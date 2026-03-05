Семин о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Был на стадионе, но никаких выкриков не слышал. Это становится какой-то непонятной проблемой, которую даже комментировать сложно»

Семин о расизме в адрес Кордобы: был на стадионе, не слышал никаких выкриков.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не слышал расистских оскорблений в адрес форварда «Краснодара » Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА .

«Краснодар» уступил ЦСКА на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил , что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты».

«Это становится какой-то непонятной проблемой, которую даже сложно комментировать. Были эти высказывания или нет? Болельщики в той или иной степени выражают свои эмоции, но не думаю, что в такой грубой и оскорбительной форме.

Кордоба – отличный футболист. Это футболист, который украшает нашу лигу. Я сам был на стадионе, но не слышал никаких выкриков», – сказал Семин.