Вахания об удалении с «Краснодаром»: «Проблема не в дисциплине. Про судейство многие до меня говорили, я не буду. Показывают красную – ухожу»

Вахания об удалениях «Ростова»: проблема не в дисциплине.

Защитник «Ростова» Илья Вахания считает, что красные карточки команды в двух последних матчах не связаны с проблемами в дисциплине.

Вахания получил красную карточку в концовке матча 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2) – «Ростов» обжаловал решение арбитра Антона Фролова в ЭСК и КДК. Также в этом матче был удален Дмитрий Чистяков .

В игре второго раунда 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо » Махачкала (0:2) красную карточку получил защитник «Ростова » Андрей Лангович.

– Как можно объяснить удаления «Ростова» в двух последних матчах?

– Не знаю, может быть, излишнее желание. Футбол вернулся, все хотят в него играть. Возможно, где-то захлестывает. Не знаю, так бывает, к сожалению.

– Есть мнение, что это проблема с дисциплиной. Или это дело случая?

– Не знаю, не с дисциплиной, мне кажется. Когда Чистяков получил первую желтую в матче с «Краснодаром», тоже проблема не в дисциплине была. Он выбил мяч, чтобы штрафной быстро не разыграли.

– Какие мысли о вашем удалении в матче с «Краснодаром»?

– Давайте не будем про судейство. Про судейство многие до меня говорили. Я не буду высказываться, у меня нет позиции. Судьи решают, я играю, если они показывают красную, я ухожу. Не показывают, играю дальше.

– Вы верите, что ее могут отменить?

– Не знаю, раз подали на рассмотрение, значит, есть шанс, – сказал Вахания.