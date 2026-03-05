  • Спортс
  • Журавель о хейте: «Для многих я токсичный персонаж – не знаю почему. Конечно, я играю роль. Видимо, это кому-то не нравится. Думают, что я и в жизни такой же гондон»
37

Журавель о хейте: «Для многих я токсичный персонаж – не знаю почему. Конечно, я играю роль. Видимо, это кому-то не нравится. Думают, что я и в жизни такой же гондон»

Тимур Журавель: для многих я токсичный персонаж – не знаю почему.

Комментатор Тимур Журавель рассказал, как относится к негативной реакции в свой адрес.

– Ты представляешь, какие комменты могут быть под этим разговором? Даже просто реакция на твою фамилию в заголовке. 

– Да, будет хейт. Почему-то для многих я токсичный персонаж. Не знаю почему, но люди так меня видят. Это их право. 

Может, потому что я допускал резкие высказывания об их любимых клубах. Может, им не нравится манера говорить и комментировать. 

Что под этим интервью может не понравиться… Ну а чего он так хорошо об Англии говорит? А пусть лучше снимет стадион в Красноярске, а не в Ноттингеме! Тут надо сказать, что для своего сериала я снимал стадионы «Зенита» и «Краснодара». Еще у меня есть дерби музеев «Спартака» и «Динамо». 

Когда в России туры по стадионам станут такой же индустрией, как в Англии, я с удовольствием проедусь. 

– Тебя расстраивает хейт? 

– Немного да. Каждый хочет, чтобы его хвалили. А если и критиковали, то по существу. Но в нашей медийной реальности такого не бывает. Если уж тебе накидывают, то накидывают по полной и часто без аргументов. 

Я уже привык. И даже почерпнул скилл у Аршавина: когда он читает плохие комменты про себя, просто улыбается. 

– От всех, кто тебя знает, я слышал: «Просто офигенный чувак. Приятный, добрый, умный». Расстраивает, что читатели и зрители видят тебя другим? 

– Слушай, я не должен с каждым знакомиться лично и доказывать, что я хороший. Или не такой, каким они меня видят. 

Может, в кадре я иногда становлюсь тем, кем не являюсь. Произношу более провокационные вещи, задаю вопросы пожестче. Конечно, играю роль. И, видимо, это кому-то не нравится. Некоторые думают, что я и в жизни такой же гондон, и надо написать мне какую-то гадость. 

Это данность. И я к ней уже спокойнее отношусь. Перестал удалять комменты и банить людей. Только если звучит откровенная грубость. А если просто пишут «Клоун» или «Заткнись», пусть остается, – рассказал Журавель в интервью Спортсу’‘.

Журавель – как понять Англию. Большое интервью Кораблеву

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoТимур Журавель
logoпремьер-лига Россия
телевидение
брань
logoСпортс
37 комментариев
> Ахахахахаха, я дебил, посмотрите на меня!
> Парень, ты дебил
> я просто троллил, а ты повёлся, ахахахаха, я притворялся, что я дебил, но на самом деле я так троллил
Ответ Badmurza
> Ахахахахаха, я дебил, посмотрите на меня! > Парень, ты дебил > я просто троллил, а ты повёлся, ахахахаха, я притворялся, что я дебил, но на самом деле я так троллил
Он и футбол как будто пятой точкой смотрит. Зато набрасывает за троих.
как бы сказал Рамзан Ахматович - Журавель гон дон
Ответ Santucco
как бы сказал Рамзан Ахматович - Журавель гон дон
И наградил Адама.
Ответ Santucco
как бы сказал Рамзан Ахматович - Журавель гон дон
Опровергая что Журавель клоун он бы сказал "это гон, дон"
Журавель не отрицает , что играет роль первого изделия. А может и не играет.
Интересно, откуда же хейту взяться ?)
Ответ Всё знаю
Журавель не отрицает , что играет роль первого изделия. А может и не играет. Интересно, откуда же хейту взяться ?)
второго. изделие №1 - это противогаз
Ответ ivan-off
второго. изделие №1 - это противогаз
Это что же получается, что Журавель - противогаз?)))
Больше нет хорошего мальчика Тимурчика. Тимурчик теперь плохой мальчик.....
Видеть его в кадре очень неприятно.
Гондон или нет, пусть сам решит.
Кто его вообще в кадр пустил с таким лицом и дикцией? Чей ты го н дон журавель?
Не для многих, а для всех. Не токсичный, а хуже.
И да. Твое мнение никому не интересно. Не раз уже было сказано
Эммм... если человек сам по своей воли играет роль "гандона" (я цитирую ваш же пост), к чему удивляться, что люди так о тебе и думают?
Журавель слишком высокого о себе мнения - мы о нем не думаем в принципе.
...и надо заметить, абсолютно не ошибаются".😂
