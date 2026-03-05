  • Спортс
  Журавель о конфликте со Слуцким: «Обиделся на меня за пост в телеге. Претензия звучит так: он со мной дружил, а я его предал. Наверное, это обоснованно. Я проявил журналистский цинизм»
49

Комментатор Тимур Журавель рассказал о причинах конфликта с тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.

– Какие у вас сейчас отношения со Слуцким? 

– А я рассказывал, что он на меня обиделся за пост в телеге. 

– Да, ты написал, что ему мешает тренировать фокус на судьях – но это же давно было (в 2022-м, когда Слуцкий работал в «Рубине» – Спортс’’). Так и не простил? 

– Нет. Уже были попытки нас помирить, но пока они ничем не увенчались. Слуцкий через кого-то мне передавал: когда вычеркиваешь человека и привыкаешь жить без него, и возвращаться неохота. И я его понимаю.

В 2017-м, когда Слуцкий жил в Англии в ожидании «Халл Сити», мы с ним очень много общались. Он показывал мне свой Лондон, а я ему – свой. Было прямо круто. Мы дружили. И потом в Голландии ходили к нему в гости с комментаторами. 

Ну… Вот так он считал тот мой пост про себя и судейство. Пару лет назад я подошел к нему на Премии РПЛ: «Давайте, может, забудем?» – «Нет, не могу забыть».

– Сразу вспоминаю, как Слуцкий выгнал Сашу Головина во время интервью в «Витессе» (история подробно звучала в подкасте Глеба Чернявского – Спортс’’). 

– Когда мы были на матче «Витесса», там случился судейский скандал. Слуцкий пришел на прессуху и выдал нереальный спич: «Уберите от нас этого арбитра. Он просто ненавидит лысых и толстых».

Лига должна была его наказать, а мы оставались после матча снимать спецреп. И прямо при нас пришло решение о дисквалификации. Сидели в ресторане, и Слуцкий говорит: «Меня забанили на два матча». Миша Моссаковский выбежал на улицу и скинул это в твиттер – разлетелось по всем лентам новостей. 

Когда Миша вернулся за стол, Слуцкий сказал: «Только не постите нигде, это пока закрытая информация. Внутри клуба». Миша такой сидит… Обед закончился, Слуцкий пока ничего не подозревал. 

Вечером «Тоттенхэм» и «Ман Сити» играли в четвертьфинале Лиги чемпионов, и Слуцкий позвал нас к себе. Едем в гости, и вдруг мне набирает пресс-атташе «Витесса»: «Ваш коллега сделал очень плохую вещь. Теперь у клуба и Слуцкого проблемы. Пожалуйста, скажи, чтобы он все удалил». А уже несколько часов все обсуждают. 

Поднимаемся на лифте к Слуцкому, он открывает дверь и трехэтажным матом поливает Мосса. Закончил так: «Вы, журналисты, хотите от нас только информацию. Вам человеческие отношения вообще не нужны». 

Конечно, такой вывод звучал обидно. В тот вечер Слуцкий назаказывал еды, приготовился, реально нас ждал. А тут такой удар. Первые полчаса мы смотрели матч под комментарий Слуцкого: он все не успокаивался и разносил нас. 

По делу, конечно. Только на Мишу, ха-ха, Слуцкий в итоге обиду не затаил. 

– А есть правда в словах Слуцкого? Что журналисты дружат с игроками и тренерами ради информации.

– Частично. Я с этим пытаюсь бороться. Когда вижу доверие… Вот Аршавин может рассказать то, что я не использую как журналист. Я понимаю, что он доверяет, так как уверен, что инфа никуда не утечет. И Слуцкий многое рассказывал из того, что я не стану публиковать. 

Конечно, нам интересно общаться с людьми, дружить с крутыми персонажами футбола. Любой журналист понимает: если ты начал общаться только ради информации, дружба сразу закончится. 

– Тебе сложно критиковать человека из футбола, потому что вы с ним в близких отношениях? 

– Кстати, претензия Слуцкого звучит так: он со мной дружил, а я его предал. Он видел так: у меня тяжелый период, а Журавель вместо того, чтобы поддержать по-приятельски, воткнул нож в спину. 

Наверное, это обоснованно. Просто тогда мне показалось, что череда претензий Слуцкого к судьям – реально перебор. Я проявил журналистский цинизм, отодвинув приятельские отношения. 

Вот тебе и пример: близкие отношения мне не помешали. Но ответной реакцией стал такой разрыв, – рассказал Журавель в интервью Спортсу’‘.

