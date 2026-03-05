  • Спортс
  • «Реал» не доверяет информации стороны Мбаппе о травме. В клубе до сих пор точно не знают, на какой срок выбыл форвард (Cadena SER)
54

У «Реала» и Мбаппе могут быть разногласия по поводу травмы форварда.

У «Реала» и Мбаппе могут быть разногласия по поводу травмы форварда.

Cadena SER публикует новые подробности о травме Килиана Мбаппе.

Ранее «Реал» сообщил, что обследование в Париже подтвердило растяжение связок колена у форварда. Ожидалось, что француз пропустит 3 недели.

Утверждалось, что «Мадрид» уверен, что нападающий сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который пройдет 17 марта. Однако окружение Мбаппе не согласно с такой оценкой.

Позднее в программе El Larguero на радио Cadena SER журналист Ариц Габилондо высказал мнение, что в коммуникации между «Реалом» и Мбаппе существуют проблемы. 

«У меня такое ощущение, что «Реал» больше не доверяет словам [представителей] Мбаппе. Мне кажется, здесь два явно противоречащих друг другу медицинских заключения, потому что недопустимо, что они говорят [журналисту] Ромеро – и я знаю, что эта информация поступает и по другим каналам, и там то же самое, – что он выбыл почти на месяц, в то время как в «Реале» считают, что он может вернуться на следующей неделе. Здесь что-то не так.

Я думаю, что «Реал» больше не доверяет диагнозам со стороны Мбаппе. Потому что недопустимо, что они до сих пор не знают, что происходит на самом деле и как долго футболист будет вне игры», – сказал Габилондо.

«Одни говорят, что он выбыл на месяц, другие – что он может вернуться через неделю… Что-то здесь не так. Мне кажется, что «Реал Мадрид» не доверяет Мбаппе настолько произвольно ставить собственные диагнозы», – добавил журналист в соцсетях.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
54 комментария
Норм тема для Мадрида. Игроки увольняют тренеров, сами назначают травмы и сроки восстановления. На тренере назначили тряпку, которая им подлизывает. Если бы такой реал играл в АПЛ, то был бы претендентом на вылет. Но пока в лоллиге тепличные условия для двух клубов, а остальные выживают как могут, то они могут творить, что хотят. Все равно ниже 2-3 места не опустятся
Ответ Котятки
Норм тема для Мадрида. Игроки увольняют тренеров, сами назначают травмы и сроки восстановления. На тренере назначили тряпку, которая им подлизывает. Если бы такой реал играл в АПЛ, то был бы претендентом на вылет. Но пока в лоллиге тепличные условия для двух клубов, а остальные выживают как могут, то они могут творить, что хотят. Все равно ниже 2-3 места не опустятся
хочу так работать, но мне больничные по минималке оплачивают. а жаль...(
Ответ Котятки
Норм тема для Мадрида. Игроки увольняют тренеров, сами назначают травмы и сроки восстановления. На тренере назначили тряпку, которая им подлизывает. Если бы такой реал играл в АПЛ, то был бы претендентом на вылет. Но пока в лоллиге тепличные условия для двух клубов, а остальные выживают как могут, то они могут творить, что хотят. Все равно ниже 2-3 места не опустятся
Честно говоря, можно привести аналогии с Тоттенхемом)

Оба нестабильны, увольняли тренера по ходу сезона. У обоих пол состава на травмах.

Но я не уверен, что те же Челси или МЮ с Астон Виллой кардинально сильнее нынешнего Мадрида.
Мбаппе и реал созданы друг для друга (нет)
Ответ che kaif
Мбаппе и реал созданы друг для друга (нет)
Дак и с ПСГ они не созданы друг для друга - факт.
Чет черепах мутный какой-то. Может это его трансвестит так влияет, разного рода козни строит в отношениях с клубами?
Ответ Паук, вощем-та!
Дак и с ПСГ они не созданы друг для друга - факт. Чет черепах мутный какой-то. Может это его трансвестит так влияет, разного рода козни строит в отношениях с клубами?
Хватит распространять эту желтуху, кто-то где-то что-то увидел, никаких подтверждений этому нет
Так Реал уже в сезоне всё проиграл, Мбаппе нет особенного смысла с травмой доигрывать сезон. Его цель — ЧМ, если там он выступит удачно, ЗМ будет в кармане. Поэтому ему логично не играть больше за клуб в этом сезоне и восстановиться к ЧМ.
Ответ Фран
Так Реал уже в сезоне всё проиграл, Мбаппе нет особенного смысла с травмой доигрывать сезон. Его цель — ЧМ, если там он выступит удачно, ЗМ будет в кармане. Поэтому ему логично не играть больше за клуб в этом сезоне и восстановиться к ЧМ.
Ты слышал о спортивной этике? Профессионалы не рассуждают такими категориями, он играет за клуб, это не одиночный вид спорта
Ответ blanc97
Ты слышал о спортивной этике? Профессионалы не рассуждают такими категориями, он играет за клуб, это не одиночный вид спорта
в данном случае Мбаппе танцует Реал, а не наоборот. Переса дважды судьба отваживала от этого недобомбардира, но дед решил, что под конец нужно повторить опыт галактикос
Нет, тут обсуждать то, что "кажется" журналисту, несерьезно! Важна только информация от клуба, или от самого игрока. Никто не заинтересован рисковать разрывом крестов у него, это однозначно!
Ответ Z-7478
Нет, тут обсуждать то, что "кажется" журналисту, несерьезно! Важна только информация от клуба, или от самого игрока. Никто не заинтересован рисковать разрывом крестов у него, это однозначно!
Клубы часто надеются, что риск обойдёт их стороной
Ответ Z-7478
Нет, тут обсуждать то, что "кажется" журналисту, несерьезно! Важна только информация от клуба, или от самого игрока. Никто не заинтересован рисковать разрывом крестов у него, это однозначно!
Хоть один адекватный коммент. Я вообще в шоке что на такое пилят новости, а в комментариях обсуждают это как факт.
Идеальная обстановка. Это уже цирк или только начало?)
Я в шоке люди на полном серьезе обсуждают, то что показалось какому-то там испанскому Геничу. Лол.
Ответ Dr.S
Я в шоке люди на полном серьезе обсуждают, то что показалось какому-то там испанскому Геничу. Лол.
Спорц на такой желтухе и держится же
На помощь! Мбаппе попал в окружение!
Похоже, дело в чем-то другом.
Ответ Кино Музыка
Похоже, дело в чем-то другом.
ПСЖ его обратно выманивают.
Ответ Серж Ск
ПСЖ его обратно выманивают.
Либо в Реале с ним что-то случилось.
На сколько винысиус скажет на столько и выбыл
Довольно странный текст. Вернется в Мадрид, и что - будет скрываться от клубных врачей? Или попросит на месяц убежища во Франции?
