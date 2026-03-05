  • Спортс
  Семин о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Был на стадионе, но никаких выкриков не слышал. Это становится какой-то непонятной проблемой, которую даже комментировать сложно»
33

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не слышал расистских оскорблений в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА.

«Краснодар» уступил ЦСКА на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты».

«Это становится какой-то непонятной проблемой, которую даже сложно комментировать. Были эти высказывания или нет? Болельщики в той или иной степени выражают свои эмоции, но не думаю, что в такой грубой и оскорбительной форме.

Кордоба – отличный футболист. Это футболист, который украшает нашу лигу. Я сам был на стадионе, но не слышал никаких выкриков», – сказал Семин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Эти клоуны еще в раздевалке свинарник оставили и дверь сломали, но как о расизме кричать так первые
Ответ mallowan
Эти клоуны еще в раздевалке свинарник оставили и дверь сломали, но как о расизме кричать так первые
Да там вообще ужас, двери, дыры в стенах, в раздевалке такой срач сделать это надо постараться
Ответ mallowan
Эти клоуны еще в раздевалке свинарник оставили и дверь сломали, но как о расизме кричать так первые
В женских туалетах всегда так...)))
Посмотрел видео о состоянии раздевалки, это вообще ни в какие рамки не лезет, господа, игроки Краснодара. Ну, проиграли по всем статьям, не знаю, что там кричали фанаты ЦСКА, вполне возможно, что и оскорбления в адрес Кордобы, но раздевалка то тут при чём??? Вас, как людей встретили, работники стадиона постарались, чтобы вам комфортно было, а вы повели себя, как свиньи! Надо учиться проигрывать.
Ответ Ибн Хоттабыч
Посмотрел видео о состоянии раздевалки, это вообще ни в какие рамки не лезет, господа, игроки Краснодара. Ну, проиграли по всем статьям, не знаю, что там кричали фанаты ЦСКА, вполне возможно, что и оскорбления в адрес Кордобы, но раздевалка то тут при чём??? Вас, как людей встретили, работники стадиона постарались, чтобы вам комфортно было, а вы повели себя, как свиньи! Надо учиться проигрывать.
Зато у них на стадионе война с семечками
Это дурь они с Запада подтаскивают. Давайте в ноги упадём этим афроамериканцам, голубым и всякой швали. Себя немного уважайте!
Ответ Dinamik1
Это дурь они с Запада подтаскивают. Давайте в ноги упадём этим афроамериканцам, голубым и всякой швали. Себя немного уважайте!
ахаах прочитал голосом соловьева
Это называется методичка Винисиуса
Ответ Nils Michael
Это называется методичка Винисиуса
Да уж, губастый любит обижаться,вечно зад отставит и тыкает пальцем, на того кто его обозвал. Только белые люди не обижаются, когда их называют белыми.
Почему-то ’расистские высказывания’ только в сторону Кордобы. Хотя чернокожих/цветных игроков в РПЛ более, чем достаточно.
Ответ Алексей Смирнов
Почему-то ’расистские высказывания’ только в сторону Кордобы. Хотя чернокожих/цветных игроков в РПЛ более, чем достаточно.
л логика
Палыч- глыба, старая закалка и его в школе учили, что в Африке живут негры и это правильно.
Футбол — эмоциональная игра, на трибунах бывает всякое. Если начать расследовать каждый крик, то играть будет некому — все будут в дисциплинарных комитетах заседать.
так а чего сказали-то? цитатки будут какие?
или пресс-служба Краснодара еще не согласовала текст?
Ответ Egobrain
так а чего сказали-то? цитатки будут какие? или пресс-служба Краснодара еще не согласовала текст?
Тоже хотел бы узнать, что конкретно им послышалось.
Кордоба это импортозамещенный Винисиус
русскому человеку вообще не понятно обвинение в расизме: у нас не было черных рабов и негров никогда не угнетали.
