Садыгов пожизненно отстранен от футбола по решению ФИФА. Он был инвестором обанкротившихся «Химок»

ФИФА навсегда отстранила инвестора «Химок» от футбола.

Бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову пожизненно запретили заниматься футболом во всем мире.

По данным инсайдера Ивана Карпова, такое решение приняла ФИФА по запросу РФС.

Подмосковный клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня 2025 года после того, как Арбитражный суд Московской области признал его банкротом. В ноябре 2025-го КДК РФС пожизненно запретил Садыгову заниматься любой связанной с футболом деятельностью. После этого были сообщения, что Садыгов был связан с турецким клубом «Серик Беледиеспор».