«Арсенал» потратил 30 минут 51 секунду на возобновление игры после пауз в матче с «Брайтоном» – рекорд «канониров» в сезоне
«Арсенал» более получаса затягивал время в матче с «Брайтоном».
В среду команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ.
Во вчерашнем матче футболисты «Арсенала» потратили 30 минут и 51 секунду на возобновление игры после пауз, что является рекордом «канониров» в текущем сезоне.
«Только одна команда играла в футбол». Тренер «Брайтона» проехался по стилю Артеты
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
https://x.com/OptaAnalyst/status/2029473893149270145
Правда, этот рекорд - всего лишь на 196м месте в матчах АПЛ сезона 25/26: "There have been 195 instances of a team taking longer than this in a Premier League match in 2025-26"