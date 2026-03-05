«Арсенал» потратил 30 минут 51 секунду на возобновление игры после пауз в матче с «Брайтоном» – рекорд «канониров» в сезоне

«Арсенал» более получаса затягивал время в матче с «Брайтоном».

В среду команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ .

Во вчерашнем матче футболисты «Арсенала » потратили 30 минут и 51 секунду на возобновление игры после пауз, что является рекордом «канониров» в текущем сезоне.

«Только одна команда играла в футбол». Тренер «Брайтона» проехался по стилю Артеты