Орлов о составе «Зенита»: «Я бы убрал Вендела, а Педро опустил бы вниз. И они играли бы вместе с Глушенковым и Энрике»

Орлов о «Зените»: я бы убрал из состава Вендела, а Педро опустил бы вниз.

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, какого игрока убрал бы из состава «Зенита».

– Должен ли Энрике выходить в старте вместо Глушенкова?

– Дело даже не в Глушенкове. Я бы убрал [из состава] Вендела , а Педро опустил бы вниз. И они бы все вместе играли, – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В этом сезоне Вендел провел 16 матчей в Мир РПЛ , забив 1 гол и сделав 2 ассиста. 28-летний полузащитник в очередной раз опоздал на зимние сборы команды и был оштрафован на крупную сумму.