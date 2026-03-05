  • Спортс
11

Пьянич о «Ювентусе»: «В раздевалке было правило дарить всем подарки за каждую красную карточку. Однажды я купил сумки Louis Vuitton на 40 тысяч евро»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич вспомнил о наказании, существовавшем при нем в туринском клубе.

Босниец выступал за «Юве» с 2016 по 2020 год.

– Дарили ли вы подарки своим партнерам по команде в «Ювентусе», когда перешли в «Барселону»?

– Нет, но у нас в раздевалке было правило. За каждую красную карточку нужно было дарить всем подарки.

Одна красная карточка стоила мне покупки сумок Louis Vuitton на 40 000 евро, – рассказал Пьянич.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoМиралем Пьянич
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoЛа Лига
logoБарселона
деньги
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рамос бы разорился, если бы играл в Юве
Что такого в этой сумке, кроме бренда?! Ничего особенного! Я бы и даром не взял бы себе. ))
Ответ Z-7478
Что такого в этой сумке, кроме бренда?! Ничего особенного! Я бы и даром не взял бы себе. ))
Бро тебе и не предложат
Ответ Z-7478
Что такого в этой сумке, кроме бренда?! Ничего особенного! Я бы и даром не взял бы себе. ))
Качество материалов и сборки, ликвидность на вторичке.
вроде мужики в футбол играют, сумки то зачем🤣✌️🤭хотя🤣✌️
