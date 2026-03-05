  • Спортс
  Журавель о российских игроках в Англии: «Жирков летал утренним рейсом в Москву, шел покурить кальян, вечером возвращался в Лондон. Они не хотели принимать другую реальность»
63

Журавель о российских игроках в Англии: «Жирков летал утренним рейсом в Москву, шел покурить кальян, вечером возвращался в Лондон. Они не хотели принимать другую реальность»

Комментатор Тимур Журавель считает, что низкая адаптивность помешала российским футболистам адаптироваться в АПЛ.

– Ты много работал в Англии, когда там играли наши звезды: Аршавин, Павлюченко, Жирков, Билялетдинов. Они очень неплохо выглядели, но только на короткой дистанции. Говорили, что в Англии им неуютно. Почему так сложно найти мэтч? Что такого в нашем характере?

– Низкая адаптивность. Они все такие домашние мальчики и не хотели принимать другую, не похожую на нашу реальность. У всех перечисленных игроков я был в гостях: они смотрели «Камеди» и русские каналы по телику. Не контактировали с окружающим миром. У Жиркова был такой квадрат перемещений по Лондону: «Хэрродс» (самый знаменитый универмаг города – Спортс’’) – кальянная напротив – магазин «Дольче Габбана». Ну и квартира. Все это в рамках 800 метров.

Привычки, которые у них сложились, не мэтчились с тем, что предлагала Англия. Они не могли выйти на улицу, не могли общаться с людьми. И что реально очень важно, не смотрели английский спортивный телик, не листали газеты. Не дружили с англичанами-одноклубниками. Оказывались в мире Брайтон-Бич: вроде приезжаешь в Нью-Йорк – а попадаешь в СССР.

У Павлюченко я был в гостях дважды. Сначала в период его хейта Англии, а потом через 8-10 месяцев, когда он говорил противоположные вещи. Все раскусил, выезжал в город с ребенком на мюзиклы и спектакли. Увидел, что такое Лондон. Говорил, что хочет остаться, даже купил дом. И все-таки клюнул на предложение «Локомотива», хотя потом жалел. И все они к этому пришли. Признали, что сделали недостаточно, чтобы адаптироваться. Поняли, что это самая футбольная страна, в которой надо было оставаться как можно дольше. Только поняли слишком поздно – когда уже утратили игровой статус.

Аршавин выделялся тем, что как раз дружил в команде с иностранцами. Больше контактировал с Англией, тащился от нее. Просто гулял с детьми по городу, ходил на мюзиклы, катался на метро. Раз десять проехался на колесе-обозрения London Eye.

– История про ребят, которая многое объясняет.

– Они приезжали домой к Павлюченко играть турниры в настольный теннис. Билялетдинов пригонял на машине из Ливерпуля. Опять же: наверное, это время можно было потратить на коммуникацию с внешним миром.

Сумасшедшую историю мне рассказал Аршавин. Честно говоря, до сих не могу поверить. Жирков утренним рейсом летал в Москву, шел в ресторан покурить кальян и вечером возвращался в Лондон. Тогда было 5-7 рейсов в день.

– И правда сложно поверить.

– Аршавин уверяет, что так было. Я же помогал Юре выезжать из Лондона, когда он подписал контракт с «Анжи». В последние дни повел его в паб, он выпил пиво и понял: блин, какое крутое пиво, какой крутой паб. Получается, он впервые оказался в пабе в последний день в Лондоне.

Единственное место, где Юра стал другим человеком – Imperial War Museum. Он же собирает артефакты Второй мировой, провел мне экскурсию. Я был в шоке от того, как он много знает. Этот музей – единственное, что разбивало его лондонскую географию. Он точно был там до меня и, похоже, не раз.

– Новое поколение наших – другое?

– Мне кажется, они тоже столкнутся с этими сложностями. Куда бы ни ехали, все равно хотят перевезти старые привычки. А привычки связаны с нашим культурным кодом – от сериалов до музыки, – сказал Журавель в интервью Спортсу’‘.

