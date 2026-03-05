  • Спортс
  Садыгов пожизненно отстранен от футбола по решению ФИФА. Он был инвестором обанкротившихся «Химок»
74

ФИФА навсегда отстранила инвестора «Химок» от футбола.

Бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову пожизненно запретили заниматься футболом во всем мире.

По данным инсайдера Ивана Карпова, такое решение приняла ФИФА по запросу РФС.

Подмосковный клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня 2025 года после того, как Арбитражный суд Московской области признал его банкротом. В ноябре 2025-го КДК РФС пожизненно запретил Садыгову заниматься любой связанной с футболом деятельностью. После этого были сообщения, что Садыгов был связан с турецким  клубом «Серик Беледиеспор».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот что значит выйти на международный уровень
Ответ DoDidDone
Вот что значит выйти на международный уровень
Это где ж теперь Юран работать будет?)
Ответ DoDidDone
Вот что значит выйти на международный уровень
Награда нашла героя!
Сейчас его друг Терюшков расскажет о русофобии.
Ответ Ковид 07.10.52
Сейчас его друг Терюшков расскажет о русофобии.
Садыгов же не русский.
Ответ Dmitry Orlov
Садыгов же не русский.
Это как посмотреть !
Мы - все русский и нам повезло !
И толку? За мошенничество не ответит?
Ответ Макс Кузьменков_1116601539
И толку? За мошенничество не ответит?
Так много раз уже обсуждали и в новостях писали - он не занимал никакого поста в клубе, только "инвестор" был, значит формально у него было обязанностей и юридически фиг подкопаешься.
Ответ Konservator
Так много раз уже обсуждали и в новостях писали - он не занимал никакого поста в клубе, только "инвестор" был, значит формально у него было обязанностей и юридически фиг подкопаешься.
Ну было бы желание.
Множество свидетельств есть о том что он не посторонний человек там, доказать фактическую причастность вполне возможно. Особенно у нас, где для этого достаточно "политической воли"
Кто-нибудь, объясните мне, почему Садыгова называют инвестором Химок?
Мой вопрос не с морально-этической, а чисто правовой точки зрения.
Химки имели организационно-правовую форму АНО - некоммерческая организация. У АНО нет членства, нет такого понятия как прибыль и возможности ее распределять.
Финансирование АНО осуществляется через добровольные взносы и пожертвования.
Какой в Жо инвестор, если АНО физически не может возвращать "инвестиции"?
Ответ schwein
Кто-нибудь, объясните мне, почему Садыгова называют инвестором Химок? Мой вопрос не с морально-этической, а чисто правовой точки зрения. Химки имели организационно-правовую форму АНО - некоммерческая организация. У АНО нет членства, нет такого понятия как прибыль и возможности ее распределять. Финансирование АНО осуществляется через добровольные взносы и пожертвования. Какой в Жо инвестор, если АНО физически не может возвращать "инвестиции"?
это спортс и Ваня карпов
у них на всех девять классов образования, и из них 8 - у уборщицы
не обращай внимания
Ответ schwein
Кто-нибудь, объясните мне, почему Садыгова называют инвестором Химок? Мой вопрос не с морально-этической, а чисто правовой точки зрения. Химки имели организационно-правовую форму АНО - некоммерческая организация. У АНО нет членства, нет такого понятия как прибыль и возможности ее распределять. Финансирование АНО осуществляется через добровольные взносы и пожертвования. Какой в Жо инвестор, если АНО физически не может возвращать "инвестиции"?
По факту благотворитель. Но если так называть, то и отношение к Садыгову изменится. А его уже назначили крайним.
Ага, завтра какая-нибудь фирма полезет в футбол, где будет Туфан рулить или сын "купит" себе клуб.
Ни срока, ни материальных последствий, "пальчиком" пригрозили
Ответ Пользователь Имени
Ага, завтра какая-нибудь фирма полезет в футбол, где будет Туфан рулить или сын "купит" себе клуб. Ни срока, ни материальных последствий, "пальчиком" пригрозили
Комментарий скрыт
Ответ Пользователь Имени
Ага, завтра какая-нибудь фирма полезет в футбол, где будет Туфан рулить или сын "купит" себе клуб. Ни срока, ни материальных последствий, "пальчиком" пригрозили
Сын за отца не отвечает !
И это всё? А чего бы РФС не потребовать с него деньги. Химки да, клуб на который мало смотрели, мало ходили. Но у них была академия которая закрылась. За это привлекать надо. Ладно бы у него кончились деньги, понял бы. А он же просто махинациями занимается.
Ответ Юквэл
И это всё? А чего бы РФС не потребовать с него деньги. Химки да, клуб на который мало смотрели, мало ходили. Но у них была академия которая закрылась. За это привлекать надо. Ладно бы у него кончились деньги, понял бы. А он же просто махинациями занимается.
А на основании чего требовать? Там же по итогу он вообще человек с улицы. Ни каких должностей не занимал, ни одного документа не подписывал. Рафик неуиноуный соусем. И это наказание от ФИФА по сути тоже профанация - Садыгов юридически никогда никакой футбольной деятельностью не занимался.
Ответ Юквэл
И это всё? А чего бы РФС не потребовать с него деньги. Химки да, клуб на который мало смотрели, мало ходили. Но у них была академия которая закрылась. За это привлекать надо. Ладно бы у него кончились деньги, понял бы. А он же просто махинациями занимается.
вообще да, надо сажать и надолго
Юран карьеру закончил, получается
И как и куда теперь пристроить Ильюшу?🤔
Ответ Антон Фалафель
И как и куда теперь пристроить Ильюшу?🤔
Сына же не забанили.Может купить себе клуб и играть там.
Ответ Антон Фалафель
И как и куда теперь пристроить Ильюшу?🤔
А сыну-то чего? Он до сих пор в Серике.
В этом году из 7 матчей 6 раз в старте выходил (при Юране такого не было), даже целую голевую отдал.
Сергей Юран завершил тренерскую карьеру
Сыну запретите играть так же, на это невозможно смотреть
Ответ Виталина Максимова
Сыну запретите играть так же, на это невозможно смотреть
После таких новостей он автоматически закончил карьеру,теперь только к Юрану в помощники.
