Wildberries опровергла переговоры с РПЛ: «Информация не соответствует действительности. Не ведем диалог»

Wildberries опровергла переговоры с РПЛ о спонсорстве.

В пресс-службе компании Wildberries&Russ отреагировали на информацию об интересе к спонсорству РПЛ.

Ранее «Чемпионат» сообщил , что «Альфа-Банк» – главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ, а «Т-Банк» и Wildberries тоже претендуют на соглашение.

«Данная информация не соответствует действительности. Компания РВБ не ведет диалог с РПЛ », – заявили в компании.