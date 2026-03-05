Журавель о хейте: «Для многих я токсичный персонаж – не знаю почему. Конечно, я играю роль. Видимо, это кому-то не нравится. Думают, что я и в жизни такой же гондон»

Тимур Журавель: для многих я токсичный персонаж – не знаю почему.

Комментатор Тимур Журавель рассказал, как относится к негативной реакции в свой адрес.

– Ты представляешь, какие комменты могут быть под этим разговором? Даже просто реакция на твою фамилию в заголовке.

– Да, будет хейт. Почему-то для многих я токсичный персонаж. Не знаю почему, но люди так меня видят. Это их право.

Может, потому что я допускал резкие высказывания об их любимых клубах. Может, им не нравится манера говорить и комментировать.

Что под этим интервью может не понравиться… Ну а чего он так хорошо об Англии говорит? А пусть лучше снимет стадион в Красноярске, а не в Ноттингеме! Тут надо сказать, что для своего сериала я снимал стадионы «Зенита» и «Краснодара». Еще у меня есть дерби музеев «Спартака» и «Динамо».

Когда в России туры по стадионам станут такой же индустрией, как в Англии, я с удовольствием проедусь.

– Тебя расстраивает хейт?

– Немного да. Каждый хочет, чтобы его хвалили. А если и критиковали, то по существу. Но в нашей медийной реальности такого не бывает. Если уж тебе накидывают, то накидывают по полной и часто без аргументов.

Я уже привык. И даже почерпнул скилл у Аршавина: когда он читает плохие комменты про себя, просто улыбается.

– От всех, кто тебя знает, я слышал: «Просто офигенный чувак. Приятный, добрый, умный». Расстраивает, что читатели и зрители видят тебя другим?

– Слушай, я не должен с каждым знакомиться лично и доказывать, что я хороший. Или не такой, каким они меня видят.

Может, в кадре я иногда становлюсь тем, кем не являюсь. Произношу более провокационные вещи, задаю вопросы пожестче. Конечно, играю роль. И, видимо, это кому-то не нравится. Некоторые думают, что я и в жизни такой же гондон, и надо написать мне какую-то гадость.

Это данность. И я к ней уже спокойнее отношусь. Перестал удалять комменты и банить людей. Только если звучит откровенная грубость. А если просто пишут «Клоун» или «Заткнись», пусть остается, – рассказал Журавель в интервью Спортсу’‘ .

Журавель – как понять Англию. Большое интервью Кораблеву