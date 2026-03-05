  • Спортс
  • Кака о Модриче: «Лукита – это стихия. Он все еще хочет показывать свою игру, всегда борется, у него есть харизма. Его вклад в «Милан» важен, он мог бы играть еще 2-3 года»
3

Экс-полузащитник «Милана» и «Реала» Кака высказался об игре 40-летнего Луки Модрича за «россонери».

– Удивляет ли вас Модрич, который примерно вашего возраста и до сих пор на поле, восхищается победой над «Кремонезе»?

– Лукита – это стихия. Замечательно видеть, что он показывает с точки зрения энтузиазма, лидерства и, конечно же, техники. Я играл с ним в «Мадриде» и знаю его менталитет. Удивительно ли, что он до сих пор так мотивирован, учитывая количество уже завоеванных трофеев? Возможно, потому что человеку свойственно немного терять мотивацию, когда у него уже все есть. Но он потрясающий: он все еще хочет показывать свою игру, призывает партнеров по команде действовать, он всегда борется, у него есть энергия и харизма. Его вклад в игру «Милана» важен как в матчах, так и на тренировках, и я думаю, что его присутствие полезно для итальянского футбола в целом.

– Возвращаясь к Модричу, как вы думаете, он останется или уйдет?

– Современная наука помогает спортсменам во всех областях, она продлевает карьеру, помогает сократить время восстановления между нагрузками. Если учесть, насколько важен Лука для команды сейчас, я думаю, он мог бы играть еще два-три года. Но кто знает: есть вопрос физической формы, есть решения самого игрока, потребности семьи, желание вернуться домой. Много факторов подталкивают к завершению карьеры, но, судя по тому, как он выглядит на поле, я думаю, он может играть еще долго без проблем, – сказал Кака.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЛука Модрич
logoМилан
logoсерия А Италия
logoКака
logoКремонезе
психология
logoЗдоровье
logoРеал Мадрид
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну Модрич и Реалу пригодился бы на пару сезонов, хотя бы отыгрывать по 20-30 минут. В центре поля перестройка мысли в развитие атаки ноль, один Гюлер пыхтит что-то пытается придумать.
Ответ Dr.S
Да и в раздевалке бы сейчас пригодился бы такой человек!
И он полностью прав
Рекомендуем