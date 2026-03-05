Кейн пропустит матч с «Гладбахом» из-за повреждения голени. Форвард «Баварии» должен сыграть с «Аталантой» в ЛЧ

Кейн выбыл на один матч из-за повреждения.

Харри Кейн пропустит завтрашний матч против «Боруссии » Менхенгладбах из-за удара в голень, полученного в игре против дортмундской «Боруссии» (3:2) на прошлой неделе.

Форвард «Баварии» не участвовал в тренировке команды во вторник.

«Ничего серьезного, никаких проблем», – сказал в тот день англичанин в разговоре с Bild.

На следующий день он возобновил тренировки, но еще не полностью восстановился.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос, будет ли игрок доступен на матч Лиги чемпионов против «Аталанты» во вторник.

«Мы ожидаем, что он будет доступен», – сообщил Компани.