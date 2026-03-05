Wildberries опровергла переговоры с РПЛ: «Информация не соответствует действительности. Не ведем диалог»
Wildberries опровергла переговоры с РПЛ о спонсорстве.
В пресс-службе компании Wildberries&Russ отреагировали на информацию об интересе к спонсорству РПЛ.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Альфа-Банк» – главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ, а «Т-Банк» и Wildberries тоже претендуют на соглашение.
«Данная информация не соответствует действительности. Компания РВБ не ведет диалог с РПЛ», – заявили в компании.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
но ведь был Stimorol чемпионат России