  • Орлов о составе «Зенита»: «Я бы убрал Вендела, а Педро опустил бы вниз. И они играли бы вместе с Глушенковым и Энрике»
19

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, какого игрока убрал бы из состава «Зенита».

– Должен ли Энрике выходить в старте вместо Глушенкова?

– Дело даже не в Глушенкове. Я бы убрал [из состава] Вендела, а Педро опустил бы вниз. И они бы все вместе играли, – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В этом сезоне Вендел провел 16 матчей в Мир РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. 28-летний полузащитник в очередной раз опоздал на зимние сборы команды и был оштрафован на крупную сумму.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Малява от Гены Орла: "Вендела убрать, Педро - опустить"
Ответ Питекантроп
Малява от Гены Орла: "Вендела убрать, Педро - опустить"
Гена стал авторитетом
Ответ Владимир_1116552235
Гена стал авторитетом
Он им и был, уважаемый человек
Да на Венделе вся атака держится.
Ответ Kvakin
Да на Венделе вся атака держится.
Гена как был маразматиком, так и остался.... только почему то решил, что что-то понимает в футболе
надеюсь, Семак поступит как разумный человек и сделает наоборот. когда эпизодами играет футболист стоимостью 30 млн, его нужно продавать. а Веня при всех своих особенностях — один из лучших в составе по игре.
Вендел чуть ли не единственный кто на 85-ой бежит в прессинг.
Вендел мотор команды, когда он в форме, то Зенит бежит, а когда его нет, то занимается унылым перекатыванием без обострений
Хорошо, что Орлов не тренирует «Зенит», а только комментирует.
Орлов не "знает футболиста по фамилии Плеймейкер".
Старый с глузду двинулся, деда Гена, дома лучше у себя убери и стульчак опусти.
Таблетки сменил, что ли...
Педро затоптают ещё ниже. Он хорош по центру АПЗ, ну и слева и справа в полуфлангах, но совсем на краю и в опорке играть это не его.
