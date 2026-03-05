  • Спортс
  • «Играйте в футбол, #####». Хюрцелер сказал Инкапиэ не тянуть время перед аутом «Арсенала»
Фото
41

«Играйте в футбол, #####». Хюрцелер сказал Инкапиэ не тянуть время перед аутом «Арсенала»

Тренер «Брайтона» грубо потребовал от игрока «Арсенала» не тянуть время.

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер грубо обратился к защитнику «Арсенала» Пьеро Инкапиэ по ходу проигранного матча АПЛ (0:1).

На 44-й минуте игры Хюрцелер подхватил мяч, вышедший за пределы поля от игрока «Брайтона», и высказал претензии Инкапиэ: «Играйте в футбол, #####». Тренер «Брайтона» был недоволен тем, что «Арсенал» затягивал время.

Защитник «Арсенала» отреагировал на это улыбкой и приложил палец к губам.

Фото: скриншоты трансляции Sky Sports

«Только одна команда играла в футбол». Тренер «Брайтона» проехался по стилю Артеты

«Арсенал» потратил 30 минут 51 секунду на возобновление игры после пауз в матче с «Брайтоном» – рекорд «канониров» в сезоне

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Заблюрить скриншот, чтобы на нём по губам никто не прочитал слово ##### :)
Ответ Габорик
Заблюрить скриншот, чтобы на нём по губам никто не прочитал слово ##### :)
потому что скриншоты Sky и там уже было заблюрено?
всё по делу сказал, Арсенал решил доползти до чемпионства, куда ушла осенняя игра?
Ответ Tun
всё по делу сказал, Арсенал решил доползти до чемпионства, куда ушла осенняя игра?
Возвращается тот самый скучный Арсенал эпохи Джорджа Грэма. Это не в упрёк, просто игра очень прагматичная.
Ответ Михаил Рыбкин
Возвращается тот самый скучный Арсенал эпохи Джорджа Грэма. Это не в упрёк, просто игра очень прагматичная.
Зато результат сейчас есть, а романтический красивый футбол Венгера - вчера бы привел к поражению
У вас даже скриншоты мыльные, спортс ну что за лажа?
Ответ alessandroma
У вас даже скриншоты мыльные, спортс ну что за лажа?
Цензура. Чтобы мат по губам не прочитать.
Ответ Утя Ваткин
Цензура. Чтобы мат по губам не прочитать.
Согласен.) Но можно ли прочитать всё слово только по одному кадру?🙂
уже цифра появилась - арсенал 30+ минут вводил мяч в игру в матче с брайтоном) безумие
Ответ Dzhansug Bukiya
уже цифра появилась - арсенал 30+ минут вводил мяч в игру в матче с брайтоном) безумие
наверняка им требовалась пауза по религиозным соображениям
Вы должны уважать это )
Ответ Dzhansug Bukiya
уже цифра появилась - арсенал 30+ минут вводил мяч в игру в матче с брайтоном) безумие
Жаль, что цифра появилась, а сопутствующее ей уточнение "в матчах АПЛ сезона 2025-26 было 195 случаев, когда команды вводили мяч в игру дольше" (по сути треть всех случаев на текущий момент) - нет.
Бтв, Брайтон среди этих 195 случаев встречается 3 раза, а их рекорд по задержкам - 38.7 секунд в среднем на ввод мяча в игру (у Арсенала в прошедшем матче было 31.4).
Парень еще молодой- горяченький. Еще не знаком с большими матчами. Пару раз проиграет, пару раз уволят. Привыкнет
Последнее дело тренеру игрокам команде-соперника что-либо предъявлять
Хюйрцелер - просто 🤡
Процитировал Великого Василия Уткина) эх, сейчас бы он это классно обыграл в своем Футбольном клубе…
Ставь лайк, если не знал, что по одному скриншоту можно прочитать по губам
А Брайтон вообще играл в футбол? Они играли хуже вулвз, это кто не играет в футбол ещё?
Рекомендуем