Футболистки сборной Ирана спели гимн страны перед матчем с Австралией, приложив руки к головам. Перед прошлой игрой девушки молчали

Футболистки сборной Ирана спели гимн страны перед матчем.

Футболистки женской сборной Ирана спели гимн перед игрой женского Кубка Азии с Австралией.

Перед началом матча в Австралии на стадионе включили гимн Ирана. Футболистки сборной приложили руки к головам и начали подпевать гимну. Гимн также пели тренеры сборной Ирана – они приложили руки к сердцам.

Фото: скриншот трансляции

Часть болельщиков на стадионе свистела и гудела во время гимна Ирана . ESPN отмечает , что перед матчем иранские болельщики проводили акции протеста у стадиона.

Перед прошлым матчем сборной Ирана, с Южной Кореей, футболистки не пели гимн . Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась.

Иранки не пели гимн на Кубке Азии. Похоже, молчаливый протест сборной – и уже не первый