой.

В 2016 году, когда мы приняли решение о внедрении ВАР, технология была совсем другой. Протокол был написан с нуля и вдохновлен другими видами спорта, такими как регби, а у видеоассистентов не было опыта. Сегодня ситуация совсем иная», – сказал Коллина, выступая на ежегодной ассамблее IFAB в Уэльсе.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
18 комментариев
Дело не в ВАР,а в людях,которые его используют.
В идеале вообще ввести компьютерное судейство. С учетом штрафных,аутов и угловых
Ответ Олег Васечкин
Дело не в ВАР,а в людях,которые его используют. В идеале вообще ввести компьютерное судейство. С учетом штрафных,аутов и угловых
как в галактическом футболе..
Ответ Олег Васечкин
Дело не в ВАР,а в людях,которые его используют. В идеале вообще ввести компьютерное судейство. С учетом штрафных,аутов и угловых
Только вот алгоритмы компьютерные пишут люди и там будут ошибки. еще ж нейросети и алгоритм машинного обучения и компьютерного зрения выдают галлюцинации, плюс как правила описать настолько формально, чтобы трактовок тех самых судейских не было тоже непонятно. На текущий момент роботизированное судейство еще невозможно!
Какой другой?Наушник,камера,монитор,все тоже самое.Были другие костяные мешки.Когда человек может сфилонить,он будет филонить ,а потом внезапно окажется(нет),что не филонить он уже не в состоянии.Проще говоря,когда только вводили ВАР, арбитры были абсолютно автономны и полагались только на себя,свою подготовку,форму,опыт.Со временем технология все больше и больше забирала этого у арбитров и вот дошли до того,что "чистый" уровень арбитров просел,поэтому они и стали по 100500 раз пропускать эпизоды и смотреть их в повторах ВАР.
Прочитайте про эксперименты с тестами и наличием телефона (просто физическое присутствие) рядом с тестируемыми.Все станет предельно ясно.И это кстати к вопросу о том,что умнее ли современные люди с 100500 технологичными девайсами,чем их 100-летние предки,которые имели немобильные бумажные тексты,наблюдательность и ориентировку на свои силы.
красиво сформулировал, лысый... надо признать
теперь опыт есть, а толку то🤣✌️
Есть с кем изменить вару?
Сначала люди влюбляются, потом наступает кризис как в браке. И судьи как в браке - если был до брака судья п******, то и в браке останется п******.
Вар - убийца футбола
Разводиться надо
