УЕФА не планирует переносить Финалиссиму Аргентины и Испании из Катара, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Решение будет до конца следующей недели

Матч Испании и Аргентины не планируют переносить из Катара.

УЕФА объявил, что Финалиссиму-2026, которая должна пройти 27 марта в катарском Лусаиле, не планируют проводить в другом месте.

Ранее сообщалось, что игру между Испанией и Аргентиной могут перенести из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы осведомлены о спекуляциях насчет Финалиссимы, учитывая ситуацию в регионе. На данный момент альтернативное место проведения не рассматривается», – сообщили в УЕФА.

УЕФА , КОНМЕБОЛ и ФИФА продолжают вести переговоры с катарскими властями для принятия окончательного решения. Ожидается, что оно будет принято до конца следующей недели.

