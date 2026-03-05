Футболистки сборной Ирана спели гимн страны перед матчем с Австралией, приложив руки к головам. Перед прошлой игрой девушки молчали
Футболистки сборной Ирана спели гимн страны перед матчем.
Футболистки женской сборной Ирана спели гимн перед игрой женского Кубка Азии с Австралией.
Перед началом матча в Австралии на стадионе включили гимн Ирана. Футболистки сборной приложили руки к головам и начали подпевать гимну. Гимн также пели тренеры сборной Ирана – они приложили руки к сердцам.
Фото: скриншот трансляции
Часть болельщиков на стадионе свистела и гудела во время гимна Ирана. ESPN отмечает, что перед матчем иранские болельщики проводили акции протеста у стадиона.
Перед прошлым матчем сборной Ирана, с Южной Кореей, футболистки не пели гимн. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась.
Иранки не пели гимн на Кубке Азии. Похоже, молчаливый протест сборной – и уже не первый
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Guardian
Смирно!
Как же вы достали такой кал постить, просто уже сил нет.