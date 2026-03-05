  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Футболистки сборной Ирана спели гимн страны перед матчем с Австралией, приложив руки к головам. Перед прошлой игрой девушки молчали
Фото
62

Футболистки сборной Ирана спели гимн страны перед матчем с Австралией, приложив руки к головам. Перед прошлой игрой девушки молчали

Футболистки сборной Ирана спели гимн страны перед матчем.

Футболистки женской сборной Ирана спели гимн перед игрой женского Кубка Азии с Австралией.

Перед началом матча в Австралии на стадионе включили гимн Ирана. Футболистки сборной приложили руки к головам и начали подпевать гимну. Гимн также пели тренеры сборной Ирана – они приложили руки к сердцам.

Фото: скриншот трансляции

Часть болельщиков на стадионе свистела и гудела во время гимна Ирана. ESPN отмечает, что перед матчем иранские болельщики проводили акции протеста у стадиона.

Перед прошлым матчем сборной Ирана, с Южной Кореей, футболистки не пели гимн. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась.

Иранки не пели гимн на Кубке Азии. Похоже, молчаливый протест сборной – и уже не первый

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Guardian
logoСборная Ирана по футболу
женский футбол
logoвысшая лига Иран
Политика
logoКубок Азии
logoсборная Австралии жен
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Видимо джентльмены из КСИР намекнули им, что еще одна такая выходка, и они будут забиты камнями
Ответ Железный Манк
Видимо джентльмены из КСИР намекнули им, что еще одна такая выходка, и они будут забиты камнями
Игрокам сборной Ирана лучше не возвращаться домой, как и любому мужику с синим паспортом лучше не возвращаться на Украину.
Ответ Железный Манк
Видимо джентльмены из КСИР намекнули им, что еще одна такая выходка, и они будут забиты камнями
Предварительно будучи закопанными по пояс...
А сыграли то как?)
Ответ Ghola
А сыграли то как?)
А они еще и играют?
Ответ Ghola
А сыграли то как?)
Вы сайт перепутали - здесь только расизм, либеральная повестка, цитаты политиков и разная около спортивная жесть...
Какая ваша любимая команда?
Смирно!
научили петь гимн
по ходу, опять КСИР стали угрожать, что родственникам в Иране хана
Ответ Okaka
по ходу, опять КСИР стали угрожать, что родственникам в Иране хана
ну конечно, кто же там будет шутить, исламистов уничтожают, неужели они будут спокойно наблюдать как их саботируют всемирно, тем более у них есть рычаги для давления, как уже писали, родственники этих футболисток
Наконец-то настоящие футбольные новости.

Как же вы достали такой кал постить, просто уже сил нет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Война никому не нравится. Мы беспокоимся за наших близких и всех иранцев, с которыми у нас нет связи». Тренер женской сборной Ирана Джафари об атаках США и Израиля
4 марта, 16:09
Футболистка сборной Ирана Дидар: «Мы все опечалены произошедшим с Ираном, нашими близкими. Надеюсь, моя страна будет процветать»
4 марта, 15:13
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
3 марта, 10:01
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
16 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
18 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
40 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
45 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
50 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
5 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
22 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
22 минуты назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
34 минуты назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
50 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем