«Реал» не доверяет информации стороны Мбаппе о травме. В клубе до сих пор точно не знают, на какой срок выбыл форвард (Cadena SER)
Cadena SER публикует новые подробности о травме Килиана Мбаппе.
Ранее «Реал» сообщил, что обследование в Париже подтвердило растяжение связок колена у форварда. Ожидалось, что француз пропустит 3 недели.
Утверждалось, что «Мадрид» уверен, что нападающий сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который пройдет 17 марта. Однако окружение Мбаппе не согласно с такой оценкой.
Позднее в программе El Larguero на радио Cadena SER журналист Ариц Габилондо высказал мнение, что в коммуникации между «Реалом» и Мбаппе существуют проблемы.
«У меня такое ощущение, что «Реал» больше не доверяет словам [представителей] Мбаппе. Мне кажется, здесь два явно противоречащих друг другу медицинских заключения, потому что недопустимо, что они говорят [журналисту] Ромеро – и я знаю, что эта информация поступает и по другим каналам, и там то же самое, – что он выбыл почти на месяц, в то время как в «Реале» считают, что он может вернуться на следующей неделе. Здесь что-то не так.
Я думаю, что «Реал» больше не доверяет диагнозам со стороны Мбаппе. Потому что недопустимо, что они до сих пор не знают, что происходит на самом деле и как долго футболист будет вне игры», – сказал Габилондо.
«Одни говорят, что он выбыл на месяц, другие – что он может вернуться через неделю… Что-то здесь не так. Мне кажется, что «Реал Мадрид» не доверяет Мбаппе настолько произвольно ставить собственные диагнозы», – добавил журналист в соцсетях.
