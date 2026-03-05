  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • УЕФА не планирует переносить Финалиссиму Аргентины и Испании из Катара, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Решение будет до конца следующей недели
19

УЕФА не планирует переносить Финалиссиму Аргентины и Испании из Катара, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Решение будет до конца следующей недели

Матч Испании и Аргентины не планируют переносить из Катара.

УЕФА объявил, что Финалиссиму-2026, которая должна пройти 27 марта в катарском Лусаиле, не планируют проводить в другом месте.

Ранее сообщалось, что игру между Испанией и Аргентиной могут перенести из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы осведомлены о спекуляциях насчет Финалиссимы, учитывая ситуацию в регионе. На данный момент альтернативное место проведения не рассматривается», – сообщили в УЕФА.

УЕФА, КОНМЕБОЛ и ФИФА продолжают вести переговоры с катарскими властями для принятия окончательного решения. Ожидается, что оно будет принято до конца следующей недели.

Остановили футбол в Азии из-за бомб США на Иран. Команды Бензема и Мареза пропускают ЛЧ

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: EFE
Финалиссима
стадионы
logoСборная Испании по футболу
Политика
logoЛа Лига
logoСборная Аргентины по футболу
Конфедерация футбола Южной Америки
logoУЕФА
logoФИФА
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Понятно что денег не хотят терять
Ответ Иван Абланов
Понятно что денег не хотят терять
Деньги тут не при чем, они просто тупенькие и медленные.
Деньги то уплаченны, конечно. Ждите стабилизации, или когда там одни пустыни и руины будут
Банкет уже уплачен
Мне больше интересно, учитывая что пролив де-факто перекрыт, на сколько дней (и ртов) хавчика и воды в Катаре осталось.
Утиные истории.....
Эти дебилы еще думают
Не УЕФА ж помрёт в случае прилета.
Переносите в Иран
На Донбасс-Арене и то безопаснее будет проводить
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матч Испания – Аргентина может пройти на «Бернабеу», «Стадио Олимпико», «Уэмбли» или «Метлайф Стэдиум». Финалиссиму могут перенести из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке
3 марта, 18:02
Финалиссиму Аргентины и Испании могут перенести из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Федерации обеих стран оценивают такой вариант
2 марта, 17:40
Финалиссима Аргентины и Испании может не состояться из-за конфликта на Ближнем Востоке. Матч запланирован на 27 марта в Катаре
2 марта, 07:20
Рекомендуем
Главные новости
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
52 секунды назадФото
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
17 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
19 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
41 минуту назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
46 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
51 минуту назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
6 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
23 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
23 минуты назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
35 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
51 минуту назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем