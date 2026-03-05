Роналду выбыл на 2-4 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Участие в ближайших матчах сборной Португалии под вопросом

Криштиану Роналду может пропустить месяц из-за травмы.

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о сроках восстановления форварда «Аль-Насра » Криштиану Роналду после травмы задней поверхности бедра.

Португалец может пропустить 2-4 недели.

Пока неизвестно, сможет ли Роналду восстановиться к матчам сборной Португалии против Мексики (29 марта) и США (1 апреля). Криштиану намерен вернуться как можно скорее.

