Семин о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Был на стадионе, но никаких выкриков не слышал. Это становится какой-то непонятной проблемой, которую даже комментировать сложно»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не слышал расистских оскорблений в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА.
«Краснодар» уступил ЦСКА на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты».
«Это становится какой-то непонятной проблемой, которую даже сложно комментировать. Были эти высказывания или нет? Болельщики в той или иной степени выражают свои эмоции, но не думаю, что в такой грубой и оскорбительной форме.
Кордоба – отличный футболист. Это футболист, который украшает нашу лигу. Я сам был на стадионе, но не слышал никаких выкриков», – сказал Семин.
или пресс-служба Краснодара еще не согласовала текст?