Арбелоа о возможном сезоне «Реала» без трофеев: «Мы все настроены оптимистично, похоже. Сейчас я думаю только о «Сельте» и ни о чем другом»

Арбелоа о возможном сезоне «Реала» без трофеев: похоже, мы все оптимистичны.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа с иронией ответил на вопрос о возможном сезоне без трофеев.

Ранее мадридцы проиграли два матча чемпионата Испании подряд и отстали от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги. Завтра «Реал» сыграет в гостях с «Сельтой» в 27-м туре чемпионата Испании.

– Завершение сезона без трофеев стало бы для вас провалом?

– Опять? Похоже, мы все настроены оптимистично. Честно говоря, я думаю только о «Сельте» и больше ни о чем другом.

– В чем главная проблема с нахождением стабильности?

– Это непросто. Думаю, мои слова прозвучат однообразно, но у нас не было достаточно времени для работы, матчей было чуть ли не больше, чем тренировок. С этого момента начинается интеграция игроков и мое единение с ними. Безусловно, нужно играть стабильнее, – сказал Арбелоа на пресс-конференции.