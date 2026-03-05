«Играйте в футбол, #####». Хюрцелер сказал Инкапиэ не тянуть время перед аутом «Арсенала»
Тренер «Брайтона» грубо потребовал от игрока «Арсенала» не тянуть время.
Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер грубо обратился к защитнику «Арсенала» Пьеро Инкапиэ по ходу проигранного матча АПЛ (0:1).
На 44-й минуте игры Хюрцелер подхватил мяч, вышедший за пределы поля от игрока «Брайтона», и высказал претензии Инкапиэ: «Играйте в футбол, #####». Тренер «Брайтона» был недоволен тем, что «Арсенал» затягивал время.
Защитник «Арсенала» отреагировал на это улыбкой и приложил палец к губам.
Фото: скриншоты трансляции Sky Sports
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
Вы должны уважать это )
Бтв, Брайтон среди этих 195 случаев встречается 3 раза, а их рекорд по задержкам - 38.7 секунд в среднем на ввод мяча в игру (у Арсенала в прошедшем матче было 31.4).