«Играйте в футбол, #####». Хюрцелер сказал Инкапиэ не тянуть время перед аутом «Арсенала»

Тренер «Брайтона» грубо потребовал от игрока «Арсенала» не тянуть время.

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер грубо обратился к защитнику «Арсенала» Пьеро Инкапиэ по ходу проигранного матча АПЛ (0:1).

На 44-й минуте игры Хюрцелер подхватил мяч, вышедший за пределы поля от игрока «Брайтона», и высказал претензии Инкапиэ: «Играйте в футбол, #####». Тренер «Брайтона» был недоволен тем, что «Арсенал» затягивал время.

Защитник «Арсенала » отреагировал на это улыбкой и приложил палец к губам.

Фото: скриншоты трансляции Sky Sports

«Только одна команда играла в футбол». Тренер «Брайтона» проехался по стилю Артеты

«Арсенал» потратил 30 минут 51 секунду на возобновление игры после пауз в матче с «Брайтоном» – рекорд «канониров» в сезоне