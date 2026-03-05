Мостовой о возможном расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Обычные отговорки после поражения. Когда «Краснодар» выигрывает, никто не кричит с трибун?»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с возможными расистскими оскорблениями в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА.
«Быки» уступили армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После игры капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты». «Краснодар» заявил, что обратится в КДК.
«Я на стадионе не находился, но на каком стадионе не бывает выкриков? На любом стадионе они есть. Это ладно, у нас еще здесь трибуны небольшие, а в Европе по 50-70 тысяч на матчи ходит, и там тоже громкие выкрики: что там только не кричат!
Скорее всего, это обычные отговорки после поражения. Когда они выигрывают, никто не кричит с трибун? Поэтому это обычные отговорки в момент поражения», – заявил Мостовой.
