  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Краснодара» разгромили раздевалку на стадионе ЦСКА после поражения, сообщил Безуглов: «По грязи вопросов нет – ожиданий других и не было. Но двери зачем ломать? Несолидно»
Видео
231

Игроки «Краснодара» разгромили раздевалку на стадионе ЦСКА после поражения, сообщил Безуглов: «По грязи вопросов нет – ожиданий других и не было. Но двери зачем ломать? Несолидно»

Появилось видео разгромленной раздевалки «Краснодара» после матча с ЦСКА.

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов выложил видео разгромленной раздевалки на «ВЭБ Арене» после матча с «Краснодаром».

Вчера ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Fonbet Кубка России (3:1).

«Как говорится, «подписчик видео прислал». Видео гостевой раздевалки на «ВЭБ Арене» 4 марта 2026 года в 23:00.

По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет – ожиданий других, к сожалению, и не было… Но двери зачем ломать? И при этом не сообщать об этом принимающей стороне? Несолидно», – написал Безуглов в телеграм-канале.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Эдуарда Безуглова
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
logoЭдуард Безуглов
logoВЭБ Арена
231 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо было славянам сдавать
Ответ Влад Безруков
Надо было славянам сдавать
за славян сейчас приходится приплачивать мама не горюй)
Ответ Влад Безруков
Надо было славянам сдавать
Дегтярев вошел в чат...
А, ещё и уборщицы в поражении виноваты. Поди они и Кордобу оскорбляли. Кругом враги
Ответ Bartez1986
А, ещё и уборщицы в поражении виноваты. Поди они и Кордобу оскорбляли. Кругом враги
Обгадились и на поле, и в раздевалке. Бывает)
Ответ Bartez1986
А, ещё и уборщицы в поражении виноваты. Поди они и Кордобу оскорбляли. Кругом враги
Комментарий скрыт
Ответ alexman1996
Свинство.
Подозреваю обошлось не без участия Кордобы)
На следующий матч пускай передеваются около стадиона в палатке 🏕️
Ответ alexman1996
Свинство.
это же быки — соответственно, перепутали с коровником)
Сначала — громкие заявления о расизме и моральном превосходстве. Потом — тихий, но выразительный вандализм в чужой раздевалке. Красивая двухактная пьеса под названием «Как проиграть с достоинством» - достоинства не было.
Ответ профессор Лебединский
Сначала — громкие заявления о расизме и моральном превосходстве. Потом — тихий, но выразительный вандализм в чужой раздевалке. Красивая двухактная пьеса под названием «Как проиграть с достоинством» - достоинства не было.
Краснодар и достоинство- вещи не совместимые. Надо выставить счёт Галицкому, пусть приезжает с кордобой и эдичку возьмёт, вместе с мастерками и молотками и делают ремонт.
Ответ lii1342
Краснодар и достоинство- вещи не совместимые. Надо выставить счёт Галицкому, пусть приезжает с кордобой и эдичку возьмёт, вместе с мастерками и молотками и делают ремонт.
верно, пусть арутюнян и сперцян клинингом займутся
Краснодару снесло крышу максимально, слишком зализали в прессе. Уже пару-тройку сезонов это с отрывом самая отвратная команда РПЛ. Что на поле, что в инфополе, что, как видим, за его пределами.
Ответ theDoctor
Краснодару снесло крышу максимально, слишком зализали в прессе. Уже пару-тройку сезонов это с отрывом самая отвратная команда РПЛ. Что на поле, что в инфополе, что, как видим, за его пределами.
При Ивиче я такого не помню за Краснодаром. Ну серьезно. Но вот последние полтора года, они просто грубят, рубят соперников (особенно в больших матчах), все эти локти, подкаты сзади. А затем спорят с судьёй, всей командой набрасываются, и провоцируют соперников. Тот же Кордоба что против ЦСКА, что против Спартака удалялся за мерзкое поведение .
И все это началось с приходом Мусаева. И то, как Мусаев после игр открыто поддерживает такое поведение, говорит о многом
Ответ theDoctor
Краснодару снесло крышу максимально, слишком зализали в прессе. Уже пару-тройку сезонов это с отрывом самая отвратная команда РПЛ. Что на поле, что в инфополе, что, как видим, за его пределами.
Комментарий скрыт
Не, ну они ведь очень мерзкая команда. Как этого люди не замечают? Или если болеть против гегемона, то и Краснодар норм?)
Ответ unreality
Не, ну они ведь очень мерзкая команда. Как этого люди не замечают? Или если болеть против гегемона, то и Краснодар норм?)
Если выиграет Краснодар во второй раз РПЛ, а затем будут идти высоко в след сезоне, то градус хейта повернется с Зенита в сторону быков конкретно так
Ответ unreality
Не, ну они ведь очень мерзкая команда. Как этого люди не замечают? Или если болеть против гегемона, то и Краснодар норм?)
От того, что одно плохое, второе хорошим не становится. По моему, это очевидно
Какие же бычки все таки мерзкие
Ответ Артем Молоков
Какие же бычки все таки мерзкие
Напоминают подростка, у которого на волне первых успехов в учебе/спорте/личной жизни срывает колпак, и ему кажется что море по колено, и авторитетов в жизни больше нет. После такого, обычно, приземление бывает очень болезненным.
Никакой Краснодар не топ-клуб, а мелкие, закомплексованные селюки.
Ответ ОЛЛС1911
Никакой Краснодар не топ-клуб, а мелкие, закомплексованные селюки.
Комментарий удален модератором
Ответ Morzik
Комментарий удален модератором
Завидуй молча! И трактор наконец заглуши бгг!
Какая команда так себя и ведут! Ничего удивительного! Мерзкий клуб!
Ответ Vagner01
Какая команда так себя и ведут! Ничего удивительного! Мерзкий клуб!
Провинциальный комплекс. Из грязи в князи. Чемпионами стали, но проверку золотом не прошли
Ответ Алексей Иванов
Провинциальный комплекс. Из грязи в князи. Чемпионами стали, но проверку золотом не прошли
Они ими не стали! Им это подарили!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
44 секунды назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
8 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
10 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
32 минуты назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
37 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
42 минуты назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
53 минуты назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
14 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
14 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
26 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
42 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Кубок Англии. 1/8 финала. «Фулхэм» примет «Саутгемптон», «Лидс» против «Норвича»
сегодня, 08:17
Рекомендуем