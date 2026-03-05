  • Спортс
  • Непомнящий о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Это катастрофа, мы живем в таком многонациональном государстве! Для меня это как по сердцу. Нужно найти и наказать виновных»
35

Бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на возможные проявления расизма на матче ЦСКА и «Краснодара».

«Быки» уступили армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После игры капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты».

«Это катастрофа! Мы живем в таком многонациональном государстве! Если такие моменты есть, то это просто невоспитанные люди.

Да, меня это коробит, потому что я много лет прожил в африканских странах. Для меня это как по сердцу.

Клуб не должен от этого страдать. Нужно найти и наказать тех, кто выкрикивал. Я же знаю, как ЦСКА работает с болельщиками. Там все с этим налажено», – сказал Непомнящий.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
дискриминация
стадионы
болельщики
logoДжон Кордоба
logoВалерий Непомнящий
logoЧемпионат.com
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нужно для начала найти расизм
Ответ Junior Soprano
Нужно для начала найти расизм
И доказать.
Ответ Junior Soprano
Нужно для начала найти расизм
Было в трансляции слышно, как с трибун звучали звуки, пародирующие обезьян.
Непонятно:
1) был ли расизм, кто ухал, кто слышал/не слышал
2) как выглядит типовая раздевалка клуба РПЛ после матча, зачем делать дырки в дверях
3) как у Краснодара хватает наглости жаловаться на судейство при такой откровенно грубой, порой просто хамской, игре и постоянных провокациях и симуляциях от отдельных их игроков (в отличие от той же Балтики, кстати, которая играет жестко, много фолит, но не переходит черту допустимого)

Понятно:
Ответная игра в Краснодаре будет огонь )
Ответ Стальной Цуккини 5х5
Непонятно: 1) был ли расизм, кто ухал, кто слышал/не слышал 2) как выглядит типовая раздевалка клуба РПЛ после матча, зачем делать дырки в дверях 3) как у Краснодара хватает наглости жаловаться на судейство при такой откровенно грубой, порой просто хамской, игре и постоянных провокациях и симуляциях от отдельных их игроков (в отличие от той же Балтики, кстати, которая играет жестко, много фолит, но не переходит черту допустимого) Понятно: Ответная игра в Краснодаре будет огонь )
Матчи ЦСКА и Краснодара превращаются в принципиальные)
Ответ Xiil
Матчи ЦСКА и Краснодара превращаются в принципиальные)
А мне нравится. Вот прям весь треш, который творится в этом противостоянии ) Это шоу, в конце концов, пусть в нем будут и антигерои, и расисты, и обоссаные раздевалки, и провокации, и симуляции, и много чего еще. Ноги на поле никому не поломали, болельщики пряжками головы друг другу не проломили, и слава Богу. Остальное часть спектакля. Без этого матчи были бы пресными, их бы не ждали с нетерпением, не было бы ажиотажа, саспенса. Пока я сижу на жёпе на диване с пивом и смотрю футбол, меня эта движуха забавляет, а разбором морально-этических аспектов пусть занимаются уполномоченные на это люди, мне с тем же Кордобой детей не крестить.
уважаю Непомнящего, но он не прав... расизм - негатив в отношение другой расы... а моральные уродцы расы не имеют... все передергивают... кричали бы про Сперцяна - поднялся бы вопль о геноциде армян и т.д. Сейчас на фоне раскрутки БЛМ все валят в одну кучу. У нас страна реалистов, а не толерастов: если человек негр, то и говорим, что он негр... если человек 3.14..., то так и называем... и этим гордимся, это - национальное сознание, а не расисзм
Ответ Михаил Соколов
уважаю Непомнящего, но он не прав... расизм - негатив в отношение другой расы... а моральные уродцы расы не имеют... все передергивают... кричали бы про Сперцяна - поднялся бы вопль о геноциде армян и т.д. Сейчас на фоне раскрутки БЛМ все валят в одну кучу. У нас страна реалистов, а не толерастов: если человек негр, то и говорим, что он негр... если человек 3.14..., то так и называем... и этим гордимся, это - национальное сознание, а не расисзм
Кто и где сейчас раскручивает БЛМ, тем более в России??
Уважаемый Валерий Кузьмич, а у Вас то откуда такая информация, или Краснодару поверили? Ваш коллега Юрий Палыч был на матче и ничего подобного не слышал, как и остальные.
Закрыл бы рот, пердун старый. Уже обвинил ЦСКА
Краснодар — Винисиус российского футбола
Был на трибуне А вчера, пр Не было там никакого расизма. Посылали на 3 буквы, показывали факи. Но никаких скандирований расистских не было. Если и были единичные выкрики, то их не слышал, и в общем шуме игроки Краснодара не могли их услышать. Уверен, что проверят все видео и ничего криминального на них не будет.
Как-либо наказывать за это бесполезно. Такая культура у людей, что ж поделать...
Борьба с расизмом — не индульгенция за вандализм ( расизм еще доказать надо ) . Это две разные проблемы. И подменять одно другим — просто удобная уловка.
