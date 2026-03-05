Игроки «Краснодара» разгромили раздевалку на стадионе ЦСКА после поражения, сообщил Безуглов: «По грязи вопросов нет – ожиданий других и не было. Но двери зачем ломать? Несолидно»
Появилось видео разгромленной раздевалки «Краснодара» после матча с ЦСКА.
Врач ЦСКА Эдуард Безуглов выложил видео разгромленной раздевалки на «ВЭБ Арене» после матча с «Краснодаром».
Вчера ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Fonbet Кубка России (3:1).
«Как говорится, «подписчик видео прислал». Видео гостевой раздевалки на «ВЭБ Арене» 4 марта 2026 года в 23:00.
По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет – ожиданий других, к сожалению, и не было… Но двери зачем ломать? И при этом не сообщать об этом принимающей стороне? Несолидно», – написал Безуглов в телеграм-канале.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Эдуарда Безуглова
231 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
На следующий матч пускай передеваются около стадиона в палатке 🏕️
И все это началось с приходом Мусаева. И то, как Мусаев после игр открыто поддерживает такое поведение, говорит о многом