Журавель – как понять Англию. Большое интервью Кораблеву

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
63 комментария
рассказывать что-то Журавелю - себя не уважать.
этот прыщ на завтра уже всем расскажет и от себя добавит
Ответ Дядя ТУРА
рассказывать что-то Журавелю - себя не уважать. этот прыщ на завтра уже всем расскажет и от себя добавит
Журавеля даже пускать к себе нельзя. Самый мерзкий журналист. Доля правды в его словах есть. Наши, когда приезжают в какую-либо прогрессивную страну то начинают заниматься ерундой. Они не хотят учить язык, они не хотят выкладываться, они считают, что они короли и зачем что-то делать, если дома и так хорошо кормят.
Ответ nsxt4fjkvg
Журавеля даже пускать к себе нельзя. Самый мерзкий журналист. Доля правды в его словах есть. Наши, когда приезжают в какую-либо прогрессивную страну то начинают заниматься ерундой. Они не хотят учить язык, они не хотят выкладываться, они считают, что они короли и зачем что-то делать, если дома и так хорошо кормят.
Это миф. Люди - разные. Кто-то учит, кто-то нет. Например Маринато прекрасно выучил русский язык, а Фернандес ни бе, ни ме.
« Почему так сложно найти мэтч?» а почему так сложно найти нормальное русское слово? Да и Журавель тоже байки травит 🥱 ему на уши навешали а он докладывает) Жирков сначала напротив магазина Дольче Габбана ходил в кальянную, а уже после летел в Москву☝🏻 и пива без Журавеля не выпил ни пинты
Ответ Женька Овомоела
« Почему так сложно найти мэтч?» а почему так сложно найти нормальное русское слово? Да и Журавель тоже байки травит 🥱 ему на уши навешали а он докладывает) Жирков сначала напротив магазина Дольче Габбана ходил в кальянную, а уже после летел в Москву☝🏻 и пива без Журавеля не выпил ни пинты
Английский язык очень ёмкий, в нём в короткое слово может быть вложен большой смысл, который по-русски, чтобы передать, понадобилось бы либо более длинное слово, либо даже несколько слов.
Мэтч - это когда интерес совпадает с двух сторон. Игрок подходит клубу и клуб подходит игроку - у них мэтч. Самое близкое русское слово - совместимость, но оно не совсем точно передаёт смысл.
Ответ Dmitry Orlov
Английский язык очень ёмкий, в нём в короткое слово может быть вложен большой смысл, который по-русски, чтобы передать, понадобилось бы либо более длинное слово, либо даже несколько слов. Мэтч - это когда интерес совпадает с двух сторон. Игрок подходит клубу и клуб подходит игроку - у них мэтч. Самое близкое русское слово - совместимость, но оно не совсем точно передаёт смысл.
Английский язык - разный. Великобританский английский и австралийский английский - разные. Как и канадский английский, ямайский английский, гайанский английский. Это русский московский язык идентичен от окраин Южно-Курильска до Бреста с Калининградом.
Факт того что Биля из Ливерпуля ездил к друзьям в Лондон поиграть в теннис вообще ничего не говорит о его адаптивности. Я живу в Германии почти 20 лет, давным давно интегрирован и в принципе работал только на немецких работодателей, но при этом точно так же езжу через всю страну к друзьям и кайфую. Не вижу в этом вообще ничего неправильного, это не означает что с окружающими людьми контакта нет
В Лондоне кальянных не было же, ага.Аршавин шутканул,а этот повелся уже и вынес в публичное пространство.
Ответ Гамарджоба Генацвале
В Лондоне кальянных не было же, ага.Аршавин шутканул,а этот повелся уже и вынес в публичное пространство.
Согласен)
У Аршавина есть склонность тонко подколоть.
А у Журавеля тонко не работает вообще, он туговат и всё примет всерьез))
Ответ LoveGreguar
Согласен) У Аршавина есть склонность тонко подколоть. А у Журавеля тонко не работает вообще, он туговат и всё примет всерьез))
"Сумасшедшую историю мне рассказал Аршавин. Честно говоря, до сих не могу поверить. "
Да всё от не знания языка. Павлюченко с Жирковым и по-русски то мысли плохо выражают, как им интегрироваться в английское общество, смотреть английское ТВ, ходить по пабам.
Конечно, Аршавину или Смертину проще было
Жирков не удивляет. Они с женой друг друга нашли.
Ответ befree
Жирков не удивляет. Они с женой друг друга нашли.
Как я понял из ликбеза(комментов)выше, у них мэтч.
Кого вообще интересует интервью Журавеля, ещё и на цитаты разбирают... совсем нечем заняться
Ответ KraSava
Кого вообще интересует интервью Журавеля, ещё и на цитаты разбирают... совсем нечем заняться
Ты написал комментарий, я на него ответил. Интервью Журавеля работает.
Ерунда какая-то. Конечно человек не может и не должен отказываться от своей личности, менталитета и привычек (если они не плохие).

Жили, как им нравится и удобно. И сейчас тоже живут
Ответ Иван Егурнов
Ерунда какая-то. Конечно человек не может и не должен отказываться от своей личности, менталитета и привычек (если они не плохие). Жили, как им нравится и удобно. И сейчас тоже живут
А их кто-то заставлял отказываться?
Речь только о том, что если ты за границей всё время держишься соотечественников, проводишь время только с ними, не учишь язык, мало общаешься или не общаешься с игроками, говорящими на других языках, то ты скорее всего не адаптируешься, не станешь своим и в команде не выйдешь на стабильно хороший уровень, даже если ты футболист классный.

Вот Сафонов уже на французском языке интервью даёт. И в целом в команде прижился, хотя изначально ему была отведена роль второго вратаря. При этом от России и игр за сборную он никак не отказывается.
Ответ Dmitry Orlov
А их кто-то заставлял отказываться? Речь только о том, что если ты за границей всё время держишься соотечественников, проводишь время только с ними, не учишь язык, мало общаешься или не общаешься с игроками, говорящими на других языках, то ты скорее всего не адаптируешься, не станешь своим и в команде не выйдешь на стабильно хороший уровень, даже если ты футболист классный. Вот Сафонов уже на французском языке интервью даёт. И в целом в команде прижился, хотя изначально ему была отведена роль второго вратаря. При этом от России и игр за сборную он никак не отказывается.
Ну английская культура реально примитивная
их можно понять
Многие там не уживаются
"Мэтчится" русских слов что ли нет
Этого клоуна кто вообще туда пустил?
