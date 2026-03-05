Роналду выбыл на 2-4 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Участие в ближайших матчах сборной Португалии под вопросом
Криштиану Роналду может пропустить месяц из-за травмы.
Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о сроках восстановления форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду после травмы задней поверхности бедра.
Португалец может пропустить 2-4 недели.
Пока неизвестно, сможет ли Роналду восстановиться к матчам сборной Португалии против Мексики (29 марта) и США (1 апреля). Криштиану намерен вернуться как можно скорее.
Самолет Роналду улетел из Саудовской Аравии в Испанию. Но Криштиану, кажется, остался
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Фабрицио Романо
У Криша первый раз в карьере задняя?