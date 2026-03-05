Игроки «Краснодара» разгромили раздевалку на стадионе ЦСКА после поражения, сообщил Безуглов: «По грязи вопросов нет – ожиданий других и не было. Но двери зачем ломать? Несолидно»

Появилось видео разгромленной раздевалки «Краснодара» после матча с ЦСКА.

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов выложил видео разгромленной раздевалки на «ВЭБ Арене» после матча с «Краснодаром ».

Вчера ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Fonbet Кубка России (3:1).

«Как говорится, «подписчик видео прислал». Видео гостевой раздевалки на «ВЭБ Арене » 4 марта 2026 года в 23:00.

По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет – ожиданий других, к сожалению, и не было… Но двери зачем ломать? И при этом не сообщать об этом принимающей стороне? Несолидно», – написал Безуглов в телеграм-канале.