  • Мостовой о возможном расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Обычные отговорки после поражения. Когда «Краснодар» выигрывает, никто не кричит с трибун?»
21

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с возможными расистскими оскорблениями в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА.

«Быки» уступили армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После игры капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты». «Краснодар» заявил, что обратится в КДК.

«Я на стадионе не находился, но на каком стадионе не бывает выкриков? На любом стадионе они есть. Это ладно, у нас еще здесь трибуны небольшие, а в Европе по 50-70 тысяч на матчи ходит, и там тоже громкие выкрики: что там только не кричат!

Скорее всего, это обычные отговорки после поражения. Когда они выигрывают, никто не кричит с трибун? Поэтому это обычные отговорки в момент поражения», – заявил Мостовой.

«Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел». «Краснодар» обвинил фанатов ЦСКА в расизме

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Советский спорт»
logoДжон Кордоба
болельщики
logoЦСКА
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoFONBET Кубок России
21 комментарий
Удивительно здравое мнение Мостового
Ответ Kassster
Удивительно здравое мнение Мостового
Браво👏
Иногда царь бывает совершенно прав. И сегодня именно такой случай.
Тыперь Царя на скамейку Краснодара точно не возьмут
Поддерживаю Царя, по-царски отбрил варварских засирателей чужих раздевалок
У ЦСКА капитан чёрный)
Блэкмен)
И болельщики считают его супер машиной)
О каком расизме можно говорить?)
Ответ Dr_horrible
У ЦСКА капитан чёрный) Блэкмен) И болельщики считают его супер машиной) О каком расизме можно говорить?)
Это не важно! Не затрагивает тонко организованную душу болел Краснодара.
Ладно бы играли лучше, и засудили их как Балтику с Зенитом. Так нет. Недосчитались трёх КК Ленини, Черникову, Агусто(вообще мерзость когда в конце на угловом исподтишка Данилову сзади локтем в голову). Пусть даже показанная КК несправедливая. Зато три справедливые не показаны. И после этого как по команде все игроки, даже Пальцев который был заменён начинаю петь одну песню про расизм. Где хоть одно видео если их там много было??? Какая ущербность от клуба. Галицкий ты об этом мечтал?
Ответ sangre
Ладно бы играли лучше, и засудили их как Балтику с Зенитом. Так нет. Недосчитались трёх КК Ленини, Черникову, Агусто(вообще мерзость когда в конце на угловом исподтишка Данилову сзади локтем в голову). Пусть даже показанная КК несправедливая. Зато три справедливые не показаны. И после этого как по команде все игроки, даже Пальцев который был заменён начинаю петь одну песню про расизм. Где хоть одно видео если их там много было??? Какая ущербность от клуба. Галицкий ты об этом мечтал?
А как засудили Балтику?
Ответ sangre
Ладно бы играли лучше, и засудили их как Балтику с Зенитом. Так нет. Недосчитались трёх КК Ленини, Черникову, Агусто(вообще мерзость когда в конце на угловом исподтишка Данилову сзади локтем в голову). Пусть даже показанная КК несправедливая. Зато три справедливые не показаны. И после этого как по команде все игроки, даже Пальцев который был заменён начинаю петь одну песню про расизм. Где хоть одно видео если их там много было??? Какая ущербность от клуба. Галицкий ты об этом мечтал?
А как Вам массовый наезд на судью? Да за это пол команды имел право выгнать. Проблема в том, что они уже так привыкли себя вести и вуа-ля результат
Царь выдал базу.
Царь, очень приятно, Царь))
Немного не так работает.Когда Краснодар выигрывает,то в расизме обвиняют игроков соперника,а не болельщиков.Тоже самое пробовал провернуть Ахмат с Ндонгом,но уже в отношении Сперцяна.
