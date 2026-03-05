Гендиректор «Краснодара» Хашиг: «Подаем жалобу в КДК из-за расистских выкриков с фанатской трибуны ЦСКА. Подали запрос в ЭСК по поводу неправомерного удаления Джованни»
«Краснодар» обратился в КДК и ЭСК после матча с ЦСКА.
Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб обратился в ЭСК и КДК после матча Fonbet Кубка России с ЦСКА (1:3).
– Будет ли «Краснодар» обращаться в ЭСК?
– Во-первых, мы подали запрос в ЭСК за разъяснениями по поводу неправомерного, по нашему мнению, удаления Джованни. Становится нехорошей тенденцией, что в наших играх с ЦСКА в Москве часто происходят необоснованные удаления игроков «Краснодара».
Во-вторых, мы подаем жалобу в КДК с просьбой рассмотреть оскорбления в виде расистских выкриков в адрес наших игроков с фанатской трибуны ЦСКА. Все нужные видео мы направили в ЭСК, – заявил Хашиг.
Красотища Кисляка, спорная красная, обвинение в расизме – детали лучшего матча весны. Вау-камбэк ЦСКА с «Краснодаром»
Источник: «Чемпионат»
