Садыгов пожизненно отстранен от футбола по решению ФИФА. Он был инвестором обанкротившихся «Химок»
ФИФА навсегда отстранила инвестора «Химок» от футбола.
Бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову пожизненно запретили заниматься футболом во всем мире.
По данным инсайдера Ивана Карпова, такое решение приняла ФИФА по запросу РФС.
Подмосковный клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня 2025 года после того, как Арбитражный суд Московской области признал его банкротом. В ноябре 2025-го КДК РФС пожизненно запретил Садыгову заниматься любой связанной с футболом деятельностью. После этого были сообщения, что Садыгов был связан с турецким клубом «Серик Беледиеспор».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мы - все русский и нам повезло !
Множество свидетельств есть о том что он не посторонний человек там, доказать фактическую причастность вполне возможно. Особенно у нас, где для этого достаточно "политической воли"
Мой вопрос не с морально-этической, а чисто правовой точки зрения.
Химки имели организационно-правовую форму АНО - некоммерческая организация. У АНО нет членства, нет такого понятия как прибыль и возможности ее распределять.
Финансирование АНО осуществляется через добровольные взносы и пожертвования.
Какой в Жо инвестор, если АНО физически не может возвращать "инвестиции"?
у них на всех девять классов образования, и из них 8 - у уборщицы
не обращай внимания
Ни срока, ни материальных последствий, "пальчиком" пригрозили
В этом году из 7 матчей 6 раз в старте выходил (при Юране такого не было), даже целую голевую отдал.