  • Гендиректор «Краснодара» Хашиг: «Подаем жалобу в КДК из-за расистских выкриков с фанатской трибуны ЦСКА. Подали запрос в ЭСК по поводу неправомерного удаления Джованни»
Гендиректор «Краснодара» Хашиг: «Подаем жалобу в КДК из-за расистских выкриков с фанатской трибуны ЦСКА. Подали запрос в ЭСК по поводу неправомерного удаления Джованни»

«Краснодар» обратился в КДК и ЭСК после матча с ЦСКА.

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб обратился в ЭСК и КДК после матча Fonbet Кубка России с ЦСКА (1:3).

– Будет ли «Краснодар» обращаться в ЭСК?

– Во-первых, мы подали запрос в ЭСК за разъяснениями по поводу неправомерного, по нашему мнению, удаления Джованни. Становится нехорошей тенденцией, что в наших играх с ЦСКА в Москве часто происходят необоснованные удаления игроков «Краснодара».

Во-вторых, мы подаем жалобу в КДК с просьбой рассмотреть оскорбления в виде расистских выкриков в адрес наших игроков с фанатской трибуны ЦСКА. Все нужные видео мы направили в ЭСК, – заявил Хашиг.

Красотища Кисляка, спорная красная, обвинение в расизме – детали лучшего матча весны. Вау-камбэк ЦСКА с «Краснодаром»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
Ремонт и уборку раздевалки оплатите сначала. Это что вообще за ужас - https://t.me/bezcomentss/924

Надо им новое погоняло дать, не быки, а свинтусы. И правда, и из-за расизма никто не ущемится.
Ответ fil_spb
Ремонт и уборку раздевалки оплатите сначала. Это что вообще за ужас - https://t.me/bezcomentss/924 Надо им новое погоняло дать, не быки, а свинтусы. И правда, и из-за расизма никто не ущемится.
Какие они жалкие, реально пробивают дно раз за разом.
Ответ fil_spb
Ремонт и уборку раздевалки оплатите сначала. Это что вообще за ужас - https://t.me/bezcomentss/924 Надо им новое погоняло дать, не быки, а свинтусы. И правда, и из-за расизма никто не ущемится.
Таки свинтусы уже есть. Надо что-то более. Винисиусы например.
Собачка говорит "гав-гав"
Кошечка говорит "мяу-мяу"
Коровка говорит "мы будем жаловаться в эск"
Ответ Болельщик Биатлона
Собачка говорит "гав-гав" Кошечка говорит "мяу-мяу" Коровка говорит "мы будем жаловаться в эск"
Комментарий скрыт
Ответ Руслан Коломиец_1116816943
Комментарий скрыт
Ты с кем-то перепутал.
Например с вами вчера)))))
"Ну поплачьте" (с)
После кейса Сперцяна помалкивали бы.
Ответ AlexZhano__
После кейса Сперцяна помалкивали бы.
Смешной. Там черный первый начал
по-хорошему, судья вас даже пожалел в нескольких эпизодах, а вы жалобу подаете. и мордой по газону вас весь второй тайм возили не из-за вымышленных расистов каких-то. признайте вы наконец, что хуже играли и проиграли, а то вместо подготовки к ответному матчу всем клубом тратите время на нытье.
Лучше пусть следит за своими костоломами и нытиками, которые каждую минуту всей командой судью окружают и выпрашивают наказание для соперников
Краснодар позорище футбола
Снова расисты — новая мантра для оправдания любых неудач. Услышал свист? Это расизм. Проиграл матч? Виноваты расисты.
А КДК может рассмотреть хороводы игроков Краснодара вокруг судьи! Не один клуб в РПЛ не бросается на судью всей командой!
Рекомендуем