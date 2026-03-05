Пьянич о «Ювентусе»: «В раздевалке было правило дарить всем подарки за каждую красную карточку. Однажды я купил сумки Louis Vuitton на 40 тысяч евро»
Пьянич о «Юве»: за каждую красную ты должен был дарить всем подарки.
Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич вспомнил о наказании, существовавшем при нем в туринском клубе.
Босниец выступал за «Юве» с 2016 по 2020 год.
– Дарили ли вы подарки своим партнерам по команде в «Ювентусе», когда перешли в «Барселону»?
– Нет, но у нас в раздевалке было правило. За каждую красную карточку нужно было дарить всем подарки.
Одна красная карточка стоила мне покупки сумок Louis Vuitton на 40 000 евро, – рассказал Пьянич.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рамос бы разорился, если бы играл в Юве
Что такого в этой сумке, кроме бренда?! Ничего особенного! Я бы и даром не взял бы себе. ))
Что такого в этой сумке, кроме бренда?! Ничего особенного! Я бы и даром не взял бы себе. ))
Бро тебе и не предложат
Что такого в этой сумке, кроме бренда?! Ничего особенного! Я бы и даром не взял бы себе. ))
Качество материалов и сборки, ликвидность на вторичке.
вроде мужики в футбол играют, сумки то зачем🤣✌️🤭хотя🤣✌️
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем