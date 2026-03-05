  • Спортс
  Витинья не планирует переходить в «Реал» или Саудовскую Аравию: «Было бы глупо покидать «ПСЖ». Удвоение или утроение зарплаты не сделает меня счастливее – стабильная карьера важнее»
Витинья не планирует переходить в «Реал» или Саудовскую Аравию: «Было бы глупо покидать «ПСЖ». Удвоение или утроение зарплаты не сделает меня счастливее – стабильная карьера важнее»

Витинья: было бы глупо уходить из «ПСЖ».

Полузащитник «ПСЖ» Витинья исключил переход в «Реал».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб хочет подписать португальца летом.

«Уходить было бы глупо! Думаю, для меня это не самый лучший вариант. Мне очень хорошо здесь, в «ПСЖ»! Я чувствую, что меня действительно ценят, и я чувствую, что заслужил эту любовь. Мне и моей семье нравится здесь. У нас фантастическая команда и потрясающий тренер», – сказал Витинья в интервью Canal 11.

Также Витинья заявил, что не планирует переходить в чемпионат Саудовской Аравии.

«Давайте не будем наивными. Для меня важнее стабильная карьера. Я и так неплохо зарабатываю здесь, в Европе, в большом клубе. Удвоение или утроение зарплаты не сделает меня счастливее», – сказал полузащитник.

Правильное решение. Реал сейчас очень спорный вариант, без тренера и внятного управления с кучей звезд и интригами. В Саудию рано. В ПСЖ ключевой игрок, все стабильно
Ответ Михо
Правильное решение. Реал сейчас очень спорный вариант, без тренера и внятного управления с кучей звезд и интригами. В Саудию рано. В ПСЖ ключевой игрок, все стабильно
он просто хочет играть с Сафоновым
Мбаппе уже погнался за мечтой
В Реале зп не дали бы больше чем в ПСЖ , еще и без трофее сидел бы , кошмар , а ведь когда-то так говорили именно про ПСЖ , как всё с ног на голову перевернулось 🥺
Очень здраво рассуждает. Какой смысл на понижение идти? 👍
Красавчик) все по полочкам. Это к вопросу о том кто гробит свою карьеру, за деньги переходя в слабые чемпионаты
