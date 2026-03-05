  • Спортс
36

Роналду выбыл на 2-4 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Участие в ближайших матчах сборной Португалии под вопросом

Криштиану Роналду может пропустить месяц из-за травмы.

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о сроках восстановления форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду после травмы задней поверхности бедра.

Португалец может пропустить 2-4 недели.

Пока неизвестно, сможет ли Роналду восстановиться к матчам сборной Португалии против Мексики (29 марта) и США (1 апреля). Криштиану намерен вернуться как можно скорее.

Самолет Роналду улетел из Саудовской Аравии в Испанию. Но Криштиану, кажется, остался

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Фабрицио Романо
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoтравмы
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слежу за ним фактически с начала карьеры, не помню чтобы заднюю поверхность бедра травмировал. А это ведь чуть ли не самая распространённая травма у футболистов. Месси кстати тоже. Удивительные они и в этом плане люди
Ответ Павел Федин
Слежу за ним фактически с начала карьеры, не помню чтобы заднюю поверхность бедра травмировал. А это ведь чуть ли не самая распространённая травма у футболистов. Месси кстати тоже. Удивительные они и в этом плане люди
Он улетел, но обещал обязательно вернуться (с)
Ответ Павел Федин
Слежу за ним фактически с начала карьеры, не помню чтобы заднюю поверхность бедра травмировал. А это ведь чуть ли не самая распространённая травма у футболистов. Месси кстати тоже. Удивительные они и в этом плане люди
В 2013 Месси страдал от растяжений задней поверхности бедра.
Это специально сливают так, чтобы он ездил куда захотел, или в Испании восстанавливался, все таки третья мировая не для него
Ответ avcgloronalduMU
Это специально сливают так, чтобы он ездил куда захотел, или в Испании восстанавливался, все таки третья мировая не для него
А что она для него?) Он политик или военный?
Ответ Temp LC
А что она для него?) Он политик или военный?
Гвардиола с каждой бочке вещает
Не востановиться пока война на Ближнем Востоке не закончится
Ответ Олег Попов
Не востановиться пока война на Ближнем Востоке не закончится
Вот тоже подумал, а что с травмой случится, если там затянется?
Ответ Валерий Нистратов
Вот тоже подумал, а что с травмой случится, если там затянется?
Не волнуйся моргон что нибудь придумает 🤣
Фареры и Андорры могут вздохнуть с облегчением
Ответ Базовичок
Фареры и Андорры могут вздохнуть с облегчением
Скорее наоборот... Им будет противостоять не пешеход-пенальтист, а кто то посерьезней:)
Интересно
У Криша первый раз в карьере задняя?
Ответ quaterbackathome
Интересно У Криша первый раз в карьере задняя?
Ну кое что сзади ему частенько растягивал еще марокканский борец более десяти лет назад
Ответ MachineGunKelly
Ну кое что сзади ему частенько растягивал еще марокканский борец более десяти лет назад
Комментарий скрыт
Принц Пенсии: The Fallen King
Вроде бы она свои бёдры накачывала, наверно не выдержала натеск арабов
Он не в курсе, что Трамп собрался до сентября воевать?
Сильно об💩 от страха. Травма 🍑 оправдывают другими травмами.
Ничего, полежит как Ван Дам в своей криокамере и как ни в чем не бывало поскрипит дальше
