  • Экс-казначей «Барсы» Оливе о 2-м сроке Лапорты: «Оппозиция говорит о катастрофе, но долг клуба теперь 450 млн евро вместо 650 млн. Мы рефинансировали его и отремонтировали стадион»
6

Ферран Оливе, казначей «Барселоны» до отставки экс-главы Жоана Лапорты и член его штаба на президентских выборах, ответил на критику со стороны оппозиции.

– Давайте поговорим об экономике. Оппозиция утверждает, что «Барселона» находится в худшем положении, чем когда пришла команда Лапорты.

– Это абсолютно неверно. Это часть сценария, который состоит в том, чтобы говорить, что все представляет собой хаос и катастрофу. Этот сценарий, который мы уже видели, когда они выдвигались, повторился в представлении жалобы в Национальный суд. Это тот же самый контент, который они использовали в своей брошюре.

Ситуация стала значительно лучше. Когда мы пришли, было два карантина. Один в марте, другой в июне, и клуб потерял более 500 миллионов евро. Были ошибки в управлении и COVID-19, но без COVID потери составили бы 250 миллионов. Денежный поток отсутствовал, у нас были очень серьезные проблемы с казначейством, и мы не могли платить сотрудникам.

Мы взяли кредит в размере 80 млн у Goldman Sachs, рефинансировали облигации на 200 млн и запросили разрешение на привлечение еще 450 млн в качестве долга. Мы рефинансировали долг и приняли самое важное решение за время нашего пребывания на посту: отремонтировали стадион. Если бы мы этого не сделали, клуб столкнулся бы с серьезными трудностями в будущем. Это было не самое удачное время, но нам удалось добиться такой формулы финансирования, при которой долг включен в будущие доходы. Мы достигли соглашения со Spotify и заключили крупный контракт с Nike. Мы оставили клуб в лучшем состоянии.

– Каков реальный долг клуба?

– Они могут говорить что угодно, но одно ясно. Мы предоставили регуляторам, УЕФА и Ла Лиге, полную картину. Изначально долг составлял 650 миллионов евро, а сейчас – 450 миллионов. И это в худшем случае без доходов от стадиона. Когда он будет полностью введен в эксплуатацию, долг очень быстро уменьшится. В настоящее время мы получаем от стадиона около 170 млн евро дохода, а в будущем эта сумма превысит 400 млн евро, – сказал Оливе.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
