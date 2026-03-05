Пьерлуиджи Коллина: «Сначала люди влюбляются в ВАР, а потом наступает кризис, как в браке. В 2016-м, когда мы только вводили систему, технология была совсем другой»

Коллина: сначала люди влюбляются в ВАР, а потом наступает кризис, как в браке.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина сравнил отношение к ВАР с кризисом в семейных отношениях.

«Мы в Италии говорим, что в каждом счастливом браке спустя семь лет наступает кризис. Так что вполне возможно, что люди влюбляются в ВАР, а затем через несколько лет наступает кризис, как и с женой.

В 2016 году, когда мы приняли решение о внедрении ВАР, технология была совсем другой. Протокол был написан с нуля и вдохновлен другими видами спорта, такими как регби, а у видеоассистентов не было опыта. Сегодня ситуация совсем иная», – сказал Коллина, выступая на ежегодной ассамблее IFAB в Уэльсе.