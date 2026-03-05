УЕФА не планирует переносить Финалиссиму Аргентины и Испании из Катара, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Решение будет до конца следующей недели
Матч Испании и Аргентины не планируют переносить из Катара.
УЕФА объявил, что Финалиссиму-2026, которая должна пройти 27 марта в катарском Лусаиле, не планируют проводить в другом месте.
Ранее сообщалось, что игру между Испанией и Аргентиной могут перенести из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке.
«Мы осведомлены о спекуляциях насчет Финалиссимы, учитывая ситуацию в регионе. На данный момент альтернативное место проведения не рассматривается», – сообщили в УЕФА.
УЕФА, КОНМЕБОЛ и ФИФА продолжают вести переговоры с катарскими властями для принятия окончательного решения. Ожидается, что оно будет принято до конца следующей недели.
Остановили футбол в Азии из-за бомб США на Иран. Команды Бензема и Мареза пропускают ЛЧ
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: EFE
Понятно что денег не хотят терять
Понятно что денег не хотят терять
Деньги тут не при чем, они просто тупенькие и медленные.
Деньги то уплаченны, конечно. Ждите стабилизации, или когда там одни пустыни и руины будут
Банкет уже уплачен
Мне больше интересно, учитывая что пролив де-факто перекрыт, на сколько дней (и ртов) хавчика и воды в Катаре осталось.
Утиные истории.....
Эти дебилы еще думают
Не УЕФА ж помрёт в случае прилета.
Лучше в Лондон
Переносите в Иран
На Донбасс-Арене и то безопаснее будет проводить
