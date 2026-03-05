  • Спортс
  Круговой выложил скриншоты с хейтом в соцсетях: «Это 1/10 того, что мы получаем после каждой осечки, неудачного тайма. Будьте добрее и поддерживайте ЦСКА в любых ситуациях»
Круговой выложил скриншоты с хейтом в соцсетях: «Это 1/10 того, что мы получаем после каждой осечки, неудачного тайма. Будьте добрее и поддерживайте ЦСКА в любых ситуациях»

Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам после победы над «Краснодаром».

Армейцы обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Позднее Данил выложил в своем телеграм-канале скриншоты с негативными комментариями о выступлении команды и его игре.

«И это 1/10 того, что мы получаем и читаем после каждой осечки, после неудачного тайма. Будьте добрее и поддерживайте команду в любых ситуациях.

Всех с победой еще раз!» – написал Круговой.

Да мы такое в комментариях после Ахмата почитали уже)
На скринах вполне нормальные комментарии. Без оскорблений, перехода на личности. Что не так?
Ответ NIКITA
На скринах вполне нормальные комментарии. Без оскорблений, перехода на личности. Что не так?
Ну про уровень фнл это бред лютейший
Какие ранимые и чувственные миллионеры)
Рекомендуем