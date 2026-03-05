Пьянич о «Ювентусе»: «В раздевалке было правило дарить всем подарки за каждую красную карточку. Однажды я купил сумки Louis Vuitton на 40 тысяч евро»

Пьянич о «Юве»: за каждую красную ты должен был дарить всем подарки.

Бывший полузащитник «Ювентуса » Миралем Пьянич вспомнил о наказании, существовавшем при нем в туринском клубе.

Босниец выступал за «Юве» с 2016 по 2020 год.

– Дарили ли вы подарки своим партнерам по команде в «Ювентусе», когда перешли в «Барселону»?

– Нет, но у нас в раздевалке было правило. За каждую красную карточку нужно было дарить всем подарки.

Одна красная карточка стоила мне покупки сумок Louis Vuitton на 40 000 евро, – рассказал Пьянич.