Журавель – как понять Англию. Большое интервью Кораблеву

Слуцкий о журналистах: «Они меня ненавидят, и я их не очень люблю. Не вижу смысла с ними говорить, а им надо про что-то писать, задать вопрос, который поставит меня в тупик, а такого нет»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
это не журналистский цинизм - это человеческий цинизм
Ответ АРТУР АЛИЕВ
это не журналистский цинизм - это человеческий цинизм
Цинизм тут не подходит, это обычное предательство, лицемерие и крысятничество... Вот краткое описание жизни журавеля, а всё почему? Били его в детстве много, издевались, возможно даже насиловали))) и он утратил человеческое начало, стал вот таким, как он считает циником)))
Не любитель слуцкого но объективно это какая то клоунада когда ты человеку что то рассказал и он тут же вскакивает и бежит это в интернет постить
Ответ CaSpeR-13
Не любитель слуцкого но объективно это какая то клоунада когда ты человеку что то рассказал и он тут же вскакивает и бежит это в интернет постить
Причём смешно, что рассказы Зенитовских(Аршавина того же) он боится выжавать на публику, как отметил в интервью. А Слуцкого - нет
Уверен, и у Генича такое разделение))
Потому что от зенитушки/Газпром медиа может прилететь, с эфиров попрут
А других можно сдавать, там никаких красных линий

Жуткое лицемерие, но от шайки матча эт неудивительно, от журавля тем более
Ответ King_X
Причём смешно, что рассказы Зенитовских(Аршавина того же) он боится выжавать на публику, как отметил в интервью. А Слуцкого - нет Уверен, и у Генича такое разделение)) Потому что от зенитушки/Газпром медиа может прилететь, с эфиров попрут А других можно сдавать, там никаких красных линий Жуткое лицемерие, но от шайки матча эт неудивительно, от журавля тем более
блин, ну неправда же
Слуцкий обиделся не на слитый инсайд, а на мнение самого Журавеля, которое он высказал. меньше, мол, про судей говори.
а с дисквой - это ж не Журавель сделал
Как то много Журавеля в последнее время
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Как то много Журавеля в последнее время
Весна, перелетные птицы возвращаются с дальних краев))
выводы:
1. сотрудники Матча - конченые. неужели сложно спросить "это можно публиковать?", чтобы потом не сидеть и обтекать? а даже если запостил, почему после слов Слуцкого не сказал сразу? нет, как нашкодивший ребенок, надеялся, что мама не узнает. еще наглости вечером в гости заявиться хватило.

2. Слуцкий - чудак. сперва наберет конченых друзей, потом удивляется, что они себя кончено ведут. ну, как будто, конец был немного предсказуем
Ответ Egobrain
выводы: 1. сотрудники Матча - конченые. неужели сложно спросить "это можно публиковать?", чтобы потом не сидеть и обтекать? а даже если запостил, почему после слов Слуцкого не сказал сразу? нет, как нашкодивший ребенок, надеялся, что мама не узнает. еще наглости вечером в гости заявиться хватило. 2. Слуцкий - чудак. сперва наберет конченых друзей, потом удивляется, что они себя кончено ведут. ну, как будто, конец был немного предсказуем
Да. Причём вот недавняя ситуация Генича и Романовна. Вот ситуации Слуцкого и Моссаковского с "Журавель-птица гордая".
Интересно, они искренне не понимают, что скоро никто с ними не будет открыто общаться, а будут чисто формально и пропадут их инсайды
Ответ Egobrain
выводы: 1. сотрудники Матча - конченые. неужели сложно спросить "это можно публиковать?", чтобы потом не сидеть и обтекать? а даже если запостил, почему после слов Слуцкого не сказал сразу? нет, как нашкодивший ребенок, надеялся, что мама не узнает. еще наглости вечером в гости заявиться хватило. 2. Слуцкий - чудак. сперва наберет конченых друзей, потом удивляется, что они себя кончено ведут. ну, как будто, конец был немного предсказуем
по-русски писал бы что ли, а не весь пост из одного слова 10 раз...
Короче, Журавель, как раньше Моссаковский, себя повел как скот. И все ему ха-ха. Выглядит омерзительно
Хуцпа у этого персонажа просто зашкаливает.
Ответ Антон Фалафель
Хуцпа у этого персонажа просто зашкаливает.
Ну , хотя бы честно всё признал, не морозился
Ответ Liquidozz
Ну , хотя бы честно всё признал, не морозился
Честно признаться спустя 3+ года? Супер.
Этот персонаж везде мельтешит, его все пинают, а он продолжает мельтешить. Как Тобаки ей богу
Как это щас модно стало.
Оскорбил человека практически открытым текстом, а потом его же и обвинил в том, что оскорблённый дескать не понимает иронии, юмора.
Откровенно предал человека, а потом обосновал это профессиональным цинизмом.
Да даже если и цинизм, дружеские, даже приятельские отношения, исключают цинизм по факту. Меня так учили и воспитывали. Если ты не согласен с чем-то в действиях и словах человека, который ближе тебе, чем просто "шапочный знакомый" - выскажи это ему, обсуди это с ним один на один приватно. Выносить что-то на люди можно только тогда, когда это обговорено меж собой и отношения разорваны. Любое слово, которое сказано в личной беседе. Любые личные мысли о человеке. Всё только один на один.
Он обосновывает свой поступок профессиональным цинизмом? А об этике, в том числе и профессиональной, он забывает. Но тут ничего удивительного.
тот самый момент, когда ты в документах Журавель, а по факту Крыса
Слуцкий абсолютно прав. В обеих ситуациях.
