  «Арсенал» потратил 30 минут 51 секунду на возобновление игры после пауз в матче с «Брайтоном» – рекорд «канониров» в сезоне
«Арсенал» потратил 30 минут 51 секунду на возобновление игры после пауз в матче с «Брайтоном» – рекорд «канониров» в сезоне

«Арсенал» более получаса затягивал время в матче с «Брайтоном».

В среду команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ.

Во вчерашнем матче футболисты «Арсенала» потратили 30 минут и 51 секунду на возобновление игры после пауз, что является рекордом «канониров» в текущем сезоне.

«Только одна команда играла в футбол». Тренер «Брайтона» проехался по стилю Артеты

На футбол Арсенала смотреть невозможно. Даже прошлогодний прагматичный Ливерпуль был в тысячу раз веселее
На футбол Арсенала смотреть невозможно. Даже прошлогодний прагматичный Ливерпуль был в тысячу раз веселее
так и на своих собственных ему наплевать, всё это более менее работает только когда есть результат, но его может и не быть, пока Арсенал первый-болельщики довольны, найдут любое оправдание подобному убожеству, если вдруг Арсенал по итогу сезона станет вторым, эти же болельщики все свои оправдания засунут подальше, и закидают Арсенал и Артету ссаными тряпками
Однако их общее количество задержек, составившее 59, стало восьмым по величине показателем среди команд Премьер-лиги в этом сезоне, а общее время задержки составило 1851 секунду — 22-й показатель среди команд Премьер-лиги в сезоне 2025/26.
Однако их общее количество задержек, составившее 59, стало восьмым по величине показателем среди команд Премьер-лиги в этом сезоне, а общее время задержки составило 1851 секунду — 22-й показатель среди команд Премьер-лиги в сезоне 2025/26.
А кто там лидирует?
А кто там лидирует?
В самом посте не сказано, но поскольку ссылка на статистику Opta, у них на сайте, наверно, можно найти.
При этом по сезону команда на 6 месте по чистому игровому времени. Выше из топов только Сити (на 3 месте). Так что ничего страшного, отдельно взятый матч не показатель.
Накидывайте дальше https://x.com/OptaAnalyst/status/2029473893149270145
для тех, кто без впн - это 22й результат сезона в АПЛ для всех команд
>что является рекордом «канониров» в текущем сезоне.
Правда, этот рекорд - всего лишь на 196м месте в матчах АПЛ сезона 25/26: "There have been 195 instances of a team taking longer than this in a Premier League match in 2025-26"
Видно, что многие футболисты (Троссар, Райс, Суби...) последнии матчи в функциональной яме. В этот же период, такое случалось последние три сезона. Только тогда Арсенал проигрывал в это время чемпионство, а в этом вытягивает результат всеми правдами и неправдами. Игра забудется, результат останется
Видно, что многие футболисты (Троссар, Райс, Суби...) последнии матчи в функциональной яме. В этот же период, такое случалось последние три сезона. Только тогда Арсенал проигрывал в это время чемпионство, а в этом вытягивает результат всеми правдами и неправдами. Игра забудется, результат останется
У Риса и Зуби не заметил, с Тросаром соглы.
У Риса и Зуби не заметил, с Тросаром соглы.
Nexarakternıe oshibki - yavnıy rezultat prosedaniya po fizike. U Zubimendi eto vse vremya v Sociedade bılo vo vtoroy polovine sezona.
Ну правильно, рекорды нужно обновлять. ну и хейтеров нужно постоянно подкармливать
Ну правильно, рекорды нужно обновлять. ну и хейтеров нужно постоянно подкармливать
Поддерживать в тонусе 😄
Ну правильно, рекорды нужно обновлять. ну и хейтеров нужно постоянно подкармливать
Ну если дотянут до 1 места, тогда все оправдается. Арсенал сегодня в таком состоянии, что трофей АПЛ важнее аплодисментов за яркую игру. Потом станет легче, страшный барьер будут преодолен.
Ахахаха, хейтеры атакуют. Опять Арсенал выйграл. Что тут делать будешь
Интересно было бы узнать абсолютный рекорд.)
Когда маячит долгожданное чемпионство, а команда в марте играет на четыре фронта, любые средства хороши, т.к. сезон близится к финальной черте. В следующем сезоне уже можно взяться за построение красивой игры, если будут достигнуты цели
Когда маячит долгожданное чемпионство, а команда в марте играет на четыре фронта, любые средства хороши, т.к. сезон близится к финальной черте. В следующем сезоне уже можно взяться за построение красивой игры, если будут достигнуты цели
Ну хоть один фронт уже на этих выхах закончится, уже хорошо. Да и второй фронт в кубке хоть со слабой командой повезло, хоть резерв практику получит, да основа отдохнет.
Рекомендуем