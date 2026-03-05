  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Wildberries опровергла переговоры с РПЛ: «Информация не соответствует действительности. Не ведем диалог»
20

Wildberries опровергла переговоры с РПЛ: «Информация не соответствует действительности. Не ведем диалог»

Wildberries опровергла переговоры с РПЛ о спонсорстве.

В пресс-службе компании Wildberries&Russ отреагировали на информацию об интересе к спонсорству РПЛ.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Альфа-Банк» – главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ, а «Т-Банк» и Wildberries тоже претендуют на соглашение.

«Данная информация не соответствует действительности. Компания РВБ не ведет диалог с РПЛ», – заявили в компании.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
бизнес
logoпремьер-лига Россия
деньги
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Wildberries Российская Премьер-Лига
Ответ tishcheenko@icloud.com
Wildberries Российская Премьер-Лига
Дикие Ягоды Российская Премьер-Лига. Коллаборация со стрип-клубом.
Ответ tishcheenko@icloud.com
Wildberries Российская Премьер-Лига
Все трансферы через WB-кошелек :)
И на фига Wildberries тратить бабло на спонсорство. Думаю что они и не до это того бабло гребут
Ответ Александр Кудрявцев
И на фига Wildberries тратить бабло на спонсорство. Думаю что они и не до это того бабло гребут
Собирать деньги на платном возврате трансфера игрока.
Понятно, деньги на ветер.
Пишите правильно, не Wildberries, а Дикие ягоды! Закон нарушаете!
Ответ Кросс Тони Кросса
Пишите правильно, не Wildberries, а Дикие ягоды! Закон нарушаете!
Слышал звон, да не знаешь где он. Фирменные названия и товарные знаки на русский переводить не требуется. Но ты же прочитал о законе только по заголовку))
Ответ Kitoglab
Слышал звон, да не знаешь где он. Фирменные названия и товарные знаки на русский переводить не требуется. Но ты же прочитал о законе только по заголовку))
Мне вот интересно, а ник "Кросс Тони Кросса" тебя не смущает? Не создаёт ощущения сарказма, например?
не думал что буду скучать

но ведь был Stimorol чемпионат России
Ответ Nba today games
не думал что буду скучать но ведь был Stimorol чемпионат России
Да хотя бы Росгосстрах верните )
Ответ Nba today games
не думал что буду скучать но ведь был Stimorol чемпионат России
Вкусно и точка Российская Премьер-Лига
Ну и хорошо. "Вайлдберриез РПЛ" хрен кто произнести сможет.
по моему чувственному опыту на ВБ сидят онли девчули, мужики же на Озоне. да и маркетинговая стратегия у них была типа домохозяйка Бакальчук взяла и создала империю. короче, не вяжутся РПЛ и ВБ, как ни посмотри.
.... Никому не нужна РПЛ.... Фикс-прайс Чемпионат.
Сила-клуб будет против.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Альфа-Банк» – главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ. «Т-Банк» и Wildberries тоже претендуют на соглашение («Чемпионат»)
5 марта, 07:42
У РПЛ, вероятно, будет новый титульный спонсор со следующего сезона. В сотрудничестве заинтересованы «Альфа-Банк» и «Т-Банк» («Чемпионат»)
4 марта, 17:08
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
15 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
17 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
39 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
44 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
49 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
4 минуты назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
21 минуту назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
21 минуту назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
33 минуты назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
49 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем