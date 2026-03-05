Непомнящий о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Это катастрофа, мы живем в таком многонациональном государстве! Для меня это как по сердцу. Нужно найти и наказать виновных»

Непомнящий о расизме фанатов: катастрофа, у нас многонациональное государство.

Бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на возможные проявления расизма на матче ЦСКА и «Краснодара ».

«Быки» уступили армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После игры капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил , что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты».

«Это катастрофа! Мы живем в таком многонациональном государстве! Если такие моменты есть, то это просто невоспитанные люди.

Да, меня это коробит, потому что я много лет прожил в африканских странах. Для меня это как по сердцу.

Клуб не должен от этого страдать. Нужно найти и наказать тех, кто выкрикивал. Я же знаю, как ЦСКА работает с болельщиками. Там все с этим налажено», – сказал Непомнящий.